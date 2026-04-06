Chung kết PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 diễn ra ngày 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội. Không nằm ngoài dự đoán, cặp bài trùng Anna Leigh Waters và Anna Bright đã xuất sắc giành ngôi vô địch đôi nữ PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. Với người hâm mộ Việt Nam, hai tay vợt này được gọi bằng những cái tên rất gần gũi: “Thu Thuỷ” và “Ánh Dương”.

Bộ đôi "Nữ hoàng pickleball" ăn ý trên sân đấu. Ảnh: Như Hoàn.

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định đẳng cấp của cặp đôi “Nữ hoàng” pickleball này. Không chỉ gây chú ý bởi phong độ thi đấu ổn định, cặp đôi còn khiến nhiều người quan tâm bởi hình ảnh đời thường trẻ trung, năng động ngoài sân.

“Thu Thuỷ” Anna Leigh Waters

Anna Leigh Waters sinh năm 2007 tại Florida (Mỹ), được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất của pickleball thế giới hiện tại. Cô làm quen với bộ môn này từ năm 2017 và chỉ hai năm sau đã trở thành VĐV chuyên nghiệp trẻ nhất. Sau gần một thập kỷ thi đấu, Waters không chỉ giữ vị trí top đầu mà còn trở thành cái tên mang tính biểu tượng của pickleball, dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

Anna Leigh Waters

Tại Hanoi Cup 2026, đây cũng là lần đầu tiên cô thi đấu chính thức ngoài nước Mỹ.

Không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích, Anna Leigh Waters còn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ ngoại hình sáng. Cô cao khoảng 1m68, trẻ trung, ưa nhìn.

Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng loạt danh hiệu đáng nể, Waters cũng nhanh chóng mở rộng hình ảnh cá nhân ra ngoài sân đấu. Cô tham gia làm mẫu ảnh, quảng bá cho các thương hiệu thời trang và nhiều hãng vợt thể thao, tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể bên cạnh thi đấu chuyên nghiệp.

Anna Leigh Waters nhận về nhiều hợp đồng quảng cáo, làm mẫu ảnh.

Trên mạng xã hội, nữ vận động viên này duy trì tần suất hoạt động khá đều đặn.

Bên cạnh các nội dung liên quan đến giải đấu và hợp đồng quảng cáo, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt là loạt ảnh dạo phố cực kỳ cuốn hút.

Phong cách ăn mặc của cô cũng rất rõ cá tính: thường ưu tiên sự khỏe khoắn, năng động và linh hoạt trong đời sống hàng ngày, nhưng khi tham gia sự kiện, cô lại biến hóa sang hình ảnh gợi cảm, quyến rũ và trưởng thành hơn.

Anna Leigh Waters đời thường trẻ trung, năng động.

Anna Leigh Waters lúc dự sự kiện.

“Ánh Dương” - Anna Bright

Nếu Waters mang màu sắc trẻ trung, linh hoạt thì Anna Bright (sinh năm 1999) lại gây ấn tượng với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính hơn. Sở hữu chiều cao 1m73 cùng nền tảng từ quần vợt NCAA, Bright chuyển sang pickleball chuyên nghiệp từ khoảng năm 2021 và nhanh chóng vươn lên nhóm đầu.

Đây là lần thứ hai cô đến Việt Nam thi đấu, sau lần tham dự Pickleball Legends Tour 2025. Cô nàng hào hứng chia sẻ trải nghiệm "cháy phố".

Cô nàng hào hứng chia sẻ cảm giác ngồi xe ôm công nghệ ở Hà Nội, Việt Nam.

Sở hữu vóc dáng săn chắc cùng gương mặt ưa nhìn, Anna Bright được nhiều khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng pickleball”. Trên sân, cô gần như trung thành với phong cách thể thao tối giản: áo dây, áo ba lỗ kết hợp chân váy ngắn, vừa thoải mái, vừa phù hợp với cường độ vận động cao. Điểm nhận diện quen thuộc của Bright là cặp kính thể thao, luôn được cô sử dụng để bảo vệ mắt trong điều kiện thi đấu ngoài trời.

Không chỉ ghi điểm bằng chuyên môn, Anna Bright còn gây thiện cảm nhờ thần thái tự tin, nụ cười tươi và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đây cũng là lý do cô được nhiều thương hiệu lựa chọn trong các chiến dịch quảng bá, đặc biệt ở nhóm thời trang và thể thao.

Trên trang cá nhân với hàng chục nghìn người theo dõi, tay vợt sinh năm 1999 thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video xoay quanh tập luyện. Hình ảnh đời thường rất hạn chế.

Ảnh: IGNV.