Loại rau giá rẻ nhưng rất giỏi "hút mỡ", giải độc ruột, dưỡng tim và làm chậm lão hóa cho nữ giới: Chợ Việt đang cực sẵn

Xin tiết lộ đó là bắp cải tím. Đây không chỉ là một loại rau bắt mắt mà còn giàu dinh dưỡng, xứng danh là "siêu thực phẩm" giá rẻ dành cho phái đẹp. Với bảng thành phần dinh dưỡng đồ sộ từ chất xơ đến các loại vitamin C, K, B6 và khoáng chất như sắt, canxi, bắp cải tím mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe. Đặc biệt, đối với phụ nữ đang đối mặt với những thay đổi của giai đoạn tiền mãn kinh, đây chính là trợ thủ giúp cân bằng cơ thể và kéo dài tuổi xuân.

Ảnh minh họa

1. Khả năng "hút dầu" và giảm mỡ bụng

Bắp cải tím rất giỏi trong việc hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào nhưng lại cực kỳ ít calo. Chất xơ giúp chị em nhanh no và no lâu, từ đó hạn chế việc nạp quá nhiều năng lượng trong bữa chính. Các hoạt chất đặc biệt trong loại rau này còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể "hút" bớt mỡ nội tạng dư thừa, giúp vòng eo thon gọn hơn.

2. Giải độc ruột và hỗ trợ tiêu hóa

Chất glucosinolate có trong bắp cải tím giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại và duy trì trạng thái tiêu hóa khỏe mạnh. Nước ép hoặc món ăn từ bắp cải tím giúp nhuận tràng, giải độc ruột và ngăn ngừa táo bón. Đối với phụ nữ trung niên khi hệ tiêu hóa bắt đầu hoạt động kém hiệu quả, đây là liệu pháp tự nhiên giúp cơ thể nhẹ nhàng và thải độc hiệu quả.

3. Dưỡng tim và bảo vệ mạch máu

Hàm lượng anthocyanin dồi dào chính là chất chống oxy hóa tạo nên màu tím đặc trưng, đồng thời là "lá chắn" cho hệ tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường xuyên ăn bắp cải tím có thể giảm nguy cơ đau tim và ổn định huyết áp. Điều này cực kỳ quan trọng cho phụ nữ tiền mãn kinh, khi nồng độ estrogen sụt giảm làm gia tăng các nguy cơ về tim mạch.

4. Nuôi dưỡng làn da mịn màng

Ảnh minh họa

Lượng vitamin C và vitamin A trong bắp cải tím hoạt động như những chất làm sáng da tự nhiên. Vitamin C kích thích sản sinh collagen, giúp ngăn chặn sự xuất hiện của các vết chân chim và nếp nhăn. Trong khi đó, vitamin A hỗ trợ tái tạo tế bào, giúp làn da của chị em luôn mịn màng và tươi tắn bất chấp những biến động về nội tiết tố.

5. Làm chậm lão hóa toàn diện

Bắp cải tím chứa tổ hợp các chất chống oxy hóa mạnh như quercetin và sulforaphane giúp quét sạch các gốc tự do trong cơ thể. Quá trình này không chỉ bảo vệ các cơ quan nội tạng mà còn làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Việc bổ sung axit folic từ loại rau này cũng góp phần duy trì sự trẻ trung và ngăn ngừa các dấu hiệu "xuống cấp" của cơ thể khi tuổi tác ngày một tăng.

6. Bảo vệ xương khớp và đôi mắt

Vitamin K trong bắp cải tím giúp tăng cường protein cần thiết để duy trì canxi, giảm nguy cơ loãng xương cho phụ nữ tuổi 40. Đồng thời, hàm lượng beta carotene hỗ trợ thị lực, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, giúp đôi mắt luôn sáng khỏe khi bạn già đi.

Một vài lưu ý khi dùng bắp cải tím

Để bắp cải tím phát huy tối đa công dụng, chị em nên lưu ý khâu sơ chế và chế biến:

- Rửa thật sạch: Cấu trúc bắp cải cuộn chặt dễ ẩn chứa bụi bẩn và ký sinh trùng, vì vậy cần ngâm rửa kỹ với nước muối loãng trước khi nấu.

Ảnh minh họa

- Không nấu quá kỹ: Việc đun nấu ở nhiệt độ quá cao hoặc quá lâu sẽ làm tiêu hao lượng vitamin C và các dưỡng chất quý giá. Hãy ưu tiên các món salad hoặc xào nhanh tay.

- Không để qua đêm: Bắp cải tím sau khi nấu chín không nên để qua đêm vì sẽ làm biến đổi hương vị và có thể gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe dạ dày.