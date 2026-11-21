Mồng tơi là loại rau dân dã, giá rẻ. Rau có đặc tính nhớt nên nhiều người không thích nhưng là thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g mồng tơi có chứa khoảng 19kcal, 8000IU vitamin A, 102mg vitamin C, cùng nhiều khoáng chất như: sắt, canxi, kali, magie và chất xơ hòa tan.

Điểm đặc biệt của mồng tơi là hàm lượng chất nhầy cao – một loại polysaccharide tự nhiên – giúp làm dịu niêm mạc dạ dày và đường ruột. Đây chính là lý do rau mồng tơi thường được khuyến khích trong các trường hợp nóng trong, táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Ảnh minh họa.

Theo PubMed , rau mồng tơi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu dùng hợp lý. Chất xơ và nhầy trong rau giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ. Với người cao tuổi và trẻ em, canh mồng tơi là một lựa chọn tốt để giữ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ngoài ra, lượng vitamin A cao trong rau mồng tơi đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ niêm mạc, thị lực và làn da. Những hợp chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng – căn bệnh gây mù lòa phổ biến ở người già.

Vitamin C trong rau mồng tơi cũng góp phần nâng cao miễn dịch, giúp cơ thể sản sinh bạch cầu, đồng thời hỗ trợ tổng hợp collagen – yếu tố cần thiết để làm lành mô tổn thương và duy trì sự săn chắc cho da.

Một số nghiên cứu tại Đại học Mahidol (Thái Lan) còn chỉ ra rằng chiết xuất từ mồng tơi có khả năng làm giảm mức cholesterol "xấu" trong máu và cải thiện độ đàn hồi thành mạch, góp phần phòng ngừa bệnh tim mạch.

Ngoài ra rau mồng tơi có nhiều lợi ích sức khỏe như:

Bổ sung canxi và magie cho hệ xương

Canxi là khoáng chất thiết yếu đối với xương và răng, trong khi magie tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa liên quan đến sức khỏe hệ vận động.

Mặc dù không thể thay thế các nguồn canxi chính như sữa, chế phẩm từ sữa hoặc cá ăn cả xương, rau mồng tơi vẫn góp phần bổ sung thêm lượng canxi và magie cho khẩu phần ăn hằng ngày.

Việc ăn đa dạng các loại rau xanh, trong đó có mồng tơi, giúp hỗ trợ duy trì hệ xương khỏe mạnh.

Tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể

Món canh cua nấu rau mồng tơi. Ảnh minh họa.

Mồng tơi chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin C, beta-carotene, lutein và các polyphenol.

Các chất này giúp trung hòa gốc tự do, góp phần bảo vệ tế bào trước những tổn thương do stress oxy hóa gây ra. Đây cũng là một trong những cơ chế được cho là có liên quan đến việc làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C là dưỡng chất quan trọng đối với hệ miễn dịch. Loại vitamin này tham gia vào nhiều hoạt động bảo vệ cơ thể, hỗ trợ chức năng của các tế bào miễn dịch và quá trình phục hồi tổn thương mô. Mồng tơi là một trong những nguồn cung cấp vitamin C từ thực vật, góp phần bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể khi được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn cân bằng.

Cung cấp folate cần thiết cho cơ thể

Folate (vitamin B9) là dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, tổng hợp ADN và phân chia tế bào. Đây cũng là vi chất đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai vì góp phần giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Mồng tơi là một trong những nguồn folate tự nhiên giúp làm phong phú thêm chế độ ăn hằng ngày.

Góp phần bổ sung sắt cho cơ thể

Sắt là thành phần quan trọng của hemoglobin – chất giúp vận chuyển oxy trong máu. Mồng tơi cung cấp một lượng sắt thực vật nhất định, giúp làm phong phú nguồn vi chất trong khẩu phần ăn. Để tăng khả năng hấp thu sắt từ rau xanh, nên kết hợp với các thực phẩm giàu vitamin C như cam, bưởi, ổi hoặc chanh.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Rau mồng tơi là thực phẩm có mật độ năng lượng thấp. Trong 100 g rau chỉ cung cấp khoảng 19 - 23 kcal nhưng lại giàu nước và chất xơ. Nhờ đó, việc bổ sung mồng tơi vào khẩu phần ăn có thể giúp tăng cảm giác no, hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng và hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống và mức độ vận động của mỗi người.