Loại quả này đang vào mùa, không chỉ giúp chống nắng mà bạn có thể kết hợp để làm nước uống giảm mỡ bụng cực hiệu quả

Vòng 3 "dày" mỡ vốn là nỗi khổ của nhiều chị em. Ngoài việc gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, lựa chọn trang phục thì lớp mỡ dưới bụng còn gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như tiểu đường tuýp 2, tim mạch, cao huyết áp, thậm chí là đột quỵ. Thực tế, có rất nhiều biện pháp giúp giảm mỡ bụng mà bạn dễ dàng thực hiện được tại nhà. Giảm mỡ bụng với các nguyên liệu trái cây theo mùa là một trong những phương pháp đó. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 1 thức uống với công thức đơn giản, gọn nhẹ. Nước uống này bạn chỉ cần thực hiện 1 lần mà có thể dùng được cả tuần. Mỗi sáng bạn chỉ cần lấy thức uống này ra dùng, mỡ thừa vùng bụng sẽ bị "đánh bay" nhanh chóng.

Mùa vụ thu hoạch lựu thường rơi vào khoảng tháng 9 – tháng 2 năm sau. Trong đó, lựu Thái Lan thì khoảng tháng 9, tháng 10 còn lựu Peru thì khoảng tháng 5, tháng 6. Lựu được cho là giàu polyphenol - chất chống oxy hóa mạnh, cũng như punicalagin, rất tốt để ngăn ngừa tổn thương tế bào và lão hóa. Lựu cũng rất tốt cho chế độ ăn kiêng vì chúng ngăn chặn sự thèm ăn và cải thiện tình trạng kháng insulin. Quả lựu chứa nhiều chất xơ, ít calo, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, có thể tăng cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân. Khi bạn kết hợp lựu với nguyên liệu phù hợp sẽ trở thành thức uống dinh dưỡng giúp tiêu hao mỡ bụng hiệu quả.

Vậy chúng ta có thể mong đợi gì hơn ở quả lựu trong việc giảm cân, "đánh bay" mỡ bụng? Bí quyết là hãy kết hợp với chanh. Chanh vốn là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ hòa tan và các khoáng chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ sự hiện diện của vitamin C và chất chống oxy hóa mà chanh giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt hơn, mang lại cảm giác no khiến bạn giảm cảm giác thèm ăn. Như vậy, vitamin C trong chanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, khiến cơ thể bạn khỏe mạnh hơn trong quá trình giảm cân, giảm mỡ bụng. Chanh cũng có đặc tính lợi tiểu, giúp giải độc cơ thể, từ đó giúp đốt cháy chất béo.

Tựu trung việc kết hợp lựu và chanh trong một thức uống ngoài việc có thể giúp bạn giảm cân, "đánh bay" mỡ bụng thì nó còn hỗ trợ ngăn ngừa cảm lạnh, tăng cường khả năng miễn dịch trong thời điểm chuyển mùa!

Nguyên liệu làm nước uống giảm mỡ bụng lựu chanh

3 quả lựu, 2 quả chanh vàng, các chai nhỏ dung tích 100ml đã tiệt trùng.

Cách làm nước uống giảm mỡ bụng lựu chanh

Bước 1: Lựu và chanh vàng bạn đem rửa sạch dưới vòi nước. Sau đó bạn cho 2 thìa canh baking soda vào 1 lít nước, hòa tan rồi ngâm lựu để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu trên vỏ. Dung dịch nước baking soda có thể loại bỏ tới 96% cặn thuốc trừ sâu trên thực phẩm. Sau đó bạn dùng dụng cụ nạo lớp vỏ ngoài cùng của lựu và chanh.

Điều cần biết: Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất vỏ lựu - khi sử dụng với dầu hạt - sẽ giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp procollagen, chống lại các enzyme phá vỡ collagen và thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của tế bào da. Do đó, nó làm chậm quá trình lão hóa da, ngừa nếp nhăn một cách tự nhiên và hiệu quả. Axit ellagic có trong vỏ lựu có thể ngăn độ ẩm trong tế bào da bị khô. Sử dụng lựu còn giúp da bạn chống nắng tự nhiên và phục hồi tổn thương da do tia UVA, UVB gây ra. Do đó bạn hãy tận dụng triệt để cả vỏ lựu trong thức uống này nhé!

Bước 2: Cho lựu và chanh đã nạo vỏ vào máy ép trái cây, khởi động để ép lấy nước. Vỏ lựu có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, do đó bạn hãy tận dụng ép luôn cho thức uống này. Hoặc bạn có thể ép riêng vỏ lựu lấy nước cốt và pha uống như trà.

Bước 3: Sau khi đã ép xong, bạn cho vào chai thủy tinh đã tiệt trùng, có dung tích 100ml. Sau đó, bạn bảo quản chúng trong tủ lạnh và mỗi ngày sử dụng 1 chai. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy mỡ bụng giảm hiệu quả.

Thành phẩm nước uống giảm mỡ bụng lựu chanh

Nước uống lựu chanh sau khi hoàn thành có màu hồng đẹp mắt, trông rất hấp dẫn. Thức uống có mùi thơm thoang thoảng từ lựu và chanh. Vị nước ép vừa ngọt xen lẫn chút xíu chát (từ vỏ lựu), chua nhẹ của nước cốt chanh tạo nên một thức uống vừa ngon lại rất hữu hiệu cho mục tiêu giảm mỡ bụng.

Lưu ý:

Thời điểm tốt nhất trong ngày để uống nước ép lựu chanh với mục đích giảm mỡ bụng là trước bữa ăn sáng từ 30 phút đến 1 tiếng. Lúc này, dạ dày sẽ hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng và enzyme từ nước ép.

Uống nước ép lựu trước bữa ăn sáng ít nhất 30 phút giúp tránh tình trạng khó tiêu và có thể hỗ trợ quá trình giảm cân, duy trì sức khỏe. Tuy nhiên vì thức uống này có chanh nên không thích hợp cho những người có vấn đề về đường tiêu hóa hoặc bệnh dạ dày.