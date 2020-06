Loại gia vị được dùng nhiều trong những món ăn cay nồng của Ấn Độ hay Thái Lan này rất phổ biến tại Việt Nam, cực tốt cho sức khỏe

Gừng là một loại gia vị rất hay được sử dụng trong nấu nướng, nhất là trong những món ăn cay nồng của Ấn Độ hay Thái Lan. Trong ẩm thực, gừng tươi hoặc bột gừng không những giúp khử mùi hôi tanh của thực phẩm sống mà còn làm tăng hương vị và cân bằng nhiều món ăn.

Không chỉ có thế, theo thông tin từ Cơ sở Dữ liệu Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100gram gừng có chứa rất nhiều carbohydrate, chất xơ và protein. Loại thảo dược này cũng vô cùng giàu kali, magiê, phốt pho, natri, vitamin C, B5, và B9. Do đó, gừng rất tốt cho sức khỏe, cụ thể là những công dụng sau:

1. Giảm đầy hơi và cải thiện tiêu hóa

Gừng giúp bạn giảm và ngăn ngừa được tình trạng bị táo bón, đầy hơi, cải thiện sức khỏe đường ruột và chứng loét dạ dày (Ảnh minh họa).

Theo một số nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ, gừng giúp dạ dày hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng và khoáng chất từ thực phẩm mà chúng ta ăn. Bên cạnh đó, trong gừng còn chứa nhiều enzyme, trong đó có enzyme trypsin và lipase rất quan trọng đối với hệ tiêu hóa. Nó giúp bạn giảm và ngăn ngừa được tình trạng bị táo bón, đầy hơi, cải thiện sức khỏe đường ruột và chứng loét dạ dày.



2. Giảm buồn nôn

Theo kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Mehrnaz Nikkhah Bodagh làm việc tại Khoa Dinh dưỡng và Công nghệ Thực phẩm thuộc trường Đại học Y khoa Shahid Behesht (Iran), các thành phần gingerols và shogaols có trong gừng sẽ thúc đẩy dạ dày tiết ra các enzyme tiêu hóa khác nhau giúp trung hòa axit, từ đó, cơ dạ dày được thư giãn và bạn sẽ giảm cảm giác buồn nôn.

Theo đó, chỉ cần 1500 miligram chiết xuất từ gừng đã giúp bạn giảm cảm giác buồn nôn, nhất là khi say tàu xe, ốm nghén do mang thai hay khi điều trị ung thư.

3. Giảm cảm lạnh hoặc cảm cúm

Trong thành phần của gừng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa chống viêm như gingerols, shogaols và zingerones. Những chất này giúp bạn giảm đau, an thần, tăng sức đề kháng chống lại virus. Chưa kể, loại thảo dược này cũng giúp duy trì sức khỏe răng miệng của bạn bằng cách giữ cho răng và nướu còn nguyên vẹn.

4. Giảm đau

Những cơn đau do kinh nguyệt cũng sẽ giảm nếu bạn uống một tách trà gừng nóng (Ảnh minh họa).

Do giàu chất gingerol nên gừng cũng giúp bạn giảm đau khớp do bị viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp. Những cơn đau do kinh nguyệt cũng sẽ giảm nếu bạn uống một tách trà gừng nóng.

5. Giảm cân

Giáo sư Jing Wang, làm việc tại Khoa Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng thuộc trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc (Bắc Kinh, Trung Quốc), cho biết gừng giúp cải thiện sự trao đổi chất và kiềm chế cảm giác đói. Đồng thời, uống trà gừng cũng giúp làm ấm cơ thể từ bên trong, thúc đẩy tuyến mồ hôi hoạt động từ đó loại bỏ độc tố.



5. Hỗ trợ điều trị các bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp thấp

Nghiên cứu của Bác sĩ Nafiseh Khandouzi, công tác tại Khoa Dinh dưỡng và Hóa sinh thuộc trường Đại học Y khoa Tehran (Iran), cho thấy lượng đường ở bệnh nhân tiểu đường loại 2 đã cải thiện sau khi tiêu thụ gừng hàng ngày. Vì gừng giúp kích thích cơ thể sản xuất ra insulin - một loại hormone quản lý lượng đường trong máu.

Không những thế, gừng còn giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Điều này rất tốt cho tim mạch và làm tăng huyết áp.

Tuy rằng gừng có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nhưng trước khi bạn bổ sung gừng vào trong chế độ ăn uống thì vẫn nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để được tư vấn.

Nguồn: Medical, Parents