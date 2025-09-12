Loại bỏ khối u xơ tử cung nặng gần 2kg

Từ vài milimet, sau 5 năm, khối u xơ phát triển tương đương thai nhi 16-18 tuần

Chị L.T.H (52 tuổi, Ninh Bình) phát hiện mắc u xơ tử cung từ hơn 5 năm trước. Khi đó, khối u kích thước nhỏ chỉ vài milimet và được tư vấn có khả năng teo lại sau mãn kinh, chị H. đã chủ quan, không theo dõi sức khỏe phụ khoa định kỳ trong nhiều năm.

Tuy nhiên,vài tháng trở lại đây, chị H. có dấu hiệu rong kinh kéo dài, thỉnh thoảng cảm thấy căng tức vùng bụng dưới. Lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, chị đã đi khám tại khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn.

Sau khi được bác sĩ thăm khám lâm sàng và chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết (siêu âm, MRI tiểu khung, xét nghiệm máu…), bệnh nhân được chẩn đoán: đa nhân xơ tử cung (trong đó khối lớn nhất có kích thước hơn 10x11cm), thiếu máu nhiều. Do khối u tăng sinh kích thước quá lớn, tử cung bệnh nhân phình to tương đương thai nhi 16-18 tuần.

Kết quả khiến chị H. vô cùng sửng sốt vì không nghĩ rằng bẵng đi một thời gian, khối u lại phát triển nhanh và lớn đến như vậy.

Ths. Bs Nguyễn Bá Phê - Phó trưởng Khoa Phụ sản BVĐK Bảo Sơn (Nguyên Phó trưởng khoa phụ ngoại bệnh viện PSTW), người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết: "Bệnh nhân có khối u tăng sinh quá lớn, nếu không xử lý kịp thời có thể gây biến chứng nặng như thiếu máu trầm trọng, bí tiểu tiện, hoại tử do chèn ép các cơ quan lân cận."

Ca phẫu thuật do Ths. Bs Nguyễn Bá Phê trực tiếp thực hiện (600x375px, <3mb)

Hơn 1 giờ đồng hồ căng thẳng loại bỏ khối u gần 2kg cho nữ bệnh nhân U60

Sau khi hội chẩn, dựa trên tình trạng bệnh lý, độ tuổi và nguyện vọng của bệnh nhân, các bác sĩ chỉ định cắt tử cung toàn phần và hai phần phụ để loại bỏ hoàn toàn khối u. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, khối u có hình dạng nhiều nhánh như củ khoai sọ, tổng trọng lượng gần 2kg đã được lấy ra an toàn. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, hồi phục nhanh chóng và được xuất viện chỉ sau 3 ngày theo dõi.

Khối u xơ với tổng trọng lượng gần 2kg được "loại bỏ" (600x375px)

Sau ca phẫu thuật thành công, chị H. chia sẻ: "Trước đây mình cũng đi khám và được giới thiệu lên tuyến trên, nhưng sau khi nghe người thân từng sinh mổ và bóc u tại bệnh viện Bảo Sơn giới thiệu, mình có tìm hiểu thấy bệnh viện có đội ngũ bác sĩ giỏi, từng công tác tại bệnh viện PSTW nên mình đã tin tưởng và quyết định đến đây. Quá trình khám, mình được các bác sĩ giải thích kỹ càng, điều dưỡng chăm sóc rất chu đáo. Mình thấy rất yên tâm. Nay là ngày thứ 3 sau mổ, mình không thấy đau hay khó chịu gì cả."

Bác sĩ Nguyễn Bá Phê cũng khuyến cáo, u xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh, người thừa cân. Phần lớn các ca bệnh không có triệu chứng rõ ràng ban đầu nên dễ bị bỏ qua. Do đó chị em cần theo dõi định kỳ thông qua khám phụ khoa từ 6 tháng - 1 năm/ lần. Trường hợp nhân có kích thước trên 8cm hoặc gây triệu chứng cần phẫu thuật để loại bỏ khối u, tránh biến chứng.

