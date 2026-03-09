Lỡ lời một câu trong buổi phỏng vấn, nam diễn viên Hồ Ca khiến cả dân mạng, cả chuyên gia tranh cãi nảy lửa về chuyện nuôi dạy con

"Tôi ít kiên nhẫn với con trai hơn" - câu nói bộc phát của nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Hồ Ca trong một buổi phỏng vấn cách đây một thời gian đã ngay lập tức "đóng đinh" vị trí Top 1 tìm kiếm. Không chỉ dừng lại ở việc công khai có con thứ hai, nam tài tử còn khiến dư luận bùng nổ khi đặt lên bàn cân cách nuôi dạy khác biệt giữa con gái 2 tuổi và con trai mới 4 tháng tuổi.

Từ khoảnh khắc "lỡ lời" đến cơn bão dư luận

Trong buổi phỏng vấn, khi nhắc đến con gái 2 tuổi - Tiểu Mộc Ly, ánh mắt Hồ Ca tràn đầy sự dịu dàng. Anh kể về lần đưa con đến Thanh Hải ở độ cao 4700m để thăm mình quay phim, nửa đêm ngắm ảnh con ngủ mà xúc động đến mức "phát sốt". Nhưng khi chuyển sang cậu con trai mới 4 tháng tuổi, tông giọng anh thay đổi hẳn: "Quản nghiêm hơn, không bao dung đến thế" .

Sự thành thật này của Hồ Ca đã phá vỡ hình tượng "ông bố bỉm sữa hoàn hảo" thường thấy trên mạng xã hội, phơi bày một trạng thái giáo dục rất thực tế: Một người cha bình thường cũng có những thiên kiến và sự tự phản tỉnh.

Hồ Ca không ngần ngại chia sẻ những chi tiết đời thường đầy tính tương phản. Với con gái, anh say sưa kể về khoảnh khắc cô bé nắm góc áo cha leo núi, hay lúc bé dừng lại trước hàng kẹo đường với đôi má phúng phính như sóc chuột. Sự kiên nhẫn của anh dành cho con gái đến từ việc anh trân trọng từng chi tiết nhỏ nhất.

Nam diễn viên Hồ Ca

Trong khi đó với con trai, anh hóm hỉnh kể lại cảnh cậu bé quấy khóc đêm, ánh mắt như muốn thách thức: "Bố có làm được không đấy?" . Hồ Ca thừa nhận mình ít kiên nhẫn với con trai hơn, và dự định khi cậu bé lớn lên sẽ đưa đi leo những ngọn núi cao hơn nữa để rèn luyện.

Anh lý giải: "Con gái là người tình kiếp trước, còn con trai là 'tiểu oan gia' kiếp này" . Sự "nghiêm khắc" với con trai 4 tháng tuổi có lẽ là một cách biểu đạt khác của sự lúng túng khi chưa dành đủ thời gian cho con.

Phát ngôn của Hồ Ca đã chia rẽ cộng đồng mạng thành hai phe đối lập gay gắt:

1. Phe ủng hộ: "Trai nuôi thô, gái nuôi kỹ"

Nhiều phụ huynh đồng tình rằng đây là phương pháp "nhân tài thi giáo" (dạy dỗ dựa trên đặc điểm riêng). Họ cho rằng, con trai cần sự cứng rắn để rèn luyện bản lĩnh và trách nhiệm; con gái cần sự nâng niu để bồi đắp tâm hồn. Công bằng không phải là "chia đều máy móc" (ai cũng có thứ giống hệt nhau), mà là "phân phối theo nhu cầu".

2. Phe phản đối: "Trẻ 4 tháng tuổi chưa cần sự nghiêm khắc"

Các chuyên gia giáo dục và nhiều bậc cha mẹ trẻ lại tỏ ra quan ngại. Phe phản đối cho rằng, một đứa trẻ 4 tháng tuổi thậm chí còn chưa biết lật, việc đặt ra sự "nghiêm khắc" là quá sớm và vô lý.

Sự khác biệt quá mức trong cách đối xử có thể gieo rắc tổn thương tâm lý. Nghiên cứu chỉ ra rằng từ 0-3 tuổi, lượng ngôn ngữ và sự vỗ về mà cha mẹ dành cho con gái thường nhiều hơn con trai, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển đại não và khả năng biểu đạt cảm xúc của trẻ.

Dưới góc độ tâm lý học, Thuyết gắn bó ( Attachment Theory ) khẳng định: Cảm giác an toàn trong những năm đầu đời không phân biệt giới tính. Cả bé trai và bé gái đều cần sự phản hồi ấm áp và hỗ trợ cảm xúc tương đương để xây dựng nhân cách khỏe mạnh.

Các nhà giáo dục cũng cảnh báo về việc nhầm lẫn giữa "đặc điểm cá nhân" và "đặc điểm giới tính". Thống kê cho thấy, dù 1% trẻ hiếu động nhất thường là nam, nhưng xét trên giá trị trung bình, sự khác biệt về mức độ hiếu động giữa hai giới ở độ tuổi 0-6 là không đáng kể.

Phía sau tranh cãi: Nỗi lo âu của cha mẹ thời hiện đại

Sự kiện của Hồ Ca trở thành tâm điểm vì nó chạm đúng vào "vết nứt" giữa quan niệm nuôi dạy con truyền thống và hiện đại. Nhiều phụ huynh ngày nay bị mắc kẹt giữa việc muốn con trai phải mạnh mẽ như kỳ vọng của xã hội, nhưng lại lo sợ sự nghiêm khắc thái quá sẽ tạo nên những "đứa trẻ không biết bộc lộ cảm xúc".

Sự thay đổi của Hồ Ca, từ một tài tử hào hoa trở thành một người cha bị "sợi dây diều" của con cái níu giữ – chính là minh chứng cho việc nuôi dạy con là một quá trình tu dưỡng dài hạn. Không có sách giáo khoa nào cho điểm 10 tuyệt đối, chỉ có sự điều chỉnh không ngừng của cha mẹ để phù hợp với từng đứa trẻ.

Lời kết: Sau cùng, sự công bằng chân chính trong gia đình không phải là sự bình quân về vật chất hay thời gian, mà là khiến mỗi đứa con đều tin rằng: Trong ngôi nhà này, mọi nhu cầu và cảm xúc của mình đều được thấu hiểu và đón nhận một cách dịu dàng.