Lộ hình ảnh trong phim mới của Johnny Depp hậu phiên toà với vợ cũ

Các bức ảnh mới được công bố cho thấy Johnny Depp trong trang phục vương giả - với chiếc mũ màu trắng, tóc trắng uốn xoăn và đeo khăn bịt mắt màu đen. Đây được cho là tạo hình của Depp cho bộ phim mới Jeanne Du Barry, do công ty Why Not Productions của Pháp sản xuất.

Jeanne Du Barry được đạo diễn bởi nhà làm phim người Pháp Maiwenn và việc quay phim được cho là đã bắt đầu vào cuối tháng 7 sau khi kết thúc phiên tòa khét tiếng của Depp với vợ cũ Amber Heard.

Đây là vai diễn chính đầu tiên của Depp kể từ bộ phim độc lập năm 2020 Minamata, trong đó anh đóng vai nhiếp ảnh gia chiến tranh W. Eugene Smith.