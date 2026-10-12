Theo thông số được Hyundai Motor Group công bố, EMU-370 gồm 8 toa, dài 200,1m và có 479 ghế ngồi. Đoàn tàu được thiết kế để khai thác ở tốc độ 370 km/h, trong khi tốc độ thiết kế tối đa đạt 407km/h. Với chiều dài hơn hai sân bóng đá đặt nối tiếp nhau, đây là một trong những mẫu tàu cao tốc đáng chú ý trong chương trình phát triển công nghệ đường sắt của Hàn Quốc.

Điểm dễ nhận thấy nhất của EMU-370 nằm ở phần đầu tàu thuôn dài hơn 10 m. Thiết kế này giúp giảm lực cản không khí, yếu tố có ảnh hưởng lớn đến mức tiêu thụ năng lượng, tiếng ồn và độ ổn định khi đoàn tàu di chuyển ở tốc độ hàng trăm km/h.

Hyundai Rotem còn bố trí lại các thiết bị trên nóc và bổ sung tấm che quanh khu vực bánh xe nhằm hạn chế luồng không khí gây nhiễu. Nhờ những cải tiến này, hệ số cản khí động học của EMU-370 giảm khoảng 12,3% so với EMU-320, dòng tàu đang được khai thác tại Hàn Quốc với tên gọi KTX-Cheongryong.

Bên dưới lớp vỏ được tối ưu khí động học là hệ thống động cơ kéo có công suất 560 kW mỗi động cơ, tăng 47,4% so với thế hệ trước. Đây là một trong những thay đổi quan trọng giúp EMU-370 hướng tới tốc độ khai thác cao hơn, đồng thời duy trì khả năng tăng tốc và vận hành ổn định.

Ở tốc độ 370 km/h, việc kiểm soát rung lắc và tiếng ồn trong khoang hành khách cũng trở thành yêu cầu quan trọng. Hyundai Rotem cho biết đã thực hiện hơn 100 thử nghiệm để lựa chọn vật liệu cách âm, cải tiến hệ thống giảm xóc và hoàn thiện thiết kế thân tàu.

Theo tính toán của nhà sản xuất, độ ồn bên trong đoàn tàu dự kiến ở mức khoảng 73 dB(A) khi chạy 370 km/h. Hệ thống giá chuyển hướng, bộ phận kết nối thân toa với các bánh xe, cũng được cải tiến để tăng độ ổn định khi vận hành.

Trong quá trình nghiên cứu, công nghệ phục vụ EMU-370 đã được kiểm tra trên bệ con lăn mô phỏng ở tốc độ tới 400 km/h. Tuy nhiên, đây mới là kết quả thử nghiệm trong điều kiện mô phỏng, không phải tốc độ đoàn tàu đã đạt được trên đường ray thực tế.

EMU-370 nằm trong chương trình phát triển tàu cao tốc thế hệ mới của Hàn Quốc, được triển khai từ năm 2022 với sự tham gia của Viện Nghiên cứu Đường sắt Hàn Quốc, Hyundai Rotem cùng nhiều đơn vị nghiên cứu. Theo lộ trình dự kiến, đoàn tàu sẽ tiến hành thử nghiệm vận hành vào năm 2030, trước khi hướng tới khai thác thương mại từ năm 2031.

Việc đưa mô hình EMU-370 đến triển lãm tại Hà Nội nằm trong chiến lược mở rộng sang công nghiệp đường sắt của THACO. Bên cạnh tàu cao tốc, doanh nghiệp còn giới thiệu các mẫu tàu đô thị, hệ thống điều khiển thông minh, công nghệ chế tạo thân vỏ và nhiều thiết bị phục vụ xây dựng hạ tầng.

Trong đó, Hyundai Rotem là đối tác giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch tiếp nhận công nghệ và sản xuất đầu máy, toa xe tại Việt Nam.

Để chuẩn bị cho hoạt động này, THACO đang phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt và Cơ khí đa dụng tại Khu công nghiệp THACO Bình Cơ, TP.HCM, với diện tích khoảng 320 ha. Tại đây, doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ sản xuất linh kiện, kết cấu nhôm và các bộ phận của đầu máy, toa xe.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026–2027 sẽ tập trung tiếp nhận công nghệ và chuẩn bị năng lực sản xuất. Từ năm 2028, THACO dự kiến triển khai sản xuất nội địa hóa và lắp ráp hoàn thiện các phương tiện đường sắt.