Lộ diện lần đầu sau đám cưới, Honey Lee khiến Bi Rain ngỡ ngàng khi tiết lộ chân ái của Kim Tae Hee

Mới đây, Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee đã xuất hiện trong chương trình The Hungry And The Hairy với tư cách khách mời.

Tại đây, nữ diễn viên bất ngờ có những tiết lộ thú vị về Kim Tae Hee trước mặt Bi Rain. Cụ thể, Honey Lee đã nhận câu hỏi về mẫu người lý tưởng của bạn thân Kim Tae Hee từ MC: "Kim Tae Hee luôn thích một chàng trai như Bi Rain hay cô ấy thích một kiểu đàn ông khác trong quá khứ? Cô ấy có phải đã thích anh chàng thông minh trước chồng mình?".

Honey Lee chia sẻ về hình mẫu bạn trai lý tưởng của bạn thân Kim Tae Hee.

Ngay lập tức, Honey Lee cho biết Bi Rain là hình mẫu người yêu lý tưởng trong lòng Kim Tae Hee: "Không. Kim Tae Hee thực sự là một người năng động. Tôi gặp cô ấy tại câu lạc bộ trượt tuyết của trường đại học. Khi trượt tuyết, cô ấy luôn đi trước những người khác. Cô thường đi bộ đường dài hoặc lặn với bạn bè. Bởi vì Rain không thực sự thích uống rượu và anh ấy cũng là người năng động, anh ấy là người đàn ông trong mơ của Kim Tae Hee".

Theo lời Honey Lee, Bi Rain là mẫu người lý tưởng của Kim Tae Hee.

Honey Lee khiến Bi Rain không khỏi hạnh phúc khi biết việc vợ mình từng thổ lộ rằng chồng là chân ái trong đời: "Kim Tae Hee từng nói với tôi rằng cô ấy đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình khi kết hôn. Cô ấy khẳng định người như anh là mẫu người lý tưởng của cô ấy". Đoạn đối thoại thú vị này nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Honey Lee cho biết Kim Tae Hee từng thổ lộ Bi Rain là tình yêu đích thực của mình.



