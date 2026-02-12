Lộ diện "hắc mã" mùa phim Tết 2026, đạt doanh số khủng sau 1 ngày mở bán vé
Dù là "tân binh" nhập cuộc muộn nhất trong đường đua bán vé sớm, bộ phim này đang khiến khán giả ngỡ ngàng khi "áp sát ngôi vương" doanh thu.
Tín hiệu khả quan từ con số 358 triệu đồng sau 24 giờ
Dù cổng bán vé sớm mở muộn hơn hẳn so với mặt bằng chung, "Mùi Phở" của đạo diễn Minh Beta vẫn thu về 358 triệu đồng chỉ sau đúng một ngày đầu tiên. Đây là một con số "biết nói" trong bối cảnh khán giả đang thắt chặt chi tiêu và trở nên khắt khe hơn với điện ảnh nội địa.
Thành tích này đưa bộ phim leo thẳng lên vị trí thứ 2 doanh thu đặt trước, trực tiếp gây áp lực lên các dự án đình đám của những tên tuổi như Trấn Thành hay Trường Giang.
Có thể thấy, sự kết hợp giữa "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh và Thu Trang không chỉ là một phép cộng về danh tiếng, mà thực sự đã tạo ra một sức hút liên vùng, kéo khán giả ra rạp bằng sự tò mò và lòng tin vào những tên tuổi thực lực.
Nhìn rộng ra toàn cảnh thị trường Tết Bính Ngọ, năm nay chứng kiến sự đổ bộ của đa dạng thể loại: Từ drama tâm lý trẻ trung của “Thỏ Ơi!!”, đến hài gia đình bình dân của “Nhà Ba Tôi Một Phòng” hay các dự án đan xen nhiều mảnh ghép khác nhau như “Báu Vật Trời Cho”.
Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh không chỉ đến từ nội lực mà còn từ sự khắt khe của người xem. Khán giả hiện đại không còn dễ dàng "xuống tiền" chỉ vì những cái tên ngôi sao hay những mảng miếng hài hình thể cũ kỹ.
Trong bức tranh đó, "Mùi Phở" chọn cho mình một vị thế khá đặc biệt: Vị thế của sự hoài niệm và bản sắc. Phân tích về sự bứt phá của phim, giới chuyên môn cho rằng tác phẩm đã đánh đúng vào tâm lý "khát" sự chân thành. Việc chọn hình ảnh bát phở gia đình để kể chuyện tình thân đã biến bộ phim từ một sản phẩm giải trí thuần túy thành một nhịp cầu văn hóa, nơi các thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái có thể tìm thấy tiếng nói chung.
Vị trí của "Mùi Phở" trong cuộc đua dài hơi
Dù đang giữ vị trí "Á quân" về doanh thu vé sớm, "Mùi Phở" vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ. Thị trường phim Tết vốn là một cuộc đua marathon, nơi doanh thu những ngày đầu chưa hẳn là kết quả cuối cùng. Áp lực từ bộ phim khác cùng sự biến động của số lượng suất chiếu tại các cụm rạp sẽ là bài toán mà ê-kíp Minh Beta cần giải quyết.
Tuy nhiên, với đà tăng trưởng hiện tại, "Mùi Phở" đang khẳng định một vị thế vững chắc: Một lựa chọn an toàn và ý nghĩa cho các gia đình. Nếu các đối thủ khác tập trung vào sự đột phá về kỹ xảo hay kịch bản giật gân, thì sức mạnh của "Mùi Phở" nằm ở sự dung dị. Đây là một chiến lược thông minh khi đặt văn hóa Việt vào trung tâm, giúp phim có sức sống bền bỉ và tiềm năng lan tỏa theo hiệu ứng truyền miệng vốn là yếu tố quyết định thắng bại của phim Việt những năm gần đây.
Cuộc đua vẫn còn ở phía trước, nhưng với khởi đầu đầy triển vọng này, "Mùi Phở" hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một cú lội ngược dòng ngoạn mục khi chính thức ra rạp vào Mùng 1 Tết.
Thanh Yên