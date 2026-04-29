Lộ diện công việc “sướng nhất thế giới”: Lương cao, việc nhẹ có thực sự như lời đồn?

Theo Daily Mail, một người dùng mạng xã hội tại Úc thừa nhận bản thân đã mất động lực làm việc, chỉ mong tìm được công việc “lương khá nhưng gần như không có áp lực công việc”. Không ngờ, chia sẻ này lại nhận về hàng loạt bình luận, trong đó nhiều người không ngần ngại “khoe” nghề nghiệp trong mơ của mình.

Một trong những công việc gây chú ý nhất là “kỹ thuật viên lâm nghiệp” (forestry technician). Theo chia sẻ, công việc chính chỉ là đo đường kính cây và ghi chép số liệu, nhưng thu nhập có thể lên tới 80.000 USD/năm (khoảng 2,1 tỷ VNĐ). Không chỉ vậy, người làm còn được cấp xe bán tải mới, hỗ trợ tiền xăng và nhận thêm nhiều khoản thưởng. Nhịp độ công việc chậm, phần lớn thời gian làm việc độc lập nên được xem là một trong những nghề “nhàn nhất”.

Ngoài ra, một số nghề tưởng chừng bình thường cũng được đánh giá là “sướng bất ngờ”. Chẳng hạn như nhân viên chia bài tại sòng bạc: làm việc trong môi trường điều hòa, được bao ăn uống, thậm chí có người hỗ trợ giặt đồng phục và còn được nghỉ 15 phút mỗi giờ.

Không dừng lại ở đó, dân mạng còn “réo tên” hàng loạt nghề khác với góc nhìn hài hước: từ tư vấn viên chỉ cần họp hành, làm slide rồi… đi thư giãn, đến môi giới bất động sản bị đùa là chỉ cần “đứng chơi” khi dẫn khách xem nhà rồi chờ nhận hoa hồng. Một số công việc khác như nhân viên cửa hàng rượu (chỉ cần trò chuyện với khách quen), công nhân mỏ (chủ yếu giám sát thiết bị), hay tài xế xe nâng cũng được cho là có mức lương cao trong khi khối lượng công việc không quá “nặng”.

Dẫu vậy, không ít ý kiến nhấn mạnh rằng “việc nhẹ lương cao” không dành cho tất cả mọi người. Một số công việc tưởng nhàn nhưng lại yêu cầu ca làm thất thường hoặc tiềm ẩn rủi ro. Ví dụ, lính cứu hỏa sân bay hay các vị trí trong khu vực công thường có thu nhập tốt và tần suất làm việc thấp nhưng yêu cầu đầu vào rất cao và cơ hội không nhiều. Tài xế xe bắn tốc độ di động thậm chí chỉ cần ngồi chờ hết ca, nhưng đổi lại có thể phải đối mặt với sự khó chịu, thậm chí bị người đi đường mắng chửi.

Bài viết cũng cho thấy tâm lý chung của nhiều người lao động Úc hiện nay: mong muốn có công việc “nhẹ nhàng, đủ sống” trong bối cảnh áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao và thời gian làm việc kéo dài. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hài hước kết luận rằng: “Dù công việc có nhẹ đến đâu, nếu đã không muốn làm thì vẫn sẽ luôn có lý do để… không đi làm.”