Lo con đi thi hay nhầm, mẹ viết 'phao' lên tay con khiến dân mạng thích thú

Từ tối 5/1, mạng xã hội chia sẻ một bài đăng kèm hình ảnh chụp cận cảnh bàn tay nhỏ nhắn của một học sinh tiểu học, trên đó là những dòng chữ viết tay ngay ngắn. Người đăng bài cho biết đây là “Phao thi mẹ chuẩn bị cho Bún” trước giờ con bước vào kỳ thi học kỳ.

Hình ảnh giản dị nhưng đầy yêu thương này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Bài đăng nhận được hơn 50.000 lượt yêu thích, cùng hàng nghìn lượt bình luận và được nhiều fanpage, chia sẻ lại, tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi xoay quanh câu chuyện đồng hành cùng con trong kỳ thi của các bậc phụ huynh.

Đôi bàn tay nhỏ, được mẹ ghi chú những dòng dặn dò trước ngày thi.

Đôi tay nhỏ nhắn này là của em bé Lương Khởi Minh, 7 tuổi, tên ở nhà là Bún và người đăng bài là mẹ của em, chị Lê Thị Nhung (SN 1990), hiện kinh doanh quán ăn tại Thái Nguyên.

Minh đang trong thời điểm ôn tập kiến thức và chuẩn bị kỳ thi cuối học kỳ 1, lớp 2. Vậy nên bé được mẹ Nhung - người phụ trách việc dạy con học trong gia đình, ở bên cạnh quan tâm và giúp đỡ ôn luyện.

Theo chị Nhung, Minh hiếu động và đôi khi còn “nhanh tay, ẩu đoảng”, quá trình kèm con học ở nhà, chị nhận ra con thường xuyên mắc một số lỗi quen thuộc nên nghĩ ra cách viết vài dòng nhắc nhở ngắn gọn lên tay con trước giờ thi và vui vẻ gọi đó là “chiếc phao thi”.

Thời điểm Minh còn học lớp 1, chị phải thường xuyên nhắc nhở con ghi đúng họ tên mình là Lương Khởi Minh trong bài làm thay vì dùng tên ở nhà là Bún. Chị còn nhắc nhở con chú ý cách sử dụng dấu sắc, dấu huyền khi viết chữ vì bé hay nhầm lẫn.

Lỗi sai ngộ nghĩnh của bé Minh (Ảnh: NVCC)

Những dòng ghi chú trên tay Minh không mang nặng ý nghĩa học thuật hay áp lực điểm số, mà đơn thuần là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, góp vui trong thời điểm các gia đình có con chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ. Với chị Nhung, đó cũng là cách lưu giữ những khoảnh khắc rất đỗi bình thường nhưng đáng nhớ trong tuổi thơ của con trai, khi con còn bỡ ngỡ với việc học và thi cử.

Chị Nhung từng theo học ngành sư phạm, chị cho rằng ở giai đoạn đầu của cấp tiểu học, trẻ chủ yếu làm quen với chữ viết, cách làm bài và hình thành thói quen học tập, vì vậy việc học thêm không quá cần thiết. Thay vào đó, chị dành thời gian tự kèm con học tại nhà để hiểu rõ con hay mắc lỗi ở đâu và hỗ trợ kịp thời.

“Sáng nay trước khi con đi thi, tôi còn tô đậm lại phao thêm một lần nữa, phòng trường hợp con rửa tay làm trôi mất chữ. Con đi thi mà người áp lực lại là mẹ”, chị Nhung kể.

Khi bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, chị Nhung cảm thấy vui khi nhận ra không ít bạn nhỏ cũng hay mắc những lỗi vặt “đáng yêu” tương tự bé Minh. Qua đó, câu chuyện không chỉ khiến nhiều người bật cười mà còn phản ánh thực tế rằng không ít phụ huynh đang chịu áp lực thi cử cùng con, kỳ thi của con lại trở thành nỗi lo lớn của cha mẹ.





Đôi bàn tay dính đầy mực viết của Minh. (Ảnh: NVCC)

Trước giờ đi thi, Minh hào hứng xin mẹ “phần thưởng” nếu làm bài tốt sẽ được ăn thêm một bát cơm mỗi bữa. Thế nhưng, khi kết thúc buổi thi, thay vì khoe thành tích, bé lại trở về với vẻ mặt đăm chiêu, băn khoăn không biết mình sẽ được mấy điểm dù đã làm hết bài. Trước sự ngây thơ ấy, chị Nhung chỉ cảm thấy buồn cười, bởi với chị, khoảnh khắc con còn vô tư lo lắng rất “trẻ con” như vậy là một phần đáng yêu của tuổi thơ.