Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh đang là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau thời gian dài giữ kín chuyện riêng tư, cả hai đã có những khoảnh khắc công khai tình cảm trước công chúng tại ASEAN Cup 2026. Từ đó, nhất cử nhất động của nam thủ môn và nữ MC, đặc biệt những hình ảnh đời thường, đều nhanh chóng được người hâm mộ chú ý.

Mới đây, một cư dân mạng bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh tại một sự kiện, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong hình, nam thủ môn diện vest khá bảnh bao, trong khi Hoàng Oanh vẫn giữ phong cách thanh lịch, nữ tính quen thuộc.

Bức ảnh chụp Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh trong một sự kiện từ 1 năm trước. Nguồn: Mẹ trẻ U40.

Hai người không có tương tác thân mật hay biểu hiện đặc biệt trước ống kính, nhưng lại ngồi cạnh nhau. Patrik còn ngồi ngay tại hàng ghế có đề tên MC Hoàng Oanh.

Theo người đăng tải, bức ảnh này được chụp trong một sự kiện từ khoảng 1 năm trước. Thời điểm đó, cả Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh chưa công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với nhau. Trên mạng xã hội, cả hai cũng chưa từng đăng tải hình ảnh chụp chung này, kể cả những bức ảnh chụp riêng có trang phục tương tự. Nói cách khác, đây là một khoảnh khắc cả hai đã âm thầm giữ kín, không để lộ trên mạng xã hội.

“Đôi này giấu kín quá”, “Tính ra yêu nhau lâu lắm rồi ha”, “Đẹp đôi”, “Thế là hẹn hò từ năm ngoái hả”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Điều này càng khiến cho netizen thêm phần tò mò về cột mốc mà cặp đôi này hẹn hò.

Vào đầu năm 2026, Hoàng Oanh từng chia sẻ rằng cô đã có tình yêu mới nhưng không tiết lộ danh tính người yêu. Trên mạng xã hội, nữ MC thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc có một người đàn ông bên cạnh nhưng luôn khéo léo che mặt.

Trong khi đó, cư dân mạng dần phát hiện nhiều điểm trùng hợp giữa người đàn ông xuất hiện trong những bài đăng của Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cả hai vẫn không lên tiếng xác nhận.

Đến tháng 7/2026, những “hint” về mối quan hệ này ngày càng rõ ràng hơn. Sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar tại Thái Nguyên, Patrik tiến về phía khán đài và cởi áo đấu trao cho Hoàng Oanh. Khoảnh khắc nữ MC nhận áo từ nam thủ môn nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người càng có cơ sở để đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người.

Sau đó, tại ASEAN Cup 2026, cả hai đã có những khoảnh khắc công khai thể hiện tình cảm. Hoàng Oanh xuống sân chúc mừng Patrik sau chiến thắng, còn nam thủ môn cũng thoải mái ở bên bạn gái trong thời khắc ăn mừng chức vô địch.

Một ngày sau đó, cặp đôi tiếp tục được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sảnh khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân. Patrik nắm tay Hoàng Oanh, cả hai trò chuyện khá tự nhiên trước khi cùng rời đi.

Đến thời điểm hiện tại, Hoàng Oanh và Patrik đã cởi mở hơn về mối quan hệ nhưng vẫn không chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư.

Nữ MC thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc có bạn trai, trong khi Patrik cũng có những động thái tương tác với các bài đăng của cô.

Chính vì vậy, hình ảnh được cho là chụp từ khoảng một năm trước càng khiến cư dân mạng thích thú. Nếu đúng như thông tin người đăng chia sẻ, có vẻ như Patrik và Hoàng Oanh đã từng xuất hiện cạnh nhau từ khá lâu, chỉ là khoảnh khắc này chưa từng được hai nhân vật chính công khai.

Từ một tấm hình tưởng như rất bình thường, dân mạng lại có thêm một chi tiết để nhìn lại hành trình tình cảm của cặp đôi. Một mối quan hệ từng được cả hai giữ kín, trước khi dần xuất hiện ngày càng nhiều “hint” và cuối cùng trở thành chuyện tình được công chúng chú ý.