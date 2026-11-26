Liz Kim Cương: Chuyện tình kết thúc chưa chắc là dấu chấm hết cho hạnh phúc
Kết hợp cùng Toki Thành Thỏ, Liz Kim Cương trở lại với "COTA", bản Pop-R&B kể chuyện chàng trai đi qua 4 mối tình mới nhưng vẫn chưa thoát được bóng hình người yêu đầu.
Trưa 26/11, Liz Kim Cương tổ chức buổi ra mắt MV "COTA" tại CGV Vincom Landmark 81. Sản phẩm sẽ chính thức phát hành lúc 22h cùng ngày trên kênh YouTube LizKimCuongOfficial. Đây là màn kết hợp giữa nữ ca sĩ và Toki Thành Thỏ, đồng thời đánh dấu lần đầu Liz sánh đôi cùng nam diễn viên Trung Huy trong vai trò nam chính.
Câu chuyện của "COTA" xoay quanh một chàng trai (Trung Huy) sau khi chia tay mối tình đầu lần lượt bước vào 4 mối quan hệ khác. Thế nhưng dù ở bên ai, hình bóng cô gái đầu tiên vẫn chưa chịu "logout" khỏi tâm trí anh, khiến mỗi cuộc tình mới rốt cuộc chỉ là hành trình đi tìm lại một người đã quen.
Điểm "chơi lớn" của MV nằm ở chỗ Liz Kim Cương một mình hóa thân thành cả 5 cô gái trong cuộc đời nam chính. Từ cô nàng tóc đỏ, mối tình đầu giữ vai trò trung tâm, cho đến 4 người yêu sau với diện mạo khác hẳn nhau, nữ ca sĩ liên tục biến hình đến mức người xem có thể phải tua lại để chắc rằng đó vẫn là cùng một người.
Liz Kim Cương và Trung Huy: đủ ngọt, đủ căng
Bên cạnh câu chuyện tình nhiều drama, visual của cặp đôi chính cũng là điểm khiến "COTA" được bàn tán. Trung Huy ghi điểm với gương mặt điển trai, phong thái nam tính và thân hình săn chắc. Những phân cảnh của anh cùng Liz đi từ ngọt ngào, tình tứ đến căng thẳng, cãi vã, tạo nên loạt khung hình vừa có chemistry vừa đủ kịch tính để người xem phải dừng lại vài giây.
Để hoàn thiện 5 tạo hình cùng những cảnh quay đòi hỏi nhiều sắc thái cảm xúc, Liz Kim Cương và ê-kíp ghi hình trong hai ngày, mỗi ngày gần 18 tiếng. Nữ ca sĩ chia sẻ thử thách lớn nhất là những phân cảnh phải chuyển đổi cảm xúc liên tục bên Trung Huy, trong khi việc hóa thân thành nhiều cô gái với tính cách và hình ảnh khác nhau trong cùng một câu chuyện cũng buộc cô phải giữ sự tập trung cao độ.
Về âm nhạc, Liz Kim Cương và Toki Thành Thỏ chọn nền Pop-R&B hiện đại, gần gũi. Bài hát mở đầu bằng câu "Cô ta lại buông tay anh rồi à?", nghe vừa như lời hỏi thăm, vừa như màn dạo đầu cho một cuộc tâm sự. Hai giọng hát chia nhau hai vai: một người nhẹ nhàng vỗ về, khuyên bạn đừng mãi mắc kẹt trong sự cố chấp; người còn lại vẫn chìm trong tự vấn và những tiếc nuối chưa gọi được thành tên. Sự thoải mái khi đứng cạnh nhau của hai nghệ sĩ cũng là điều khiến nhiều khán giả thích thú.
"COTA" khép lại bằng những câu hát "Không sao đâu mà, cũng sẽ phai nhòa" và "Sẽ vui lại từ đầu", như một lời nhắc rằng một cuộc tình kết thúc chưa chắc đã là dấu chấm hết cho hạnh phúc. Đôi khi, move on không phải là cố quên sạch mọi thứ, mà là chấp nhận chuyện đã qua để cho mình cơ hội bắt đầu lại.
Buổi ra mắt MV có sự góp mặt của ê-kíp thực hiện cùng nhiều nghệ sĩ, khách mời thân thiết như vợ chồng ca sĩ Sara Lưu - nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Quang Vinh, MLee, Toki Thành Thỏ...