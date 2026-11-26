Trưa 26/11, Liz Kim Cương tổ chức buổi ra mắt MV "COTA" tại CGV Vincom Landmark 81. Sản phẩm sẽ chính thức phát hành lúc 22h cùng ngày trên kênh YouTube LizKimCuongOfficial. Đây là màn kết hợp giữa nữ ca sĩ và Toki Thành Thỏ, đồng thời đánh dấu lần đầu Liz sánh đôi cùng nam diễn viên Trung Huy trong vai trò nam chính.

Liz Kim Cương và Trung Huy trong MV "COTA". Ảnh: NVCC

Câu chuyện của "COTA" xoay quanh một chàng trai (Trung Huy) sau khi chia tay mối tình đầu lần lượt bước vào 4 mối quan hệ khác. Thế nhưng dù ở bên ai, hình bóng cô gái đầu tiên vẫn chưa chịu "logout" khỏi tâm trí anh, khiến mỗi cuộc tình mới rốt cuộc chỉ là hành trình đi tìm lại một người đã quen.

Câu chuyện xoay quanh chàng trai mãi đi tìm bóng hình mối tình đầu. Ảnh: NVCC

Điểm "chơi lớn" của MV nằm ở chỗ Liz Kim Cương một mình hóa thân thành cả 5 cô gái trong cuộc đời nam chính. Từ cô nàng tóc đỏ, mối tình đầu giữ vai trò trung tâm, cho đến 4 người yêu sau với diện mạo khác hẳn nhau, nữ ca sĩ liên tục biến hình đến mức người xem có thể phải tua lại để chắc rằng đó vẫn là cùng một người.

Liz Kim Cương một mình hóa thân thành 5 cô gái trong MV. Ảnh: NVCC

Mỗi tạo hình mang một diện mạo, tính cách riêng. Ảnh: NVCC

Một tạo hình khác của Liz trong MV. Ảnh: NVCC

Những phân cảnh đi từ ngọt ngào đến căng thẳng. Ảnh: NVCC

Liz Kim Cương và Trung Huy: đủ ngọt, đủ căng

Bên cạnh câu chuyện tình nhiều drama, visual của cặp đôi chính cũng là điểm khiến "COTA" được bàn tán. Trung Huy ghi điểm với gương mặt điển trai, phong thái nam tính và thân hình săn chắc. Những phân cảnh của anh cùng Liz đi từ ngọt ngào, tình tứ đến căng thẳng, cãi vã, tạo nên loạt khung hình vừa có chemistry vừa đủ kịch tính để người xem phải dừng lại vài giây.

Liz Kim Cương và Trung Huy tại buổi ra mắt MV. Ảnh: NVCC

Để hoàn thiện 5 tạo hình cùng những cảnh quay đòi hỏi nhiều sắc thái cảm xúc, Liz Kim Cương và ê-kíp ghi hình trong hai ngày, mỗi ngày gần 18 tiếng. Nữ ca sĩ chia sẻ thử thách lớn nhất là những phân cảnh phải chuyển đổi cảm xúc liên tục bên Trung Huy, trong khi việc hóa thân thành nhiều cô gái với tính cách và hình ảnh khác nhau trong cùng một câu chuyện cũng buộc cô phải giữ sự tập trung cao độ.

Cặp đôi chính của "COTA" sánh đôi trên thảm đỏ. Ảnh: NVCC

Về âm nhạc, Liz Kim Cương và Toki Thành Thỏ chọn nền Pop-R&B hiện đại, gần gũi. Bài hát mở đầu bằng câu "Cô ta lại buông tay anh rồi à?", nghe vừa như lời hỏi thăm, vừa như màn dạo đầu cho một cuộc tâm sự. Hai giọng hát chia nhau hai vai: một người nhẹ nhàng vỗ về, khuyên bạn đừng mãi mắc kẹt trong sự cố chấp; người còn lại vẫn chìm trong tự vấn và những tiếc nuối chưa gọi được thành tên. Sự thoải mái khi đứng cạnh nhau của hai nghệ sĩ cũng là điều khiến nhiều khán giả thích thú.

Cảnh trong MV "COTA". Ảnh: NVCC

Cảnh trong MV "COTA". Ảnh: NVCC

Ê-kíp MV giao lưu cùng khán giả tại buổi ra mắt. Ảnh: NVCC

Toki Thành Thỏ và Liz Kim Cương trên sân khấu buổi ra mắt. Ảnh: NVCC

"COTA" khép lại bằng những câu hát "Không sao đâu mà, cũng sẽ phai nhòa" và "Sẽ vui lại từ đầu", như một lời nhắc rằng một cuộc tình kết thúc chưa chắc đã là dấu chấm hết cho hạnh phúc. Đôi khi, move on không phải là cố quên sạch mọi thứ, mà là chấp nhận chuyện đã qua để cho mình cơ hội bắt đầu lại.

Liz Kim Cương rạng rỡ tại sự kiện. Ảnh: NVCC

Buổi ra mắt MV có sự góp mặt của ê-kíp thực hiện cùng nhiều nghệ sĩ, khách mời thân thiết như vợ chồng ca sĩ Sara Lưu - nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Quang Vinh, MLee, Toki Thành Thỏ...

Toki Thành Thỏ tại buổi ra mắt MV. Ảnh: NVCC

Vợ chồng ca sĩ Sara Lưu - nhạc sĩ Dương Khắc Linh đến chúc mừng. Ảnh: NVCC

MLee chúc mừng Liz Kim Cương. Ảnh: NVCC