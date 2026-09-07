Lisa (BLACKPINK) diện váy khoét eo, ôm ấp thân thiết nam doanh nhân 9X điển trai

Sáng 7/9, tờ Sports Seoul cho hay, nam ca sĩ - diễn viên kiêm doanh nhân Pleum Nachkhun vừa khiến cộng đồng mạng náo loạn khi bất ngờ chia sẻ 1 hình ảnh thân mật bên Lisa (BLACKPINK) lên trang Instagram cá nhân. Trong ảnh, Lisa xuất hiện với chiếc váy đỏ rực rỡ và gây chú ý khi không ngần ngại vòng tay qua vai sát rạt với đàng trai. Trong khi đó, Pleum nở nụ cười rạng rỡ trên môi, còn nhẹ nhàng ôm lấy eo của nữ ca sĩ đình đám toàn cầu.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, đông đảo khán giả đã để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự ghen tị với Pleum Nachkhun, đồng thời tò mò về mối quan hệ thực sự giữa nàng rapper sinh năm 1997 và nam ngôi sao này.

Hình ảnh thân mật sát rạt của Lisa - Pleum đã gây nhiều bàn tán mới đây. Ảnh: IGNV

Ngay lập tức, truyền thông Hàn Quốc đã nhảy vào cuộc tìm hiểu và nhanh chóng có câu trả lời về mối quan hệ giữa Lisa - Pleum Nachkhun. Thì ra, em út BLACKPINK và Pleum đã giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết ngày từ thời thiếu niên. Được biết, Pleum hơn Lisa 1 tuổi, có thể được xem là những người thuộc cùng trang lứa với nhau. Theo ký giả của Sports Seoul, 2 nghệ sĩ giữ mối quan hệ thân thiết lâu năm, từng hoạt động chung trong nhóm nhảy nổi tiếng của Thái Lan mang tên We Zaa Cool trước khi Lisa chính thức tới Hàn làm thực tập sinh ở YG Entertainment.

Cách đây vài năm, 1 người hâm mộ đã tò mò hỏi Pleum: “Anh và Lisa là bạn bè bao lâu rồi?”. Khi ấy, nam ngôi sao sinh năm 1996 đã thú thực: “Từ năm tôi mới 10 tuổi, tính đến nay đã hơn 14 năm rồi”. Còn tính đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa em út BLACKPINK và Pleum Nachkhun đã tồn tại được hơn 15 năm. Còn nhớ, Pleum ra mắt vào năm 2014 khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc V.R.P. Sau đó, anh lấn sân sang đóng phim, đồng thời còn sáng lập Glammet - thương hiệu dụng cụ nhà bếp nổi tiếng tại Thái Lan.

Pleum thừa nhận anh trở thành bạn thân với Lisa từ khi mới 10 tuổi. Ảnh: X

Lisa từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với tỷ phú Frédéric Arnault. Cặp đôi này lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Thời gian sau đó, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình trong bầu không khí ấm cúng.

Đáng tiếc, cách đây không lâu, cặp đôi đã “đường ai nấy đi”. Theo Sohu, lý do Lisa và Frédéric Arnault tan vỡ có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault được cho biết luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Frédéric Arnault đã chủ động chia tay Lisa. Theo tờ Sohu, với việc bị cha mẹ bạn trai từ chối, Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.

Lisa và Frédéric Arnault có mối quan hệ tình ái kéo dài trong khoảng 3 năm trước khi cho nhau lối đi riêng. Ảnh: X

Hậu chia tay CEO Frédéric Arnault, Lisa được cho là đang hẹn hò nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat kém cô 3 tuổi. Theo nguồn tin, cặp đôi tin đồn hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan trong suốt thời gian qua.

Ban đầu, em út BLACKPINK được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwat luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ, từ anh chàng tỏa ra hình ảnh 1 người bạn trai ấm áp, biết quan tâm bạn gái 1 cách chu đáo.

Lisa - Blue đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ 2 bên. Cách đây không lâu, 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat còn cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue trong bầu không khí đầm ấm.

Lisa đứng sát rạt bên Blue Pongtiwat (hình phải) trong sinh nhật tuổi 29 của cô nàng. Ảnh: X

Blue Pongtiwat đi mua sắm cùng Lisa trong bầu không khí vui vẻ. Ảnh: Sina

Sau đó, Lisa lại lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng trai đẹp kém 3 tuổi dùng bữa tối trong 1 nhà hàng cao cấp. Đáng nói, bố mẹ Lisa cũng có mặt vào thời điểm đó. Ảnh: X