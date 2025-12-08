Sau hơn 2 năm về chung một nhà, cặp đôi này khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tham gia đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra vào ngày 7/12, Linh Rin và Phillip Nguyễn tình tứ không rời nhau nửa bước.

Trong clip cùng ra về sau khi tham gia hôn lễ, người đẹp sinh năm 1993 lại khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán vì ngoại hình có phần khác lạ. Cụ thể Linh Rin bị soi có vòng 2 lùm lùm, lớn bất thường. Bà xã Phillip Nguyễn còn có hành động khác thường, liên tục lấy tay che chắn, đặt trước bụng. Cư dân mạng liền rộ nghi vấn Linh Rin đang mang thai nhóc tỳ thứ 2.

Một chi tiết gây chú ý không kém tại đám cưới nhà tỷ phú chính là khoảnh khắc Phillip Nguyễn luôn kè kè, dính không rời bà xã. Visual xinh đẹp của dâu hào môn Linh Rin qua ống kính máy quay nhận được sự khen ngợi hết lời. Người đẹp 9x và ông xã còn thoải mái tương tác, cười rạng rỡ vẫy tay chào mọi người.

Linh Rin và Phillip Nguyễn ra về sau khi tham dự tiệc cưới của Tiên Nguyễn

Người đẹp sinh năm 1993 bị soi vòng 2 khác lạ, lùm lùm lớn rõ. Cô còn liên tục có hành động lạ lấy tay che chắn vòng 2

Thời gian qua, Linh Rin thường xuyên diện trang phục rộng rãi giấu dáng

Linh Rin và Phillip Nguyễn kè kè bên nhau không rời nửa bước trong ngày vui của gia đình

Cô và Phillip Nguyễn quyết định kết hôn sau 4 năm hẹn hò. Linh Rin và ông xã doanh nhân Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới theo nghi thức Công giáo tại Manila, Philippines vào tháng 3/2023. Cùng năm, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 11. Nhóc tỳ có tên là Caroline Nguyễn, tên ở nhà là Cà Rốt.

Cô từng bộc bạch bản thân trưởng thành hơn sau khi trở thành người phụ nữ của gia đình. Điều cô đặt lên hàng đầu là niềm tin, nên dành cho bạn đời sự tin tưởng tuyệt đối. Người đẹp 9x thấy may mắn vì chồng là người biết quan tâm, tâm lý, sẵn sàng thay đổi một số tính cách, thói quen để dung hòa cuộc sống.

Linh Rin từng chia sẻ: "Phillip có vốn hiểu biết rất rộng - điều tôi luôn ngưỡng mộ. Nhờ vậy, anh giao tiếp với các đối tác dễ dàng. Thời mới quen nhau, tôi sẽ kể nhanh những điều mình ấn tượng nhất ở anh nhưng hiện tại thì khó, vì tôi luôn cập nhật những điều thú vị mới từ Phillip mỗi ngày".

Cặp đôi đính hôn tháng 5/2022, tổ chức đám cưới theo nghi thức của Công giáo tại Manila, Philippines tháng 3/2023

Sau kết hôn với Phillip Nguyễn, Linh Rin trở thành dâu nhà hào môn

Linh Rin, tên thật Ngô Phương Linh, sinh ra tại Hà Nội. Cô từng tham gia nhiều sân chơi dành cho giới trẻ như Miss Teen 2010, Ngôi sao Thời trang 2011 và The Look Vietnam 2017. Ngoài ra, Linh Rin từng góp mặt trong các dự án phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online và Lời nói dối ngọt ngào...

Phillip Nguyễn là một trong những người thừa kế của tập đoàn do doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn sáng lập. Anh từng đứng sau loạt sự kiện lớn như Đường đua sắc màu (Color Me Run) và mời nhóm The Chainsmokers đến biểu diễn tại TP.HCM.