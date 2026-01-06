Lindo về tận Nghệ An thăm gia đình Quang Linh Vlogs nhưng không được gặp?

Những tranh cãi liên quan đến Lindo - cựu thành viên Team Châu Phi với team hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí ngày càng căng lên theo hướng không tích cực.

Sáng nay - ngày 5/1, Lindo đăng clip cho biết mình đã ở Nghệ An, về thăm gia đình Quang Linh Vlogs. Để thêm phần xác thực, Lindo đứng trước cổng chào xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc - cũ, nay là phường Vinh Lộc, Nghệ An) - quê Quang Linh Vlogs.

Theo lời Lindo, anh này đã nhắn tin cho Nhật Lệ - chị gái Quang Linh vào hôm qua (ngày 4/1) và sáng ngày 5/1, đã có mặt ở Nghệ An sau khi di chuyển cả đêm. Tuy nhiên sáng nay Nhật Lệ nhắn tin báo với Lindo rằng không có ai ở nhà.

Lindo trong đoạn clip đứng trước cổng xã Phúc Thọ (cũ) - đoạn đi vào nhà Quang Linh Vlogs (Ảnh chụp màn hình)

Lindo nói: “Thì hôm nay em Nhật Lệ bảo là bố mẹ không ở nhà, không ai ở nhà cho nên em không vào được. Chắc là em đọc tin nhắn sai nha mọi người nhưng không sao. Giờ cũng không thể làm gì được nên em sẽ quay về Hà Nội để đi công việc” .

Lindo còn tiết lộ thêm rằng mình đã chuẩn bị quà cáp và hoa quả nhưng không thể gặp được nên đành đi về. Ngoài ra thanh niên này cho biết sẽ quay trở lại Nghệ An khi có thời gian để nói chuyện với gia đình của sếp.

Những chia sẻ này của Lindo nhanh chóng được quan tâm và làm dấy lên tranh cãi dữ dội.

Trong đó nhiều người bất bình với việc làm của Lindo, cho rằng anh này đang cố tình diễn, tìm cách lôi kéo sự chú ý từ cư dân mạng Việt Nam chứ không có sự chân thành. Thậm chí có người còn cho rằng Lindo đang làm phiền người nhà Quang Linh và team châu Phi, làm content khiến team bị chỉ trích vô cớ.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Cố tình tạo sóng gió.

- Đi thăm gia đình Quang Linh mà cái gì cũng quay lên như vậy thì không được rồi. Trong hoàn cảnh này nếu còn tình cảm thì Lindo chỉ cần gặp riêng Nhật Lệ để gửi lời thăm hỏi Quang Linh, không chụp ảnh hay quay gì hết gì.

- Mình đã từng theo dõi cả team, Lindo đã nghỉ làm không biết ai đúng ai sai nhưng gia đình Quang Linh đang có chuyện, Lindo đầu quân cho người từng anti Quang Linh thì gia đình Quang Linh có hạn chế gặp ở thời điểm này cũng không có gì lạ.

- Thật sự mình không ghét Lindo vì Lindo là người mà Quang Linh rất coi trọng, cũng gắn bó lâu với Quang Linh. Nhưng nếu Lindo cứ đi theo hướng bị người khác dẫn dắt như này thì sợ sau này dù Linh có quay lại cũng khó giúp được bạn ấy.

- Sao tôi cứ có cảm giác về tới cổng làng quay content thôi chứ không có tình cảm gì ở đây.

- Không gặp là đúng. Đến thăm rồi đăng clip này nọ phức tạp mà cũng ảnh hưởng đến Quang Linh và người nhà nữa.

Song cùng với đó, một số bình luận lại nói rằng thấy tội nghiệp và thương vì team châu Phi không mặn mà, thờ ơ với Lindo.

Trong clip thì nói không sao nhưng ở chú thích, Lindo lại viết: "Một đêm thật dài và thất vọng, buồn lắm mọi người ạ" (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Lệ tung tin nhắn riêng với Lindo

Vào trưa ngày 5/1 - ngay sau clip của Lindo, Nhật Lệ đã có động thái rõ ràng, công khai tin nhắn của mình và Lindo.

Trong đoạn tin nhắn, cô hỏi thăm tình hình Lindo và nói rằng nếu muốn về thăm thì nhắn trước cho mình: “Em Lệ đây, anh khỏe không? Anh về Việt Nam cứ làm việc đi chơi không ai nói gì đâu. Nếu có về thăm gia đình em thì anh nhắn trước cho em nhé!”.

Đến tối 4/1, Lindo trả lời tin nhắn của Nhật Lệ như sau: “Nhớ mọi người nhiều lắm đấy. Lindo có tài xế xe riêng đi đâu cũng chở đi. Có thể ngày mai Lindo sẽ đến nhà ông Quý (tức là bố Quang Linh Vlogs - PV). Mong Nhật Lệ với gia đình cho Lindo đến thăm chơi một tí thôi nha. Mấy nay Lindo có việc ở Hà Nội, không thể đi đâu được và cũng chẳng có cách gì để nói chuyện với mọi người” .

Khi Lindo xin địa chỉ ở Nghệ An từ Nhật Lệ thì cô nói rằng hiện tại bố không có ở nhà nên chờ mấy hôm nữa thì đến và dặn trước khi đến hãy nhắn tin để mình gửi địa chỉ. Dù Lindo đã thả like cho tin nhắn này nhưng vẫn có mặt ở Nghệ An và quay clip như đã nói ở trên.

Nhật Lệ công khai tin nhắn sau khi Lindo đăng clip (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi Nhật Lệ công khai tin nhắn, cư dân mạng càng phản đối cách làm content của Lindo. Nhiều người cho rằng việc liên tục đăng tải clip và đặt câu chuyện trong bối cảnh “không vào được nhà” đã đẩy sự việc đi xa khỏi một chuyến thăm mang ý nghĩa tình cảm thuần túy.

Những chi tiết như về tới nơi nhưng không gặp được, mang quà nhưng phải quay về rất dễ bị nhìn nhận là cách kể câu chuyện tạo kịch tính, thu hút sự chú ý, không phải xuất phát từ sự trân trọng và thiện chí thực sự.

Vì vậy không ít cư dân mạng bày tỏ sự mệt mỏi với kiểu content dựa vào tên tuổi người khác, đòi hỏi các thông tin riêng tư, kích thích tranh luận và tạo thêm áp lực dư luận cho gia đình Quang Linh Vlogs.

Được biết vụ việc của Lindo và Team Châu Phi bắt đầu bùng lên từ ngày 31/12/2025 - khi team chính thức thông báo Lindo không còn hoạt động chung. Theo thông báo chính thức từ team này, Lindo về Việt Nam và không liên lạc với ai và cả hai bên đã “đường ai nấy đi”.

Ngay sau đó, Lindo livestream giải thích về mâu thuẫn này, nói rằng từ khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, cuộc sống và công việc của anh gặp khó khăn vì thiếu người định hướng nội dung. Trong quá trình làm việc, Lindo cho biết đã bị đồng đội “đuổi việc” vì vài tranh cãi nhỏ liên quan đến hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Anh cho biết hiện sẽ tự tìm công việc, hợp tác với đối tác khác để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Lindo livestream lên tiếng về hoạt động với Team Châu Phi (Ảnh chụp màn hình)

Ngược lại, phía Team Châu Phi cũng có người lên livestream bày tỏ rằng họ không biết Lindo về Việt Nam để làm gì và ai là người đưa Lindo về, đồng thời khẳng định rằng Lindo đã không còn liên quan tới Team Châu Phi từ nhiều tháng nay.

Lindo (tên thật Manuel Arlindo, sinh năm 1997, người Angola) là cựu thành viên gắn bó với Quang Linh Vlogs và Team Châu Phi từ những ngày đầu, được khán giả yêu mến nhờ nói tiếng Việt khá và tính cách gần gũi. Năm 2023, anh rời team để tự lập nghiệp, hiện duy trì kênh YouTube cá nhân và có kế hoạch quay thêm nội dung tại Việt Nam để tiếp cận khán giả trong nước.