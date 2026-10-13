Linda Ngo: Trưởng thành là không cần phải chọn giữa những điều mình yêu

Có một nghịch lý thú vị ở những người trẻ nhiều hoài bão: họ thường phải đi qua rất nhiều phép trừ - giữa tự do và ổn định, giữa sự nghiệp và gia đình - trước khi học được cách để mọi thứ mình trân quý cùng có chỗ đứng trong cuộc sống của mình, thay vì buộc phải đánh đổi. Với nhà sáng tạo nội dung Linda Ngô, hành trình tìm ra "ĐỦ" của riêng mình cũng đi theo cách đó.

Trong series đối thoại tương tác do Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Visa đồng kiến tạo, Linda đã chia sẻ về việc làm nhiều vai trò cùng lúc, nhưng vẫn giữ được sự chủ động nhờ một điểm tựa tài chính đủ linh hoạt để đi cùng mọi giai đoạn.

Từ tự do xê dịch đến sự linh hoạt tài chính

Trước khi là một người mẹ, Linda từng là một cô gái Việt kiều, đi du học, ưa dịch chuyển và những trải nghiệm mạo hiểm. Linda từng cắm trại trong rừng nhiều ngày không Internet, dành cả tuần trượt tuyết ở Nhật Bản hay thử nhảy tháp từ độ cao 10m ở Bali. "Máu liều cao" là cách cô tự mô tả mình khi ấy.

Nhưng phía sau vẻ ngoài luôn sẵn sàng lên đường là một áp lực khác: cảm giác chưa bao giờ đủ. Ở tuổi 22, 23, Linda từng có thể kiếm 300-400 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc tương xứng. Cứ đạt một cột mốc, cô lại đặt ra một cột mốc khác. Chỉ cần chưa hoàn thành hết công việc trong ngày, cô đã thấy áy náy. "Không hiểu sao mình vẫn chẳng thấy hạnh phúc. Có lẽ mình đã đẩy định nghĩa ĐỦ đi xa hơn". Dần dần, Linda nhận ra thứ mình thực sự tìm kiếm không chỉ là tiền bạc, mà là khả năng chủ động lựa chọn.

Một chuyến bay bị hoãn, cô có thể ở lại thêm vài ngày. Một trải nghiệm bất ngờ xuất hiện, cô vẫn có thể thử mà không phải lập tức tính toán lại toàn bộ kế hoạch. Linda gọi đó là sự linh hoạt trong tài chính.

Sự linh hoạt ấy cũng là điều VIB Visa ONE Card được thiết kế để đáp ứng cho những người di chuyển nhiều như Linda. Với ưu đãi hoàn phí giao dịch ngoại tệ và chi phí chuyển đổi ngoại tệ được tối ưu trong giai đoạn đầu sử dụng, chiếc thẻ giúp những quyết định rẽ hướng bất ngờ trên mỗi hành trình không còn là gánh nặng phải cân đo, mà trở thành một phần tự nhiên của trải nghiệm.

Một điểm tựa khi nhiều vai trò trở thành đời thường

Làm mẹ đưa Linda vào một nhịp sống mới: tranh thủ làm việc khi con ngủ, sắp xếp mọi việc để quỹ thời gian dành cho con được trọn vẹn nhất. Từ khi có con, những ưu tiên tài chính của Linda cũng thay đổi - không còn là những chuyến đi mạo hiểm một mình, mà là các quyết định hướng đến sự bền vững lâu dài cho gia đình, như việc chuẩn bị một khoản bảo hiểm cho con. Với hợp đồng bảo hiểm trị giá 200 triệu đồng/ năm, Linda được hoàn đến 18 triệu đồng/ năm theo chính sách hoàn tiền của One Card.

Đây cũng là lúc một chiếc thẻ đồng hành theo nhiều nhu cầu phát huy giá trị. Quyền lợi phòng chờ sân bay miễn phí của VIB Visa ONE Card mang đến cho cả gia đình không gian nghỉ ngơi thoải mái trước mỗi chuyến bay, còn chính sách hoàn tiền đến 9% khi sử dụng thẻ cho các giao dịch mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu nước ngoài, giúp Linda tối ưu khoản chi, trong khi vẫn chủ động chuẩn bị tài chính cho tương lai của con.

Khi "ĐỦ" không còn là một con số

Nhìn lại hành trình từ cô gái tự do đến khi trở thành một người mẹ, Linda nhận ra định nghĩa về ĐỦ của mình không ngừng chuyển động theo từng giai đoạn cuộc sống - điều phù hợp hôm nay chưa chắc còn đáp ứng trọn vẹn sau ba hay năm năm nữa.

Đó cũng là lý do VIB Visa ONE Card trở thành mảnh ghép phù hợp với nhịp sống thay đổi liên tục ấy. Người dùng không cần đổi thẻ mới mỗi khi cuộc sống bước sang trang khác: hạn mức và hệ quyền lợi được tự động mở rộng để theo kịp những cột mốc mới, ngay trên chính chiếc thẻ đang sử dụng.

Cũng giống Linda Ngô - từ cô gái độc thân tự do đến người phụ nữ của gia đình - điều quan trọng không phải là có ít đi hay nhiều hơn, mà là có đủ sự linh hoạt để mọi điều mình trân quý đều luôn có chỗ.