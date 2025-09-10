Lifebuoy đồng hành cải tạo trường lớp và nâng cấp cơ sở y tế tại Điện Biên, tiếp sức học sinh vùng cao bước vào năm học mới

Đồng thời Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy còn phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại các trạm y tế. Đây là chuỗi hành động thiết thực nhằm mang lại cho học sinh vùng cao một khởi đầu năm học mới an toàn, sạch khỏe và tràn đầy niềm tin.

Các Đại Biểu trong lễ khai giảng tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân

Theo Báo Lao Động, trận lũ quét cuối tháng 7 đầu tháng 8 tại Điện Biên đã gây thiệt hại cho hàng trăm ngôi nhà, chia cắt nhiều tuyến đường, làm tê liệt trường học, trạm y tế và khiến đời sống người dân vùng cao rơi vào cảnh khốn khó.

Trong bối cảnh năm học mới cận kề, những khó khăn này khiến con đường đến trường của học sinh vùng cao càng thêm gian nan.

Ngôi trường được cải tạo trong ngày khai giảng

Ngày khai giảng ghi dấu sự hiện diện của Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy, đơn vị đã đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào, trao tặng những món quà nhỏ để khích lệ tinh thần của các em học sinh, đồng thời hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất cho nhà trường, tạo môi trường học tập sạch sẽ và an toàn hơn cho thầy trò trước thềm năm học mới.

Ca sĩ Đông Nhi – Gương mặt đồng hành cùng thương hiệu Lifebuoy hát chào mừng năm học mới

Trong không khí rộn ràng của ngày khai giảng, ca sĩ Đông Nhi – Đại sứ Nhãn hàng Lifebuoy, cũng đã trực tiếp trao học bổng và quà tặng cho các em học sinh. Tại sự kiện, Đông Nhi chia sẻ: "Nhìn ánh mắt trong trẻo của các em, Nhi như được sống lại thời học sinh của mình: vừa háo hức, vừa có một chút hồi hộp. Bước vào năm học mới, thầy cô mới, bạn bè mới và những trang sách mới đang chờ đón."

Trạm y tế – nơi gieo mầm an tâm cho cộng đồng

Người dân đến khám bệnh tại Trạm y tế Keo Lôm, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Không chỉ dừng lại ở trường học, Lifebuoy còn phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tại Trạm y Keo Lôm, xã Na Son. Tại đây, hơn 400 học sinh và người dân đã được tư vấn khám bệnh và phát thuốc miễn phí.

Đặc biệt, đại diện Lifebuoy đã trao tặng cơ sở vật chất và thiết bị hỗ trợ cho trạm y tế. Việc nâng cấp điều kiện y tế không chỉ giúp trạm hoạt động hiệu quả hơn, mà còn đảm bảo cho trẻ em địa phương được theo dõi và chăm sóc sức khỏe trong môi trường an toàn.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Lifebuoy tổ chức khám chữa bệnh cho bà con tại trạm y tế Keo Lôm

"Sự chung tay của Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifebuoy không chỉ mang lại nguồn lực quý báu cho công tác tổ chức, mà còn khẳng định cam kết vì một cộng đồng khỏe mạnh, sạch khuẩn và an toàn hơn." - BSCK II. Trần Thanh Thủy Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ.

Lifebuoy – hơn 30 năm vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Hoạt động tại trạm y tế xã Keo Lôm không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vì cộng đồng. Đây là dịp để các y bác sĩ, tình nguyện viên và doanh nghiệp cùng góp sức, mang đến niềm tin và sự an tâm cho người dân vùng cao, hướng tới một môi trường sống an toàn, khỏe mạnh hơn.

Ca sĩ Đông Nhi cùng Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đại diện tại chương trình khám bệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn"

Ca sĩ Đông Nhi cũng có mặt tại sự kiện, chị chia sẻ: "Từ những trạm y tế được nâng cấp bài bản hơn, từ việc rèn luyện thói quen rửa tay với xà phòng, từ lời thăm khám dặn và dặn dò của bác sĩ hôm nay…, chúng ta đang cùng nhau tạo nên những cộng đồng sạch khoẻ và sạch khuẩn."

Mùa tựu trường năm nay, học sinh vùng cao Điện Biên đã có thể bắt đầu hành trình tri thức trong điều kiện tốt hơn. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của chính quyền, cộng đồng, đội ngũ y tế và đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp.

Với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Lifebuoy tiếp tục cho thấy vai trò tiên phong trong việc gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng. Những nỗ lực này không chỉ mang đến sự thay đổi trước mắt, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho một thế hệ tương lai sạch khỏe, an toàn và đầy hy vọng.