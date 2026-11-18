Việc Cục CSGT đang nghiên cứu đề xuất áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc kết hợp giữa phạt cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) đối với các trường hợp lần đầu vi phạm đèn tín hiệu giao thông đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Lý do, hiện nay theo Nghị định của Chính phủ, mức phạt đối với hành vi vượt đèn đỏ rất cao, tùy thuộc vào từng loại phương tiện và hành vi.

Mặc dù các phương tiện đã dừng chờ trước vạch, tuy nhiên nhiều tài xế xe máy vẫn ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Cụ thể, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” (vượt đèn đỏ) bị xử phạt như sau:

Đối với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô: Hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” bị phạt tiền từ 18 – 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 20 – 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 10 – 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe máy chuyên dùng: Hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” bị phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm; trường hợp gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 14 – 16 triệu đồng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy người điều khiển xe thô sơ khác: Hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.

Lực lượng CSGT xử lý vi phạm giao thông.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ hơn 770 nghìn phương tiện; tước hơn 89 nghìn bằng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 508 nghìn trường hợp.

So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng 46,8%.

Trong số hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm nêu trên, hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông" chiếm gần 43 nghìn trường hợp.

Tại Hà Nội, từ ngày 15/7 đến 14/8, lực lượng CSGT đã xử lý gần 50.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trong đó hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ.