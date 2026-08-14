Tạo dựng dấu ấn quốc gia từ những ngày đầu ra mắt

Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance - DTA) là sáng kiến do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khởi xướng thành lập với sứ mệnh kết nối các lực lượng xã hội nhằm thúc đẩy niềm tin, an toàn và trách nhiệm trên không gian mạng. Liên minh quy tụ cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu, nghệ sĩ, KOL nổi tiếng, cùng chung tay triển khai các sáng kiến vì một môi trường số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.

Ngày 18/8/2025, Liên minh Niềm tin số chính thức ra mắt tại KOL Summit 2025 (Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I) với chủ đề "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" – đánh dấu một sáng kiến mang tầm vóc quốc gia ngay từ những ngày đầu. Ngay sau khi công bố, Liên minh đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng với hàng trăm hồ sơ đăng ký tham gia.

Toàn cảnh Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I với chủ đề "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"

Những con số biết nói từ KOL Summit 2025 cho thấy sức lan tỏa không nhỏ của diễn đàn ngay từ lần đầu tổ chức: hơn 7.200 bài đăng, gần 16 triệu lượt xem nội dung trên TikTok và YouTube, 124 nghìn lượt thảo luận, 1,9 triệu lượt tương tác cùng sự góp mặt của đại diện cho 34 tỉnh, thành, 150 đại biểu từ các cơ quan chính phủ, báo chí, tập đoàn, truyền thông. Đặc biệt Hội nghị quy tụ 300 khách mời KOL uy tín như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy... cùng dàn sáng tạo nội dung hàng đầu như MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan...

Một năm kết nối và mở rộng tại 34 tỉnh, thành

Trong năm đầu tiên hoạt động, Liên minh đã trực tiếp chủ trì, triển khai nhiều hoạt động cộng đồng trên quy mô toàn quốc. Tiêu biểu là chiến dịch "Không Một Mình" – nâng cao nhận thức về phòng chống dụ dỗ, thao túng và bắt cóc trực tuyến đối với trẻ em và thanh thiếu niên, dưới sự bảo trợ của UNODC, UNICEF, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Chiến dịch đã thu hút hơn 1.000 KOL, nhà sáng tạo nội dung tham gia, tạo ra hơn 1,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, Liên minh cũng tổ chức các tọa đàm quốc tế trong khuôn khổ Công ước Hà Nội, kết nối cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia trong ngành.

Chiến dịch "Không một mình" của Liên minh Niềm tin số lan tỏa tới hơn 6.100 điểm trường trên cả nước

Bước sang năm 2026, Liên minh Niềm tin số tiếp tục triển khai chiến dịch "TINAI? – Kiểm trước, tin sau" với chủ đề trọng tâm "Phòng chống tin giả, tin sai lệch do AI tạo ra", diễn ra từ 31/7/2026 đến 30/9/2026, bao gồm chuỗi hoạt động truyền thông lan tỏa, các hoạt động tương tác cộng đồng và cẩm nang kiểm chứng tin giả.

Song song với đó, Liên minh đã chỉ đạo thành lập mạng lưới Câu lạc bộ Niềm tin số tại 34 tỉnh, thành trên cả nước – mô hình kết nối cơ quan quản lý địa phương với cộng đồng sáng tạo nội dung, nhân rộng tinh thần và hoạt động của Liên minh.

Mạng lưới Câu lạc bộ Niềm tin số – lan tỏa đến từng địa phương

Tính đến ngày 30/06/2026, mạng lưới của Liên minh Niềm tin Số bao gồm 125 thành viên chính thức, trong đó có 51 tổ chức/doanh nghiệp và 74 cá nhân. Sức hút của Liên minh được khẳng định qua con số 274 đơn đăng ký gia nhập đến từ nhiều lĩnh vực chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026.

Với mục tiêu mở rộng mạng lưới CLB tại 34 tỉnh, thành và quy tụ khoảng 1.000 thành viên trên toàn quốc, đến nay, Liên minh đã hỗ trợ hình thành và ra mắt các Câu lạc bộ Niềm tin số tại các địa phương, từng bước mở rộng hiện diện cộng đồng và tạo nền tảng triển khai các hoạt động chuyên môn theo khu vực.

Mỗi Câu lạc bộ là một mắt xích kết nối giữa cơ quan quản lý địa phương với cộng đồng sáng tạo nội dung, cùng hướng tới một hệ sinh thái số an toàn, văn minh, minh bạch và phát triển bền vững trên khắp cả nước.

Chiều 10/8/2026, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị KOL và lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số TP. Hồ Chí Minh

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế VinPalace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), ngày 24/7/2026, với thông điệp "Trọn niềm tin số - Kiến tạo tương lai"

Chiều 30/7/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt KOL, Quản trị viên đồng hành vì an ninh trật tự và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Quảng Ninh.

KOL Summit 2026 – hành trình kiến tạo niềm tin số

Sau một năm, Hội nghị KOL toàn quốc chính thức quay trở lại lần thứ II với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số". Diễn đàn do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Hội nghị bao gồm 1 phiên hội nghị toàn thể và 2 phiên hội nghị chuyên đề diễn ra song song, quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng hơn 1.000 diễn giả, chuyên gia, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung.

Hình ảnh chủ đề chính thức của Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026)

KOL Summit 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 07/09/2026 tại Trung tâm Hội nghị ThiSky Hall Sala (Cổng D6/10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II khẳng định vai trò của người có ảnh hưởng (KOL) như một chủ thể đồng hành cùng Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong hành trình kiến tạo niềm tin số và phát triển bền vững hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam. Đây là diễn đàn quốc gia quy tụ cơ quan quản lý, nền tảng số, doanh nghiệp và cộng đồng người có ảnh hưởng để cùng định hình hướng đi cho ảnh hưởng số trong kỷ nguyên AI.