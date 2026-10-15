Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 chính thức mở màn, người dân có thể đăng ký nhận giấy mời

Liên hoan Sân khấu Thủ đô do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, hai năm một lần. Ra đời từ năm 2014, Liên hoan đã qua 5 kỳ. Đến năm 2024, sự kiện được mở rộng quy mô, mời các đơn vị nghệ thuật ở nhiều địa phương tham gia và chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

Kỳ năm nay là lần thứ hai Liên hoan được tổ chức theo hình thức mở rộng, với chủ đề "Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô".

10 sân khấu, 15 tác phẩm, 6 loại hình

Tham gia Liên hoan có 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô và một số tỉnh, thành phố. Mỗi đơn vị mang đến một tác phẩm, trải dài từ kịch nói, chèo, tuồng, cải lương đến xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, giới thiệu vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Liên hoan cũng khuyến khích những sáng tác gắn với lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội. Ngoài nội dung, tiêu chí lựa chọn còn đề cao giá trị nhân văn và tinh thần tìm tòi trong phương pháp, hình thức thể hiện.

Các suất diễn được bố trí tại 10 địa điểm: Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam, Nhà hát Quân đội, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Rạp Kim Mã, Rạp Hồng Hà, Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật - Rạp Xiếc Trung ương và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Khán giả muốn xem có thể nhận giấy mời tại Nhà hát Chèo Hà Nội - Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, phường Hai Bà Trưng. Lịch diễn được cập nhật trên fanpage chính thức của Liên hoan.

Sân chơi nghề và "cầu nối" với công chúng

Ban Tổ chức cho biết Liên hoan là dịp để nghệ sĩ, diễn viên và các đơn vị nghệ thuật trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những phương thức biểu đạt mới và tìm hướng đi mới trong sáng tạo. Đồng thời, sự kiện hướng tới đưa các tác phẩm sân khấu có giá trị đến gần hơn với công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của người dân Thủ đô và khán giả cả nước.

Với Hà Nội, Liên hoan góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định vai trò của Thủ đô trong việc kết nối các lực lượng sáng tạo, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa chất lượng phục vụ người dân và du khách.

Địa điểm nhận giấy mời: Nhà hát Chèo Hà Nội – Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Fanpage chính thức của Liên hoan: https://www.facebook.com/profile.php?id=61595353702724



