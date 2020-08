Lịch trình của 2 ca nhiễm Covid-19 vừa công bố ở Quảng Nam: Người là nhân viên quán bar, gặp mặt bạn bè tại resort, đi siêu thị, người bán tạp hóa

Bệnh nhân 792 là Nam, sinh năm 1995, trú đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam. Nghề nghiệp: nhân viên quán bar.



- Từ 17/7/2020 - 25/7/2020: Hằng ngày BN vào thăm bố tại phòng 616 khoa Nội thận - Nội tiết BVĐK ĐN (đi xe máy một mình).



- Ngày 17/7/2020: 19h00 BN ghé quán bar Hair of the Dog (06 Trần Quốc Toản - Đà Nẵng), 21h00 BN đến làm việc tại quán bar Nuna Louge (100 Yên Bái - Đà Nẵng), thỉnh thoảng có ghé Kyoto Louge (202 Bạch Đằng).

- Tối 19/7 đến trưa 20/7/2020: BN nghỉ ngơi và gặp mặt bạn bè tại Premier Village Đà Nẵng Resort.

- Ngày 26/7/2020 : BN về nhà tại đường Hùng Vương, Cẩm Phô, Hội An.

- Từ 21h ngày 27/7/2020 đến 0h ngày 28/7/2020: BN đến quán bar Hair of the Dog (Cửa Đại - Hội An) sau đó trở về nhà.

Trong số những người tiếp xúc trực tiếp với BN gồm có: Đ.B.Đ (Năm sinh: 1993, Điện Biên Phủ, Thanh Hà, Hội An), N.D (Năm sinh: 2001, Điện Biên Phủ - Thanh Hà - Hội An), T.V.V (Năm sinh: 1991, Thuê nhà Vườn Trúc, đường Trần Quang Khải - Thanh Nam - Cẩm Nam - Hội An); Đ.K (Cửa Đại - Cẩm Châu – Hội An); P.V.C (Năm sinh: 1994, đường Lý Thái Tổ - HA); N.V.C (Năm sinh: 1994, An Tân - Đại Lãnh - Đại Lộc); N.Q.A (Năm sinh: 1996, Cẩm Thanh - Hội An); V.L.H.A (Gần cây xăng Cẩm Thanh, HA); N.H.T (Năm sinh: 1996; Cẩm Thanh, HA); N.T.Đ (Năm sinh: 1996; P.Sơn Phong) N.B.T.X (Năm sinh: 1999, Tôn Đức Thắng, Tân An, HA); L.C.M (1992; Nguyễn Hoàng, Minh An, HA); P.T.H (Năm sinh: 1992; đường 28/3, Thanh Hà, Hội An), T.V.A (Năm sinh: 1991, Điện Nam, Điện Bàn); H.H.X (Năm sinh: 1998; Cửa Đại, Cẩm Châu, HA); N.V (Cẩm Nam, HA); T (Năm sinh: 1988; Hùng Vương, Cẩm Phô, HA).

Đo thân nhiệt đối với người dân. Ảnh: Văn Thành

- Từ ngày 28/7/2020 - 7/8/2020: BN ở nhà, ít tiếp xúc, có đi siêu thị Vinmart (60 Hùng Vương - Hội An) 2 ngày/lần (có mang khẩu trang).

- Ngày 5/8/2020: BN có đến khu cách ly trường Cao đẳng Điện Lực Miền Trung để gửi đồ cho bảo vệ chuyển cho người thân.

- Ngày 05/08/2020: BN được lấy mẫu XN tại TYT Cẩm Phô và cách ly tại nhà.

- Ngày 8/8/2020: BN được chuyển điều trị tại BVĐKTW Quảng Nam.

- Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không sốt, giảm khứu giác.

Bệnh nhân 796 là Nam, sinh năm 1964, trú tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam. Nghề nghiệp: Buôn bán.

- BN ở nhà cùng những người trong gia đình vợ: L.T.Tr (1963), con trai: Đ.N.V (1988), con trai: Đ.N.V (1991), con dâu: P.T.L (1991), con dâu: N.H (1993), Cháu: Đ.K.V(2015), Đ.T.A.T (2020).

- Trước ngày 14/7/2020: BN ở tại địa phương và không đi đâu.

- Ngày 14/7/2020: 8h00 - 10h30, BN cùng con trai Đ.N.V, V.H.H, N.B.N (lái xe - đi ô tô riêng) đến khám bệnh tại Phòng Khám sau đó lên tầng 6 Khoa Thận – Tiếu niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó BN cùng với những người trên, về nhà ở tại nhà và không đi đâu.

- Từ ngày 15/7 – 20/7/2020: BN ở tại nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa (Nhà bán Tạp hóa - không rõ tiếp xúc với ai).

- 8h00 ngày 21/7/2020: BN cùng con trai Đ.N.V (đi bằng xe máy), vào Phòng khám và sau đó nhập viện tại Khoa Thận – tiết niệu phòng 603, BV Đà Nẵng.

- Từ ngày 21/7/2020 đến 22/7/2020: BN ở tại bệnh phòng chỉ tiếp với những người trong phòng và người nhà bệnh nhân (không rõ tên và địa chỉ).

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

- 10h00 ngày 23/7/2020: BN xuất viện cùng con trai về nhà bằng xe máy (khoảng thời gian này con trai Đ.N.V có tiếp xúc với BN428).

- Từ ngày 23/7/2020 – 04/8/2020: BN ở tại nhà và không đi đâu. Trong khoảng thời gian này có ông N.Ng (Lương y) thường xuyên đến nhà chữa trị đông y (xoa bóp).

- Ngày 26/7/2020: con trai BN Đ.N.V đi khai báo Y tế và được cho cách ly tại nhà.

- Ngày 29/7/2020: được đưa đi cách ly tập trung (Do tiếp xúc với BN428).

- Ngày 05/8/2020: được lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly tại nhà.

- Ngày 8/8/2020: BN được chuyển điều trị tại BVĐKTW Quảng Nam.

- Tình trạng bệnh nhân hiện tại: tình trạng sức khỏe bình thường.