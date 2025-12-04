Lịch thi đánh giá tư duy 2026: Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký từ ngày mai

Theo kế hoạch, Đại học Bách khoa Hà Nội mở cổng đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 vào ngày mai (5/12). Đây là kỳ thi được thiết kế nhằm đánh giá năng lực tư duy Toán học, Đọc hiểu và Khoa học/Giải quyết vấn đề, hiện được hơn 50 trường đại học sử dụng trong tuyển sinh.

Thời gian mở cổng đăng ký dự thi TSA kéo dài từ 9h ngày 5/12 đến 17h ngày 15/12 với 25.000 thí sinh dự kiến tham gia. Kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 24 – 25/1/2026.

Bước sang năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ba đợt thi đánh giá tư duy, bắt đầu từ tháng 1. So với năm 2025, các mốc thời gian trong năm 2026 được lùi lại khoảng một tuần. Nếu không thi đợt 1, thí sinh có thể đăng ký hai đợt sau, vào tháng 3 và 5, thời gian đăng ký trước ngày thi khoảng một tháng.

Lịch thi đánh giá tư duy năm 2026 cụ thể như sau:

Đợt 1: Thi ngày 24 - 25/1/2026, đăng ký từ ngày 5 - 15/12/2025.

Đợt 2: Thi ngày 14 - 15/3/2026, đăng ký từ ngày 5 - 15/2/2026.

Đợt 3: Thi ngày 16 - 17/5/2026, đăng ký từ ngày 5 - 15/4/2026.

Các đợt thi đều diễn ra vào cuối tuần, mỗi đợt bố trí 3 - 4 kíp thi tại khoảng 30 điểm thi, đáp ứng tối đa 60.000 lượt dự thi.

Bài thi vẫn giữ ổn định về cấu trúc, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Danh sách các cụm thi gồm:

Cụm thi Hà Nội – chia thành 3 khu vực, tổng cộng 11 điểm thi

Khu vực 1: Bách khoa – Bạch Mai

- Đại học Bách khoa Hà Nội

- Đại học Kinh tế Quốc dân

- Trường Đại học Xây dựng

- Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

- Trường Đại học Thủy lợi

Khu vực 2: Cầu Giấy – Mỹ Đình

- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

- Trường Đại học Giao thông Vận tải

Khu vực 3: Thanh Xuân – Hà Đông

- Đại học Phenikaa

- Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

- Trường Đại học Công nghệ Đông Á

- Trường Đại học Đại Nam

Cụm thi Hải Phòng:

- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Trường Đại học Sao Đỏ

Cụm thi Hưng Yên:

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

- Trường Đại học Thái Bình

Cụm thi Quảng Ninh:

- Trường Đại học Hạ Long

Cụm thi Ninh Bình:

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

- Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

- Trường Đại học Hoa Lư

Cụm thi Thanh Hóa:

- Trường Đại học Hồng Đức

Cụm thi Nghệ An:

- Trường Đại học Vinh

Cụm thi Hà Tĩnh:

- Trường Đại học Hà Tĩnh

Cụm thi Thái Nguyên:

- Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên

Cụm thi Tây Bắc:

- Phân hiệu Lào Cai – Đại học Thái Nguyên

Cụm thi Đà Nẵng:

- Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức 3 đợt thi, có hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi. Điểm trung bình của tất cả thí sinh là 55,23/100. Em Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2, Trường THPT chuyên Bắc Ninh trở thành thủ khoa với 98,61/100 điểm, là kỷ lục của kỳ thi.