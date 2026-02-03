Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2026 của học sinh 20 tỉnh thành

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 20 địa phương trên cả nước chính thức công bố lịch nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh các cấp. Nhìn chung, thời gian nghỉ của học sinh thường dài hơn so với lịch nghỉ của công chức và người lao động, dao động phổ biến từ 9 đến 14 ngày tùy theo khung kế hoạch thời gian năm học của từng tỉnh thành. Điều này nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh có thời gian nghỉ ngơi, vui xuân cùng gia đình cũng như giúp các gia đình ở xa có thêm thời gian đi lại thuận tiện.

Theo ghi nhận, các tỉnh thành như An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau và Lào Cai hiện là những địa phương cho học sinh nghỉ Tết dài nhất với tổng cộng 14 ngày liên tục. Cụ thể, học sinh tại các tỉnh này sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 9.2.2026 (tức 22 tháng Chạp) và kéo dài đến hết ngày 22.2.2026 (tức mùng 6 tháng Giêng). Việc cho học sinh nghỉ sớm từ ngày 22 tháng Chạp giúp các em có thể cùng gia đình chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo và các hoạt động đón Tết truyền thống tại địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 20 tỉnh thành công bố Lịch nghỉ Tết nguyên đán của học sinh. Ảnh: An Đông

Tại các thành phố lớn như TP.HCM và Cần Thơ, học sinh sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 12.2.2026 (tức 25 tháng Chạp) đến hết ngày 22.2.2026 (tức mùng 6 tháng Giêng). Riêng tại TP.HCM, một số trường học có thể linh hoạt điều chỉnh thêm dựa trên tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo khung thời gian quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong khi đó, học sinh tại Hà Nội có lịch nghỉ chính thức là 5 ngày, nhưng nếu tính cả các ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước và sau Tết, tổng thời gian nghỉ thực tế của các em sẽ là 9 ngày, từ ngày 14.2.2026 đến hết ngày 22.2.2026.

Một số tỉnh thành khác như Quảng Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh, Hà Tĩnh và Đà Nẵng cũng đã công bố lịch nghỉ với số ngày dao động từ 9 đến 14 ngày. Ví dụ, học sinh Đà Nẵng và Hải Phòng sẽ nghỉ từ ngày 14.2.2026 (tức 27 tháng Chạp) đến hết mùng 6 tháng Giêng. Những tỉnh thành còn lại hiện vẫn đang trong quá trình xem xét hoặc sẽ sớm công bố trong những ngày tới dựa trên đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.