Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học mới nhất

Bộ GD&ĐT mới đây có văn bản gửi các trường đại học về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025. Theo đó, thay vì lọc ảo 6 lần như kế hoạch ban đầu, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ tăng lên thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 ngày 22/8.

Từ 17h ngày 22/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 thay vì từ 17h ngày 20/8 như dự kiến ban đầu.

Bộ GD&ĐT cho biết lý do kéo dài thời gian lọc ảo là do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, nhiều trường đại học thông báo lùi thời gian công bố điểm chuẩn.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết điểm chuẩn sẽ được công bố vào 16h ngày 22/8. Trước đó, trường dự kiến công bố vào cuối giờ chiều 20/8.

Đại học Kinh tế Quốc dân thông tin sẽ công bố điểm chuẩn vào 16h56 ngày 22/8. Trường dự kiến thời gian nhập học cho tân sinh viên từ 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8.

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo lịch công bố điểm chuẩn của học viện sớm nhất 17h ngày 22/8.

Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước 17h ngày 22/8.

Trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết thực hiện theo sự điều chỉnh của Bộ GD&ĐT, nhà trường sẽ chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 vào 19h30’ ngày 22/8, trong chương trình đặc biệt phát trực tiếp trên các nền tảng số của trường.

Tương tự tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM , thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển sẽ được dời từ ngày 20/8 sang 13h ngày 22/8. Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, nhà trường sẽ tổ chức đón tiếp phụ huynh và tân sinh viên đến trường làm thủ tục nhập học từ 23/8-26/8.

Đáng chú ý, trường Đại học Hùng Vương TP.HCM công bố điểm chuẩn 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào trưa 20/8 và trở thành trường đại học đầu tiên của cả nước công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, sau khi Bộ GD&ĐT thông báo tăng thêm 4 lần lọc ảo, trường này quyết định rút lại điểm chuẩn và dời lịch công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 vào ngày 22/8.

Nhiều cơ sở giáo dục khác cũng cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều 22/8.

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.