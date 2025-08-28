Theo thông báo từ Thường trực Tiểu ban An ninh, việc cắt sóng điện thoại di động sẽ được thực hiện tại khu vực diễn ra sự kiện A80 để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Lịch cắt sóng dự kiến như sau:

Ngày 27/8: Cắt sóng từ 19 giờ 30 đến khi kết thúc buổi sơ duyệt.

Ngày 30/8: Cắt sóng từ 6 giờ sáng đến khi kết thúc buổi tổng duyệt.

Ngày 2/9: Cắt sóng từ 6 giờ sáng đến khi kết thúc hoạt động kỷ niệm chính thức.

Việc cắt sóng điện thoại di động là một biện pháp an ninh tối quan trọng, thường được áp dụng trong các sự kiện cấp quốc gia như A80. Mục đích chính là để đảm bảo an toàn tuyệt đối, loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn từ khủng bố và phá hoại. Bằng cách vô hiệu hóa tín hiệu sóng, lực lượng an ninh sẽ ngăn chặn được việc kích hoạt các thiết bị nổ từ xa, kiểm soát chặt chẽ các thiết bị bay không người lái (flycam) trái phép, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin, tránh rò rỉ hình ảnh và dữ liệu nhạy cảm. Đây là biện pháp cần thiết để mọi hoạt động trong sự kiện diễn ra suôn sẻ, an toàn, và được kiểm soát hoàn toàn.

Để không bị gián đoạn liên lạc, Tiểu ban An ninh khuyến nghị các ban, đơn vị liên quan cần chủ động chuẩn bị các phương án liên lạc thay thế trong các khoảng thời gian nêu trên.

Người dân sống và làm việc trong khu vực bị ảnh hưởng được khuyến cáo:

Thông báo trước cho người thân, đối tác về việc mất liên lạc trong khung giờ cụ thể.

Chủ động sắp xếp công việc cần liên lạc qua điện thoại để hoàn thành trước hoặc sau thời gian cắt sóng.

Không tụ tập, hiếu kỳ tại khu vực tổ chức sự kiện để đảm bảo an toàn cho bản thân và không gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.