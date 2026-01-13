Lì xì 2026 đặc biệt của Shopee: Loạt thông tin không thể bỏ lỡ dành cho các tín đồ mua sắm

Bao lì xì khổng lồ của Shopee phủ sóng khắp phố phường

Ngay từ tuần đầu năm mới 2026, Shopee đã đưa hình ảnh bao lì xì "Mã Áp Thành Công" xuất hiện trên nhiều màn hình LED ngoài trời ở nhiều tuyến phố lớn tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Không chỉ có trên màn hình LED, Shopee còn "chịu chơi" đưa cả bao lì xì lên xe buýt hai tầng di chuyển qua các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Với sắc cam đặc trưng cùng thiết kế bắt mắt, hình ảnh bao lì xì nhanh chóng trở thành điểm nhấn giữa thành phố trong những ngày đầu tháng 1.

Shopee phủ sóng bao lì xì trên màn hình LED tại các thành phố lớn và cả trên xe buýt hai tầng.

Đặc biệt, lì xì chào năm mới trên xe buýt 2 tầng còn được chèn thêm mã QR ngay vị trí trung tâm cùng thông điệp "Đặt lịch xem ngay". Mã QR này sẽ dẫn đến trang thông tin hiển thị đầy đủ lịch trình, dàn nghệ sĩ tham gia các phiên livestream và chương trình giải trí nổi bật trên Shopee trong tháng 1. Người xem có thể cập nhật thông tin và đặt lịch hẹn để không bỏ lỡ từ Sao Live Đỉnh Chóp, Sao Thì Sao đến loạt livestream kèm voucher hấp dẫn, giúp tối ưu chi phí mua sắm cho Tết Bính Ngọ.

Mã QR trên bao lì xì dẫn đến trang thông tin các livestream và show trên Shopee tháng 1.

Cảm thấy thích thú với hình ảnh bao lì xì 15.1 của Shopee, bạn Quỳnh Hương (25 tuổi) chia sẻ: "Hình ảnh bao lì xì xuất hiện khắp nơi khiến mình có cảm giác Tết đang đến rất gần. Mình đã đặt lịch xem Sao Live Đỉnh Chóp tối ngày 14.1 thông qua trang tin được dẫn từ mã QR. Còn gì tiện bằng trong lúc xem các nghệ sĩ yêu thích trình diễn, mình còn có thể tranh thủ mua thêm vài món đồ cho Tết 2026 với mức giá tốt cơ chứ."

Từ KOL video đến livestream, lướt mạng xã hội là thấy bao lì xì Shopee

Song song với màn hình LED ngoài trời và xe buýt 2 tầng, bao lì xì của Shopee cũng "phủ cam" mạng xã hội khi "góp mặt" trong loạt video, bài đăng của các nhà sáng tạo nội dung và livestream đầu năm trên sàn. Bên cạnh kích thước lớn có 1-0-2, phần thông điệp bên trong mỗi bao lì xì còn được thiết kế dành riêng cho từng KOL, KOC và các phiên livestream khác nhau.

Trong khi chị Ca Nô nhận được lời chúc "Biến hóa khôn lường, vững hạng kim cương" thì cặp mẹ con "chí chóe" Mỹ Lệ - Chí Khang lại mở được bao lì xì có thông điệp "Mẹ con thắm thiết, mải miết chốt đơn". Những nội dung lời chúc độc đáo này khiến cộng đồng người theo dõi, hâm mộ các KOL không khỏi bật cười.

Mỗi nhà sáng tạo nội dung được Shopee gửi lời chúc khác nhau khiến khán giả thích thú.

Bầu không khí rộn ràng được lan tỏa đến cả sóng livestream khi nhiều nghệ sĩ, KOL cũng hào hứng "khui" bao lì xì Shopee. Từ phiên phát sóng trực tiếp của Quang Trung, Hải Triều, Will đến livestream của Đinh Ngọc Diệp hay Liêu Hà Trinh, tất cả đều có sự xuất hiện của bao lì xì "Đại Mã Đại Đơn" được Shopee đặc biệt chuẩn bị. Ngoài ra, ngay trong livestream của bộ đôi Duy Khánh - Neko Lê ngày 10.1 vừa qua, Shopee cũng gửi bao lì xì đặc biệt này đến cặp MC, góp phần bật mí nhiều hoạt động thú vị chỉ có trong chương trình Sao Live Đỉnh Chóp sắp tới.

Bao lì xì của Shopee khuấy động không khí các phiên livestream.

Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh bao lì xì khổng lồ sẽ tiếp tục xuất hiện trong "Sao Live Đỉnh Chóp" ngày 14.1, "Sao Thì Sao" ngày 15.1, cùng loạt livestream quy tụ các KOLs như Lucie - Tuấn Dương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lê, Hannah Olala, Ngô Kiến Huy… chắc chắn tạo nên nhiều khoảnh khắc, tương tác thú vị, đồng thời đem đến ưu đãi ngập tràn cho người xem livestream trên Shopee.