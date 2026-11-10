Lí do một Phó hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị tạm đình chỉ 45 ngày

Ngày 10/11, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã yêu cầu Trường Tiểu học - THCS - THPT Phú Xuân (trường tư thục), báo cáo vụ việc tạm đình chỉ công việc 45 ngày đối với một Phó Hiệu trưởng để làm rõ phản ánh sử dụng bạo lực với học sinh.

Trước đó (ngày 9/11), Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Xuân (chủ trường) ban hành quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông Đ.T.C., Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Phú Xuân. Thời hạn tạm đình chỉ ông C. là 45 ngày, từ ngày 9/11 đến hết ngày 23/12/2026.

Ông Đ.T.C. bị tạm đình chỉ công việc vì bị phản ánh về hành vi sử dụng bạo lực đối với học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nhà trường. Đồng thời, vị này có dấu hiệu vi phạm quy định về những hành vi nhà giáo không được thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục và đạo đức nhà giáo.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Phú Xuân - nơi ông Đ.T.C. công tác.

Theo thông tin từ nhà trường, sự việc xảy ra ngày 30/10, trong tiết học môn Công nghệ tại lớp 7A4. Trong quá trình nhắc nhở học sinh chấp hành nội quy, ông C. đã dùng tay đánh vào đầu một nam sinh, sau đó dùng thước đánh vào đầu một học sinh khác.

Toàn bộ diễn biến được camera trong lớp học ghi lại. Đại diện nhà trường cho biết, hai học sinh không bị thương tích sau sự việc.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã làm việc với cá nhân liên quan, đồng thời tổ chức gặp gỡ, xin lỗi hai học sinh và phụ huynh.

Theo quyết định tạm đình chỉ, ông Đ.T.C. phải ngừng toàn bộ nhiệm vụ chuyên môn, quản lý, điều hành và các việc khác được giao. Ông cũng không được đến trường, không tham gia điều hành, giải quyết công việc thường xuyên của nhà trường, trừ trường hợp được người có thẩm quyền yêu cầu hoặc chấp thuận bằng văn bản để phục vụ việc xác minh, giải quyết các vấn đề liên quan.

Quyết định yêu cầu ông Đ.T.C. có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung liên quan khi được người có thẩm quyền yêu cầu; đồng thời bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản và công việc đang phụ trách theo yêu cầu của nhà trường.

Sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ, nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận ông Đ.T.C. trở lại làm việc theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp có quyết định khác được ban hành hợp pháp.