LHP Cannes ngày 7: Vợ Ronaldo khoe body "ngồn ngộn", siêu mẫu Coco Rocha "thị phạm" tạo dáng ngay trên thảm đỏ

LHP Cannes 2026 đã diễn ra đến ngày thứ 7 với rất nhiều hoạt động sôi nổi, quy tụ nhiều ngôi sao như Demi Moore, Sebastian Stan, Coco Rocha, Sharon Stone, Lý Canh Hy, Georgina Rodriguez, Carla Bruni...
Vào ngày 18/5 (giờ Pháp), thảm đỏ ngày 7 của LHP Cannes 2026 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu nhờ màn đổ bộ của cả dàn sao đình đám như Demi Moore, Sebastian Stan, Coco Rocha, Sharon Stone, Lý Canh Hy, Georgina Rodriguez, Carla Bruni... Thảm đỏ buổi công chiếu phim Fjord bỗng biến thành sàn diễn thời trang, "vườn bông nhan sắc" của các ngôi sao.
Tại đây, vợ chưa cưới của Cristiano Ronald - Georgina Rodriguez chiếm trọn spotlight khi diện váy đuôi cá ôm sát, tôn lên thân hình "ngồn ngộn" cùng trang sức đá quý lóa mắt. Siêu mẫu Coco Rocha chiếm gây ấn tượng không kém khi "thị phạm" màn tạo dáng trên thảm đỏ, tạo ra ngay những bức ảnh đẹp như tạp chí. Về phía các sao nam, màn tái xuất của tài tử Avengers Sebastian Stan thu hút được sự chú ý hơn cả bởi anh xuất hiện với đầu cạo trọc lạ lẫm.