LG Smart Monitor Swing - Màn hình sáng tạo gắn kết gia đình trẻ

Ngôi nhà của một gia đình hiện đại ngày nay luôn bận rộn với hàng tá nhu cầu đan xen. Bố mẹ cần không gian để xử lý công việc mọi lúc mọi nơi; con trẻ cần một thiết bị học tập, giải trí an toàn. Cuộc sống càng hiện đại, các màn hình khác nhau đang tạo ra khoảng cách vô hình giữa các thành viên, thời gian gắn kết cùng nhau ngày càng là điều xa xỉ.

Thấu hiểu bối cảnh đó, LG ra mắt dòng màn hình di động độc đáo LG Smart Monitor Swing. Thiết bị định nghĩa lại khái niệm giải trí và làm việc không giới hạn, là mảnh ghép hoàn hảo để tối giản không gian, nâng tầm chất lượng sống và kéo gần khoảng cách với con trẻ.

LG Smart Monitor Swing: Phá bỏ giới hạn màn hình cố định, linh hoạt đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu làm việc, giải trí và gắn kết gia đình.

"Trạm" làm việc tiện dụng của bố, mẹ

Với những nhân sự cấp cao, việc phải xử lý tác vụ phát sinh đột xuất vào buổi tối khi đang sinh hoạt cùng gia đình là khó tránh khỏi. Việc rời đi vào phòng riêng làm việc đến tận khuya dễ khiến con trẻ cảm thấy xa cách.

LG Smart Monitor Swing: Xử lý nhanh Microsoft 365, Google Workspace và họp hành bất cứ đâu trong nhà.

LG Smart Monitor Swing giải quyết bài toán này bằng cách biến phòng khách thành không gian làm việc khi cần thiết, không làm đứt quãng khoảng thời gian chất lượng với con. Nhờ hệ điều hành webOS, thiết bị chuyển đổi nhanh thành máy trạm độc lập mà không cần kết nối với máy tính cồng kềnh. Ngay trên sofa, bố mẹ vẫn có thể truy cập giao diện Home Office để xử lý tài liệu cùng Microsoft 365, Google Workspace một cách "siêu ngầu" trước con trẻ.

Màn hình còn tích hợp sẵn webcam POGO để giúp bố mẹ tham gia nhanh các cuộc họp trực tuyến đột xuất thông qua các ứng dụng làm việc với đặc quyền tự do chọn không gian lên hình để luôn xuất hiện trong một phong thái chuyên nghiệp nhất thay vì chỉ là gương mặt trước màn hình.

"Trợ thủ" công nghệ dịu dàng của mẹ

Sự linh hoạt giúp LG Smart Monitor Swing trở thành một người bạn đồng hành hơn là một thiết bị điện tử khô khan. Cuối tuần, mẹ có thể vừa bật YouTube xem công thức nấu ăn mới, vừa thực hành ngay trong bếp. Mẹ cũng có thể đẩy màn hình đến mọi góc nhà để mở các video tương tác, khơi gợi sức sáng tạo của con.

Điểm đắt giá nhất là chất lượng hiển thị chuẩn điện ảnh. Độ phân giải 4K UHD cùng tấm nền IPS mang lại khung hình sống động với góc nhìn rộng đến 178 độ. Nhờ đó, bé có thể phát triển tư duy màu sắc trực quan, chuẩn xác ngay từ nhỏ.

LG Smart Monitor Swing sở hữu kích thước màn hình 31.5 inch với độ phân giải 4K UHD

Hơn nữa, sự linh hoạt của màn hình vô cùng êm ái, không gây tiếng ồn nhờ chân đế di động thông minh Flexible Swing Stand trang bị hệ thống 5 bánh xe ẩn. Mẹ có thể nhẹ nhàng đẩy màn hình từ phòng khách, vào nhà bếp, rồi sang phòng ngủ một cách mượt mà để tận hưởng thời gian giải trí cá nhân mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của con trẻ.

Không gian học tập, trực quan và an toàn của con

Với gia đình hiện đại, những giờ phút cùng con học tập, tương tác, chơi các trò chơi tư duy là những khoảnh khắc vô giá. Vì thế, LG Smart Monitor Swing giúp mọi mét vuông trong nhà đều có thể biến thành sân chơi tư duy vô giá của gia đình. Màn hình cảm ứng (Touch screen) 31.5 inch cực nhạy giúp trẻ trực tiếp dùng tay vẽ tranh, lướt chọn bài học hay chơi game giáo dục một cách bản năng, tăng hứng thú tìm tòi.

Sự xuất hiện của thiết bị trong không gian vui chơi cũng cực kỳ an toàn nhờ lối thiết kế không dây. Ba mẹ không còn lo con bị vấp ngã do dây nhợ chằng chịt, đồng thời dễ dàng kiểm soát nội dung chiếu từ xa qua AirPlay 2 hoặc Google Cast. Hệ thống loa tích hợp công suất 5W x 2 mang lại âm thanh trong trẻo cho các bài học tiếng Anh hay giai điệu thiếu nhi mà không cần lắp đặt thêm loa ngoài.

Một thiết bị "thấu hiểu" mọi thành viên

LG Smart Monitor Swing: Linh hoạt nâng hạ, xoay dọc ngang và hạ thấp tuỳ ý vừa vặn tầm mắt

Thiết bị tự điều chỉnh theo vóc dáng của từng thành viên nhờ góc nhìn công thái học đỉnh cao. Chân đế linh hoạt hỗ trợ nâng hạ chiều cao lên đến 328.1mm, thay đổi độ nghiêng (Tilt), xoay trái phải (Swivel) và xoay dọc (Pivot). Màn hình có thể hạ thấp vừa vặn tầm mắt khi con ngồi bệt dưới sàn, hoặc nâng cao tối ưu khi bố mẹ đang đứng làm việc. Sự thấu cảm còn nằm ở khả năng cá nhân hóa sâu sắc. Hệ điều hành webOS thông minh tự ghi nhớ lịch sử xem của từng thành viên để đưa ra gợi ý nội dung (phim ảnh, âm nhạc, thể thao) chính xác.

Kết hợp với Magic Remote và trợ lý ảo Alexa, tính năng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay giúp giải phóng đôi tay bận rộn của bố mẹ. Chỉ cần một câu lệnh, bố mẹ đã có thể tra cứu thông tin, bật nhạc cho con hay mở bộ phim yêu thích cho cả nhà khi đang dở tay nấu nướng, dọn dẹp.

Trong cuộc sống hiện đại, LG Smart Monitor Swing không đơn thuần là một món đồ công nghệ giải trí, mà đã trở thành sợi dây vô hình kết nối các thế hệ trong gia đình trẻ, biến mỗi mét vuông trong ngôi nhà đều tràn ngập sự tiện nghi, năng động và niềm vui sẻ chia. Đối với những tổ ấm hiện đại đang theo đuổi phong cách sống tối giản nhưng không thỏa hiệp về hiệu suất, LG Smart Monitor Swing chính là thiết bị vạn năng bắt buộc phải có để nâng tầm không gian sống thông minh.