LG QuadWash TrueSteam: Món quà lý tưởng dành tặng người phụ nữ Việt ngày 20/10

Làm sạch toàn diện, để người phụ nữ có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống

Máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam sở hữu công nghệ TrueSteam®, sử dụng hơi nước tinh khiết ở 100°C giúp đánh bay dầu mỡ, cặn bẩn cứng đầu và loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn đồng thời mang lại bát đĩa sáng bóng, không vệt nước. Nhờ đó, việc dọn dẹp sau mỗi bữa ăn trở nên nhẹ nhàng và an toàn cho sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình.

LG QuadWash TrueSteam sở hữu công nghệ hơi nước loại bỏ dầu mỡ và cặn bẩn cứng đầu.

Điểm đột phá của LG QuadWash™ TrueSteam® nằm ở tay phun bốn cánh, gấp đôi so với máy thông thường. Nhờ đó, tia nước mạnh mẽ có thể chạm đến mọi góc cạnh, đảm bảo rửa sạch toàn diện mà vẫn tiết kiệm thời gian và nước.

Tay phun bốn cánh giúp tia nước chạm đến mọi góc cạnh, rửa sạch toàn diện.

Kết hợp cùng động cơ Inverter Direct Drive vận hành êm ái, máy rửa bát LG giúp căn bếp luôn yên tĩnh – để người phụ nữ có thể nghỉ ngơi, thư giãn hoặc tận hưởng một bộ phim yêu thích, thay vì tất bật bên chậu nước rửa bát.

Thấu hiểu bếp Việt và người phụ nữ Việt

Sinh ra từ châu Á, LG thấu hiểu sâu sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam – nơi mỗi bữa ăn là một nghệ thuật, cầu kỳ từ nguyên liệu đến dụng cụ nấu nướng. Đó cũng là lý do máy rửa bát LG được thiết kế để "chiều lòng" mọi gian bếp Việt.

Với hệ thống giá đỡ EasyRack+, người dùng dễ dàng điều chỉnh khay rửa để phù hợp với nồi chảo lớn, tô bát sâu hay ly tách nhỏ xinh. Sự linh hoạt này giúp tối ưu không gian rửa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của bếp Việt – nơi mỗi món ăn là một câu chuyện riêng.

Máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam được trang bị màn hình hiển thị thuần Việt.

Đáng chú ý, LG QuadWash TrueSteam™ cũng là một trong những dải sản phẩm máy rửa bát tiên phong trên thị trường được trang bị màn hình điều khiển LED thuần Việt, giúp người dùng thuận tiện hơn trong sử dụng hàng ngày cũng như dễ dàng tìm kiếm được chế độ rửa phù hợp nhất.

Biến gian bếp trở thành không gian tiện nghi và chữa lành

Không chỉ mạnh mẽ trong công nghệ, máy rửa bát LG còn được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, ba gam màu thời thượng – be thanh lịch, bạc sang trọng, đen mạnh mẽ – dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách nội thất. Từng đường nét tối giản, tỉ lệ cân đối biến chiếc máy rửa bát trở thành điểm nhấn tinh tế, nâng tầm không gian sống. Gian bếp từ đó cũng trở nên tiện nghi và thư giãn, để mỗi phút giây làm bếp trở nên nhẹ nhàng và "chữa lành" hơn.

Đa dạng lựa chọn màu sắc, LG QuadWash TrueSteam dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất.

Một tính năng khác chỉ có ở máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam™ 2025 đó chính là khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng LG ThinQ™, người dùng có thể dễ dàng theo dõi chu trình hoạt động của máy thông qua điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tải thêm các chế độ rửa chuyên biệt, cá nhân hóa cài đặt theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình như thường xuyên ăn các món ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ, hay thường xuyên sử dụng các loại gia vị như tương ớt, dầu điều… để mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Trao trọn yêu thương cùng LG

Nhân dịp 20/10, khi mua máy rửa bát LG, khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng trị giá hơn 6,8 triệu đồng, bao gồm:

Lò vi sóng LG NeoChef™ trị giá 3.920.000 đồng

Combo viên rửa bát và chất tẩy rửa LG trị giá 950.000 đồng

Gia hạn thêm 1 năm gói bảo hành trị giá 2.000.000 đồng.