Leo's Wearing tại Lễ Hội Áo dài Đà Nẵng 2026

Không đơn thuần là một sự kiện văn hóa, lễ hội còn là nơi những giá trị truyền thống được đánh thức, được nâng niu và tiếp tục kể câu chuyện của mình theo một cách rất riêng - nhẹ nhàng hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nguyên vẹn linh hồn Việt Nam.



Trong không gian ngập tràn sắc lụa ấy, nơi từng tà Áo dài uyển chuyển hòa cùng gió trời thành phố biển Đà Nẵng, nơi ánh hoàng hôn khẽ chạm lên từng đường kim mũi chỉ tạo nên những khoảnh khắc đầy xúc cảm, Leo's Wearing tự hào góp vào bản hòa ca ấy một dấu ấn rất riêng - mềm mại, sang trọng, tinh tế và đậm chất thơ.

Khu vườn nghệ thuật nhỏ Leo's Wearing giữa Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026



Tại không gian lễ hội năm nay, gian hàng của Leo's Wearing hiện lên như một khu vườn nghệ thuật giữa lòng lễ hội, nơi sắc màu, chất liệu và những đường nét thiết kế cùng hòa quyện để tạo nên những tác phẩm mang vẻ đẹp của thời gian. Đó không chỉ là nơi trưng bày thời trang, mà còn là nơi lưu giữ những cảm xúc, nơi mỗi thiết kế mang trong mình một câu chuyện và một linh hồn riêng biệt.

Có những ánh mắt dừng lại thật lâu trước từng đường thêu, từng họa tiết chuyển sắc trên nền vải; có những nụ cười bất chợt khi chạm tay vào chất liệu mềm mại; và cũng có những phút giây lặng yên khi ai đó như tìm thấy trong tà Áo dài một phần ký ức thân quen của riêng mình. Mỗi vị khách ghé qua không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn một thiết kế thời trang, mà còn là một hành trình cảm nhận. Có người yêu nét đẹp truyền thống được làm mới bằng hơi thở hiện đại, có người rung động trước sự mềm mại của từng chất liệu cao cấp, và cũng có những người phụ nữ khi khoác thử một tà Áo dài đã khẽ mỉm cười bởi họ nhìn thấy phiên bản đẹp nhất của chính mình. Đối với Leo's Wearing, đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất - khi một thiết kế không chỉ được mặc lên người, mà thực sự chạm đến cảm xúc".

Gian hàng trưng bày thu hút đông đảo khách hàng ghé thăm Leo's Wearing



Mỗi tà Áo dài được tạo nên là kết quả của sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, là sự chăm chút cho từng đường cắt may, từng chất liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng. Từ chất liệu gấm lụa kiêu sa với những hoa văn ánh kim chuyển sắc đầy cuốn hút, đến tơ tằm Tencel mềm mại như làn sương sớm, hay những chất liệu cao cấp mang hơi thở đương đại được xử lý tinh tế để vừa giữ được nét sang trọng vừa mang lại cảm giác thoải mái trong từng chuyển động. Tất cả không chỉ dừng lại ở việc tạo nên một bộ trang phục đẹp, mà còn là cách Leo's Wearing gửi gắm tình yêu dành cho vẻ đẹp Việt. Mỗi thiết kế như một cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại. Vẫn là phom dáng mềm mại, thướt tha của Áo dài truyền thống, vẫn là những đường nét thanh lịch đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, nhưng được thổi vào đó tinh thần của thời đại mới. Đó có thể là một thiết kế cổ nữ hoàng sang trọng, những chi tiết cách tân tinh tế nơi phần tay áo, những họa tiết được xử lý hiện đại hơn, hay những gam màu thời thượng mang hơi thở của cuộc sống hôm nay.

Khách hàng check-in cùng Leo's Wearing



Leo's Wearing tin rằng, người phụ nữ hiện đại không chỉ cần một bộ trang phục đẹp, mà còn cần một thiết kế có thể kể được câu chuyện của chính mình. Một tà Áo dài không chỉ giúp tôn lên đường nét mềm mại của vóc dáng, mà còn phải khiến người mặc cảm nhận được sự tự tin, sự tự hào và nguồn năng lượng tích cực từ bên trong. Đó là lý do mỗi thiết kế tại Leo's Wearing đều hướng đến hình ảnh của người phụ nữ Việt hôm nay - dịu dàng nhưng mạnh mẽ, truyền thống nhưng hiện đại, mềm mại nhưng đầy bản lĩnh. Một vẻ đẹp không cần quá phô trương nhưng vẫn đủ để khiến người khác phải ngoái nhìn.

Và giữa lòng Sông Hàn đầy gió, khi những tà Áo dài khẽ lay động trong ánh chiều, Leo's Wearing mong rằng mỗi thiết kế sẽ trở thành một dấu ấn đẹp - nơi truyền thống tiếp tục sống mãi bằng hơi thở của hôm nay.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LEO Địa chỉ: Số 127 - 129 đường Bùi Tá Hán, P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

