Vào cuối tuần trước, Leonardo DiCaprio đã tổ chức sinh nhật lần thứ 52 của mình tại Beverly Hills, California, Mỹ. Với tầm ảnh hưởng lớn trong showbiz, bữa tiệc của tài tử quy tụ cả dàn sao đình đám như lễ trao giải gồm Tobey Maguire, Ice Spice, Jonah Hill, 50 Cent, Cara Delevingne... thậm chí là cả vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau - bạn trai của nữ ca sĩ Katy Perry.

Leonardo DiCaprio vừa bước sang tuổi 52. Ảnh: X

Bạn thân nhất của Leonardo DiCaprio - tài tử Người Nhện Tobey Maguire không thể vắng mặt. Ảnh: Page Six

Tại đây, Tobey Maguire chạm mặt vợ cũ Jennifer Meyer bên chồng mới Geoffrey Ogunlesi. Không ai cấm nhưng không ai làm, Tobey Maguire chính là chủ hôn trong đám cưới vợ cũ. Ảnh: Page Six

"Bố già" Al Pacino và tình trẻ Noor Alfallah. Ảnh: Page Six

Ông George Paul DiCaprio - cha của Leonardo DiCaprio. Ảnh: Page Six

Tài tử Jonah Hill và vợ Melanie Miller. Ảnh: Page Six



Ca sĩ nổi tiếng Anderson Paak. Ảnh: Page Six

Rapper nổi tiếng Ice Spice và Stassie Karanikolau. Ảnh: Page Six

Ice Spice khoe vóc dáng đẫy đà trong bodysuit xanh bạc hà nổi bật. Ảnh: Page Six

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau - bạn trai của nữ ca sĩ Katy Perry. Tuy nhiên, ông đi một mình trong bữa tiệc này. Ảnh: Page Six

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez. Ảnh: Page Six

Siêu mẫu nổi tiếng nước Anh Cara Delevingne. Ảnh: Page Six

Rapper lừng danh 50 Cent. Ảnh: Page Six

Tài tử phim Wicked - Alexander Skarsgård. Ảnh: Page Six

Corey Gamble - tình trẻ của "bà trùm" đế chế Kardashian - Jenner Kris Jenner. Ảnh: Page Six

Minh tinh Người Nhện Elizabeth Banks. Ảnh: Page Six

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, bắt đầu đóng quảng cáo và rồi xuất hiện trên màn ảnh từ năm 1990. Anh nhanh chóng tỏa sáng trên toàn cầu với bộ phim kinh điển Titanic. Tài tử còn "dắt túi" nhiều bộ phim xuất sắc khác như Romeo + Juliet, What's Eating Gilbert Grape, Catch Me If You Can, Gangs of New York, Blood Diamond, The Great Gatsby, The Wolf of Wall Street, The Revenant... Anh từng đoạt giải Oscar được vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Time (2016), được bình chọn là một trong 50 diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tài tử này có sự nghiệp sáng chói. Ảnh: X

Về đời tư, Leonardo DiCaprio hẹn hò với hàng loạt mỹ nhân như Gisele Bündchen, Blake Lively, Camila Morrone... Điều đặc biệt nhất là họ đều "đường ai nấy đi" sau khi các cô gái này qua 25 tuổi. Mối quan hệ hiện tại với siêu mẫu Vittoria Ceretti đánh dấu sự “phá lệ” vì hiện cô đã 28 tuổi.

Cặp đôi này lần đầu gặp nhau tại LHP Cannes (tháng 5/2023) và hẹn hò từ tháng 8 cùng năm. Người trong cuộc miêu tả Leonardo DiCaprio “hoàn toàn si mê” Vittoria Ceretti, thường tận hưởng những buổi hẹn hò bình dị ăn tối. Về phía nữ siêu mẫu, cô trân trọng chuyện tình với tài tử hơn 24 tuổi nhưng khó chịu khi bị gọi là “bạn gái của Leo”, vì như vậy làm mất đi bản sắc riêng. Tuy nhiên, cô khẳng định: “Nếu bạn yêu nhau thật lòng, thì không có lý do gì phải lo lắng” và đặc biệt tin tưởng vào tình yêu và sự thấu hiểu lẫn nhau.

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Vittoria Ceretti là ngoại lệ của Leonardo DiCaprio. Ảnh: X

Nguồn: Page Six