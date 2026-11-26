Cứ gần cuối năm, nhóm chat lại rộn ràng lời rủ rê. "Lâu rồi chưa gặp, làm một bữa đi!", "Hay cả nhà đi đâu vài ngày?". Nhưng từ "muốn đi" đến "chốt đi" còn một phép tính: vé máy bay, phòng nghỉ, ăn uống, đi lại… Xem riêng thì thấy "cũng được", cộng lại mới phải cân nhắc.

Nhắc đến tiết kiệm cho chuyến đi, nhiều người nghĩ ngay đến săn vé hay đặt phòng sớm. Còn chiếc thẻ? Thường đến lúc thanh toán mới lấy ra dùng. Trong khi đó, chọn đúng thẻ có ưu đãi có thể giúp số tiền thực trả dễ chịu hơn.

Với Vietcombank, quyền lợi thẻ trải dài từ dùng bữa, đặt vé và phòng nghỉ đến di chuyển hay mua sắm. Chưa cần kéo vali lên đường, những cuộc hẹn gần nhà cũng đã có dịp sử dụng các chương trình này.

Ưu đãi thẻ Vietcombank đồng hành cùng những kế hoạch cuối năm.



Chưa đi xa, vẫn có ưu đãi cho những cuộc hẹn

Chọn quán cho nhóm đông người đôi khi mất vài vòng bàn bạc. Hỏi "ăn gì cũng được" thì ai cũng gật, đến lúc chọn quán lại chưa chắc dễ thống nhất.

Những cuộc hẹn cuối năm càng thêm háo hức khi quán cả nhóm muốn thử lại có ưu đãi. Với thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank JCB, chủ thẻ được giảm đến 30% tại hơn 100 nhà hàng tham gia ở Việt Nam, từ món Âu, Á đến Việt, Nhật, mức giảm tùy từng địa điểm.

Người đặt bàn có thể lọc trước vài nơi hợp khẩu vị, thuận tiện đường đi rồi gửi cả nhóm chọn. Nếu quán đang muốn thử cũng có ưu đãi, lời rủ rê càng hấp dẫn. Chọn được nơi vừa ý, mọi người có thể xem thực đơn và mong ngày gặp nhau.

Chủ thẻ Vietcombank JCB được giảm đến 30% tại hơn 100 nhà hàng.



"Biết Vietcombank có chương trình này, tôi cũng đỡ mất công tìm ưu đãi ở nhiều nơi như trước. Cần đặt phòng hay chọn chỗ ăn, tôi xem danh sách ưu đãi trước, thấy chỗ nào hợp thì bàn với cả nhà. Vừa dễ chọn hơn, vừa tiết kiệm được một khoản nên tôi thấy rất thích", chị Hường, nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ.

Còn với kế hoạch đi xa, đặt xong vé và phòng cũng là lúc câu "bao giờ đi nhỉ?" trở thành một thời điểm để bắt đầu đếm ngược.

Với kế hoạch du lịch những tháng cuối năm, chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank JCB có thể tận dụng ưu đãi trên Trip.com: giảm đến 1,5 triệu đồng khi đặt vé máy bay và 500.000 đồng khi đặt phòng khách sạn, tùy giá trị đơn hàng, thời điểm đặt và điều kiện chương trình.

Tiết kiệm được một khoản tiền vé, tiền phòng, cả nhà lại có thêm ngân sách để thử món ngon địa phương hay trải nghiệm hoạt động yêu thích. Chỉ mới lên kế hoạch thôi mà đã thấy mong đến ngày đi.

Khám phá thêm ưu đãi ăn uống, du lịch và mua sắm cùng các dòng thẻ quốc tế Vietcombank.



Từ lúc lên đường đến khi chọn quà về

Ngoài vé và phòng, những chặng xe cũng có ưu đãi riêng. Vietcombank phối hợp cùng Grab giảm 20%, tối đa 100.000 đồng mỗi chuyến đến sân bay, bến xe hoặc điểm du lịch thuộc danh sách chương trình. Với GrabCar Plus, GrabCar 6 chỗ và GrabBike Plus, mức giảm là 25%, tối đa 100.000 đồng mỗi chuyến.

Ưu đãi Grab tiếp tục đồng hành cùng những chuyến đi đầu năm mới.



Đi nước ngoài, trước lúc về còn một niềm vui: chọn quà. Món người thân đã dặn, thứ bạn bè nhờ mua, hay tình cờ thấy món gì đó và nghĩ "cái này hợp với mẹ".

Trong mùa du lịch cuối năm, chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa được giảm 350 baht cho giao dịch từ 2.000 baht tại King Power, sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan; giảm 21 đôla Singapore cho giao dịch từ 210 đôla Singapore tại Lotte Duty Free, sân bay Changi.

Tại Hàn Quốc, giao dịch từ 150 USD được giảm 28.000 won ở Lotte Duty Free World Tower Store, Seoul Main Store tại Myeongdong và các cửa hàng thuộc nhà ga T1, T2 sân bay Incheon. Có địa điểm trong thành phố lẫn sân bay, khách hàng có thể chọn quà lúc thuận tiện.

Mua quà thêm vui với ưu đãi dành cho chủ thẻ Vietcombank Visa.



Sau một năm tất bật, còn gì vui hơn khi những lời hẹn cuối cùng cũng thành một bữa ăn đủ mặt, một chuyến đi có cả gia đình? Có thêm ưu đãi từ thẻ Vietcombank, bạn có thể nhẹ hơn phần chi phí, hào hứng hơn khi nghĩ đến món ngon sẽ thử, nơi mới sẽ đến và những khoảnh khắc cùng nhau. Cuối năm rồi, thử đổi "hôm nào gặp nhé" thành "cuối tuần này nhé", để điều mong chờ suốt năm trở thành kỷ niệm mang sang năm mới.