Lên lịch đón Quốc khánh tại nhà với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng Samsung AI TV

Xem diễu binh siêu sắc nét ngay tại nhà

Buổi sáng ngày 2/9 là thời khắc vô cùng đặc biệt, nơi mọi trái tim người Việt hướng về thủ đô Hà Nội và Quảng trường Ba Đình để đón xem sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Bạn có thể theo dõi sự kiện đặc biệt này với chất lượng hình ảnh, âm thanh sắc nét, sống động như thật ngay trên TV Neo QLED của Samsung.

Xem diễu binh vào sáng ngày 2/9 là hoạt động không thể bỏ qua của nhiều người trong dịp Quốc khánh năm nay

Với công nghệ Quantum Mini LED Pro (kích thước chỉ bằng 1/50 so với đèn LED thông thường), vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ và tần số quét 240Hz, dòng TV Neo QLED 8K của Samsung sở hữu khả năng kiểm soát ánh sáng và độ tương phản vượt trội, tái hiện khoảnh khắc diễu binh với độ sắc nét chuẩn 8K, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn tình trạng giật lag trong những cảnh hành động như khi không quân bay chào mừng trên nền trời. Ngoài ra, các sản phẩm TV Neo QLED 4K cũng xuất sắc không kém khi trang bị công nghệ Quantum Mini LED (1/40 so với đèn LED), bộ xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 3 và tần số quét 165Hz, tạo nên trải nghiệm xem đỉnh cao như đang có mặt trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình.

Ngay cả khi TV nằm gần cửa sổ, thường xuyên bị ánh mặt trời phản chiếu hay bị tiếng xe cộ bên ngoài ảnh hưởng, bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm về trải nghiệm xem trên TV Neo QLED. Công nghệ màn hình chống phản sáng (Glare Free) cho phép khán giả tận hưởng trọn vẹn hình ảnh lễ diễu binh trong mọi điều kiện ánh sáng. Trong khi đó, công nghệ Active Voice Amplifier Pro sẽ giúp điều chỉnh âm lượng hội thoại theo điều kiện âm thanh môi trường, để bạn luôn nghe rõ ngay cả khi máy hút bụi đang hoạt động hay tiếng xe lướt ngang lên ngoài. Âm thanh vang dội hào hùng của pháo chào mừng hay các tiết mục văn nghệ đều sẽ được tái hiện với chất lượng đỉnh cao nhờ công nghệ Âm thanh vòm đa chiều, chuyển động theo từng hình ảnh (Object Tracking Sound Plus với Dolby Atmos). Người dùng có thể tham khảo TV Neo QLED 8K như QN950F hoặc các mẫu TV Neo QLED 4K với mức giá dễ tiếp cận như QN80F, QN70F.

TV Neo QLED với công nghệ Quantum Mini LED tái hiện hoàn hảo khung cảnh lễ diễu binh với độ sắc nét và ánh sáng vượt trội

Mở tiệc tại gia, hân hoan đón Tết Độc lập

Một bữa tiệc đầm ấm cùng cả gia đình vào buổi trưa cũng là gợi ý hấp dẫn cho ngày Quốc khánh sắp tới. Đây là dịp hiếm có để các thành viên cùng gặp gỡ, trò chuyện và tận hưởng kỳ nghỉ bên những người thân yêu. Để khoảng thời gian này trở nên trọn vẹn, đừng quên tận dụng Quản gia kỹ thuật số SmartThings để giảm gánh nặng việc nhà. Tính năng này cho phép kết nối mọi thiết bị gia dụng trong nhà và điều khiển ngay trên màn hình Samsung AI TV. Từ bật tắt đèn đến khởi động robot hút bụi, điều khiển điều hoà, máy giặt… đều có thể thực hiện bằng TV mà chẳng cần di chuyển khỏi phòng khách.

Nếu đang dùng bữa và muốn chuyển kênh nhưng ngại đứng lên tìm điều khiển, bạn có thể sử dụng tính năng Điều khiển TV bằng cử chỉ tay (Universal Gesture) hoàn toàn mới. Tính năng này cho phép dừng/phát nội dung, chuyển kênh hoặc tua nhanh… chỉ bằng cử chỉ tay khi đeo đồng hồ Galaxy Watch. Đừng quên sử dụng tính năng Hình nền tạo sinh (Generative Wallpaper) để tạo hình nền TV với chủ đề Quốc khánh thông qua vài từ khóa đơn giản, giúp lan tỏa sâu sắc hơn niềm tự hào đến mọi thành viên trong gia đình.

Tìm hiểu lịch sử qua những thước phim hào hùng

Hòa chung không khí tự hào cùng cả dân tộc bằng việc ôn lại lịch sử qua những thước phim là gợi ý rất thú vị. Bạn có thể tổ chức một buổi tối điện ảnh cùng những bộ phim kinh điển như Sao Tháng Tám, Cánh Đồng Hoang, Ngã Ba Đồng Lộc, Đào, Phở và Piano, Ngày ấy bên sông Lam… để thấy biết ơn những hi sinh to lớn của thế hệ cha ông và trân trọng hơn giá trị của hoà bình. Hành trình kiến tạo trải nghiệm điện ảnh tại gia chắc chắn không thể thiếu những thiết bị nghe nhìn đỉnh cao như Samsung OLED TV.

Công nghệ OLED HDR PRo và vi xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 3 mang trên TV Samsung OLED mang đến trải nghiệm điện ảnh vượt trội

Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 3 với 128 mạng trí tuệ trên dòng TV OLED của Samsung sẽ giúp nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K, bất chấp độ phân giải đầu vào. Điều này đặc biệt quan trọng bởi các bộ phim xưa cũ thường có độ phân giải thấp, đòi hỏi khả năng nâng cấp hình ảnh vượt trội bằng AI. Quan trọng hơn, TV OLED của Samsung sở hữu công nghệ OLED HDR Pro, giúp tạo nên độ tương phản sống động, tái hiện màu đen sâu và sắc trắng thuần khiết đúng theo tiêu chuẩn điện ảnh khắt khe. Tần số quét 165Hz cũng phát huy hiệu quả vượt trội khi xem các cảnh chiến tranh, khói lửa mà không lo bị giật hay đứng hình. Màn hình chống phản sáng (Glare Free) vượt trội đảm bảo trải nghiệm xem đồng nhất trong mọi điều kiện ánh sáng.

Với các bộ phim thời chiến, âm thanh là yếu tố đặc biệt quan trọng. Không khí đặc quánh, đầy căng thẳng trong những cảnh giao tranh hay tiếng hò reo mừng chiến thắng sẽ được truyền tải sống động thông qua công nghệ Âm thanh vòm chuyển động theo từng cảnh phim (Object Tracking Sound với Dolby Atmos). Công nghệ Active Voice Amplifier Pro trên TV OLED cũng góp phần điều chỉnh âm lượng hội thoại theo điều kiện môi trường bên ngoài, để bạn tập trung vào nội dung mà không bị các tạp âm bên ngoài như tiếng xe cộ, tiếng máy hút bụi… làm xao nhãng. Người dùng có thể tham khảo sản phẩm S95F, TV OLED xuất sắc đang nắm giữ hàng loạt giải thưởng lớn của Samsung.

Niềm vui trong ngày Tết Độc lập như nhân lên với chương trình ưu đãi hấp dẫn, trị giá lên đến 27 triệu khi mua sắm các sản phẩm Samsung AI TV. Trong đó bao gồm đặc quyền tặng loa thanh Q990F, S700D hoặc T40; 3 năm bảo hành và trả góp 0%; gói ứng dụng giải trí trị giá đến 4 triệu đồng. Lên kế hoạch tận hưởng Quốc khánh tại gia thật hoành tráng với Samsung AI TV ngay hôm nay.