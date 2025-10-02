Lên đời Sh mode hưởng trọn ưu đãi lãi suất 0% cùng chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt từ Honda

Những khách hàng luôn yêu thích và mong muốn sở hữu mẫu xe tay ga thanh lịch, thời thượng đừng bỏ lỡ cơ hội nâng hạng xe với mức trả góp lãi suất 0% hấp dẫn.

Hướng tới mục tiêu cung cấp những sản phẩm chất lượng, bền bỉ và giá trị thiết thực cho khách hàng, HVN luôn nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng các dòng xe mới, và Sh mode là một trong số đó. Với thiết kế sang trọng, tiện ích công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành vượt trội đi cùng mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu, Sh mode như một mẫu xe đại diện cho chuẩn mực đỉnh cao về phong cách và vận hành.

Nhằm nâng cao cơ hội trải nghiệm và sử dụng mẫu xe Sh mode cho khách hàng, HVN triển khai CTKM "Lên đời đẳng cấp – Không lo lãi suất" với hỗ trợ lãi suất trả góp 0% dành riêng cho khách hàng khi mua xe Sh mode từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 30/11/2025. Đây là chương trình khuyến mại hấp dẫn nhất từ trước tới nay dành riêng cho khách hàng mua Sh mode, lần đầu tiên khách hàng có cơ hội lên đời xe sang mà không phải lo về lãi suất.

Theo đó, khách hàng cá nhân đã hoặc đang sở hữu một trong các dòng xe do HVN sản xuất/ phân phối chính hãng (trừ SH125i/SH150i/SH160i và các dòng xe có phân khối từ 300cc trở lên) sẽ được hưởng gói lãi suất trả góp 0% hấp dẫn, thanh toán qua các công ty tài chính có hợp tác cùng HVN khi mua xe Sh mode tại các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) (*).

Đây là lời tri ân đặc biệt của HVN gửi đến những khách hàng yêu mến dòng xe Sh mode, khẳng định nỗ lực của HVN trong việc đem đến những cơ hội hấp dẫn, giúp khách hàng dễ dàng nâng hạng xế cưng mà không lo gánh nặng tài chính.

Bên cạnh CTKM đặc biệt dành riêng cho Sh mode, HVN vẫn tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cực hời "Chốt đơn Honda – Săn quà cực đã" cho các dòng xe máy và xe gắn máy điện đến hết ngày 15/10/2025, bao gồm: Honda Wave Alpha/ Blade/ Wave RSX, Honda Vision, Honda Winner X, Sh125i/SH160i, Honda ICON e: với thông tin chi tiết về CTKM tại website: Honda | Khuyến mãi | Honda Việt Nam tri ân khách hàng với loạt ưu đãi hấp dẫn chào hè trong chương trình khuyến mại khủng dành cho các dòng xe máy và xe gắn máy điện – "Chốt đơn Honda – Săn quà cực đã"

Thông qua các CTKM này, HVN mong muốn mang lại niềm vui mua sắm trọn vẹn, để sản phẩm Honda không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng, biến từng hành trình thường nhật thành trải nghiệm mang âm hưởng đầy khác biệt.

(*) HVN sẽ tặng cho khách hàng toàn bộ tiền lãi trên số tiền vay tại thời điểm ký kết hợp đồng trả góp mà khách hàng phải thanh toán cho các Công ty tài chính, với mức tặng tùy thuộc vào mức tiền trả trước và kỳ hạn trả góp mà khách hàng lựa chọn.

Danh sách các công ty tài chính áp dụng trong CTKM:

HVN cam kết luôn nỗ lực hết mình trong việc làm hài lòng khách hàng Việt Nam với những sản phẩm chất lượng toàn cầu cũng như những chính sách ưu đãi hấp dẫn. Mọi thông tin liên quan đến CTKM, khách hàng vui lòng liên hệ theo những phương thức sau để được hướng dẫn, giải đáp:

- Số điện thoại chăm sóc khách hàng (miễn phí): 1800 8001. Từ 07:30 đến 18:00 tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày lễ

- Hoặc gửi thư về email: cr@honda.com.vn