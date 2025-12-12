Lên đời Galaxy A56 5G, vừa tự thưởng sau một năm nỗ lực, vừa đầu tư cho năm mới hanh thông

Mở vạn tiềm năng cùng Awesome Intelligence

Cuối năm là thời điểm phù hợp để nhìn lại năm cũ và đặt ra những mục tiêu cho năm mới. Không ít người trẻ chọn thời điểm này để lên kế hoạch học thêm ngoại ngữ, chinh phục học bổng hoặc tìm kiếm cho mình việc làm đầu tiên. Với bất kỳ mong muốn ấp ủ nào, Galaxy A56 5G và mô hình trí tuệ nhân tạo Awesome Intelligence cũng là bạn đồng hành không thể thiếu.

Thông qua Gemini Live, Gen Z có thể dễ dàng trò chuyện, đặt câu hỏi về mọi vấn đề trong cuộc sống, từ công việc, học tập, giải trí, du lịch,… Đặc biệt, khi Chia sẻ màn hình (Share Screen) hoặc Chia sẻ Camera (Share Camera), Gemini Live còn có thể nhìn thấy bối cảnh trực tiếp và đưa ra phản hồi theo thời gian thực. Rất nhiều bạn trẻ đã thành công trong việc học ngôn ngữ mới, nấu món ăn mới, "tậu" thêm tài lẻ nhờ sự hướng dẫn trực tiếp, tỉ mỉ từ Gemini Live. Thậm chí, trợ tá này còn có thể tư vấn hoàn thiện CV, bài luận xin học bổng, xem bản đồ sao hay giải quẻ bói đầu năm cực mượt. Tất cả bắt đầu chỉ với một nút bấm trên cạnh bên của Galaxy A56 5G.

Người trẻ trải nghiệm xem quẻ đầu năm với Gemini Live trên Galaxy A56 5G tại Awesome Immersive Tour diễn ra ở cửa hàng FPT Đồng Nai

Cùng với Gemini Live, tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google (Circle To Search) cũng là một điểm sáng trong bộ công cụ Awesome Intelligence. Thay vì phải gõ từ khóa thủ công theo cách thông thường, người trẻ chỉ việc khoanh tròn trên màn hình là đã có thể nhận được mọi thông tin liên quan đến đối tượng. Việc "cheap moment" cùng thần tượng, tìm kiếm công thức món ăn hay dịch ngôn ngữ giờ đã đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Thăng hạng phong cách cùng camera và thiết kế

Nói Galaxy A56 5G là món quà xứng đáng cho bản thân sau một năm làm việc chăm chỉ là hoàn toàn phù hợp, nhất là khi người trẻ có thể thăng hạng phong cách cùng chiếc điện thoại này. Sở hữu thiết kế thanh lịch với viền màn hình mỏng, khung kim loại cao cấp và kính cường lực Gorilla Glass Victus ở cả hai mặt, chiếc điện thoại này là điểm nhấn nổi bật cho mọi phong cách thời trang, từ trẻ trung đến hiện đại, thanh lịch. Với nhiều màu sắc đa dạng như Đen, Xám, Xanh và Hồng, Galaxy A56 5G mang đến lựa chọn phù hợp với mọi sở thích, cá tính.

Sử dụng camera AI của Galaxy A56 5G là bí quyết để có ngay hàng loạt bộ ảnh lung linh trước thềm năm mới

Camera AI là điểm "đáng tiền" của Galaxy A56 5G, cho phép người dùng thoải mái lựa chọn biểu cảm, góc mặt ngay cả khi đã chụp xong với tính năng Chân dung đẹp nhất (Best Face). Người trẻ còn có thể Tạo bộ lọc (Create Filter) thần tốc từ một bức ảnh gốc ưng ý rồi áp dụng lên ảnh hoặc album ảnh của mình mà không cần chỉnh sửa từng thông số phức tạp. Camera Nightography HDR giúp giảm nhiễu hạt khi chụp ảnh thiếu sáng và cho ra nước ảnh mịn màng, chi tiết hơn để bạn tự tin toả sáng trên mạng xã hội.

An tâm lâu dài với độ bền, sạc nhanh và hiệu năng mạnh

Galaxy A56 5G là một khoản đầu tư xứng đáng cho những người mong muốn sở hữu thiết bị lâu dài. Vi xử lý Exynos 1580 trên tiến trình 4nm với tản nhiệt buồng hơi lớn hơn 15% (tương đương flagship Galaxy S24+) mang đến cho người trẻ trải nghiệm mượt mà trong mọi tác vụ thường nhật. Viên pin 5000mAh cùng sạc nhanh 45W (sạc đầy 70% trong 30 phút) giúp hạn chế tình trạng gián đoạn khi sử dụng. Chưa dừng ở đó, Samsung còn hỗ trợ 6 lần nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật lên đến 6 năm cho dòng điện thoại này, mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Trong giai đoạn cuối năm, Galaxy A56 5G càng xứng đáng để đầu tư hơn khi Samsung triển khai chương trình Awesome Immersive Tour tại nhiều cửa hàng di động lớn trên toàn quốc, mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn và hoạt động thú vị cho người tham gia. Đến Awesome Immersive Tour, người trẻ sẽ được trải nghiệm gieo quẻ đầu năm và được chính Gemini Live trên Galaxy A56 5G giải quẻ chi phí, đoán vận số cho cả năm tới. Đây cũng là cơ hội để tậu ngay bộ ảnh năm mới siêu lung linh, chơi lô tô và bốc thăm trúng thưởng.

Hàng loạt phần quà và deal hời đang chờ đón người dùng nâng cấp Galaxy A56 5G trong tháng 12 này

Hấp dẫn nhất phải kể đến các deal cực hời khi mua sắm Galaxy A56 5G trong giai đoạn này. Cụ thể từ ngày 5 – 15/12/2025, người dùng lên đời dòng điện thoại này của Samsung sẽ được thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 1 triệu, ưu đãi bảo hành chính hãng 24 tháng và nhận hàng trăm phần quà hấp dẫn (mũ, tai nghe Galaxy Buds Core, túi…). Từ ngày 15 – 31/12/2025, ưu đãi sẽ bao gồm: thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 1 triệu, mua kèm tai nghe Galaxy Buds Core giảm 200.000 đồng, tặng kèm hàng trăm phần quà hấp dẫn. Danh sách các cửa hàng triển khai chương trình có tại: http://smsng.co/60047NTN2

Với hàng loạt tính năng vượt trội và ưu đãi như trên, đây là thời điểm hoàn hảo để nâng cấp Galaxy A56 5G cho người trẻ. Không chỉ là một thiết bị di động, Galaxy A56 5G là "chìa khóa" dẫn lối cho hàng loạt trải nghiệm khác biệt, giúp Gen Z chi phục mọi mục tiêu ấp ủ trong năm 2026.