Sau phim 18+ đình đám, chị đại Lee Bo Young rục rịch tái xuất khiến fan rần rần

Vào ngày 15 tháng 3, SPOTV News đưa tin rằng Lee Bo Young sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình sắp tới "(Ad) Agency". Tuy nhiên theo một nguồn tin từ công ty J, WIDE Company của Lee Bo Young chia sẻ: "Đúng là cô ấy đã nhận được lời đề nghị và cô ấy đang tích cực xem xét".



"(Ad) Agency" là bộ phim văn phòng kể về một phụ nữ hiện đại trải qua vô vàn những tranh đấu, sự khắc nghiệt trong ngành để trở thành nữ giám đốc điều hành đầu tiên của công ty quảng cáo lớn nhất Hàn Quốc. Bộ phim lấy bối cảnh tại một công ty quảng cáo và khắc họa những câu chuyện hậu trường thực tế của ngành công nghiệp và cuộc sống hàng ngày của những người sống trong một thế giới khốc liệt khi luôn phải cạnh tranh để trở thành người đứng đầu.

Lee Bo Young bước vào ngành giải trí với tư cách là Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Sau khi học ngành văn học Hàn Quốc tại Đại học nữ giới Seoul, Lee Bo Young từng có tham vọng trở thành MC, tuy nhiên cơ hội chưa đến, nàng hậu trở thành người mẫu. Nữ diễn viên chính thức theo đuổi nghiệp diễn viên vào năm 2003, và đã có khá nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên sự nghiệp của Lee Bo Young chỉ nở rộ khi tập trung vào mảng truyền hình. Lee Bo Young nhận được vô số vai chính trong loạt phim hấp dẫn như Becoming a Billionare, Bravo, My Love! và Golden House.

Và phải đến năm 2012, tên tuổi của Lee Bo Young mới thực sự nổi như cồn với hai bộ phim The Man from Equator và đặc biệt là My Daughter Seo Young, hai bộ phim đã giúp tên tuổi Lee Bo Young vụt sáng rực rỡ khi bộ phim này cán mốc rating gần 50% - một con số mà hiếm phim Hàn nào đạt được. Cũng từ đây mà nữ diễn viên được khán giả nhắc đến với cụm từ "nữ hoàng rating của làng phim Hàn". Bộ phim mới nhất của chị đại Lee Bo Young là drama 18+ đình đám Mine (Sở Hữu) của đài tvN cũng đạt hơn 10% tỷ suất người xem.

Người hâm mộ vô cùng chờ đợi sản phẩm tiếp theo của Lee Bo Young. Đặc biệt nếu dự án này được thông qua, rất có thể bộ phim này sẽ là drama bùng nổ đáng xem nhất dịp cuối năm.

