Lê Tuấn Linh là ai? Có mối quan hệ gì với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs?

Trong phiên tòa xét xử vụ án “Lừa dối khách hàng” khi bán sản phẩm kẹo KERA, ngoài lời khai của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, lời khai của bị cáo Lê Tuấn Linh cũng nhận về nhiều sự chú ý.

Bị cáo Lê Tuấn Linh vào buổi chiều phiên toà ngày 19/11 (Ảnh: Viết Thanh)

Lê Tuấn Linh là Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt. Khi được xét hỏi, bị cáo này khai nhận công ty không có điều lệ riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật. Công ty được thành lập để sản xuất video, chương trình truyền hình, livestreams, mua bán, kinh doanh thực phẩm,...

Bị cáo khai mình có kiến thức kinh doanh về thực phẩm, có kỹ năng kinh doanh nhưng "thiếu kiến thức pháp luật, an toàn thực phẩm". Tuy nhiên, chủ tọa nói: "Thực phẩm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, bán cho người tiêu dùng sử dụng thì bị cáo phải có kiến thức, hiểu quy định pháp luật".

Về cổ đông và tỷ lệ ăn chia, Lê Tuấn Linh khai 6 cổ đông của công ty trao đổi thông tin với nhau qua nhóm Zalo. Ban đầu, cả nhóm thống nhất chia tỷ lệ phần trăm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên là 25%. Sau phiên livestream đầu tiên vào ngày 12/12/2024, các cổ đông thống nhất tăng tỷ lệ của Tiên lên 30%.

Khi được hỏi ai là người đề xuất tăng tỷ lệ cho Thùy Tiên, Lê Tuấn Linh khai không nhớ.

Về việc thành phần không được ghi trên nhãn mà lại xuất hiện ở kết quả kiểm nghiệm, HĐXX hỏi: "Thà 1% nói lên 5%, đây không có những chất đó mà bị cáo kê vào, ai nghĩ ra đưa những chất đó vào sản phẩm?" thì Lê Tuấn Linh trả lời không biết. Sau đó người này thừa nhận hàm lượng chất xơ trong bản kiểm nghiệm kẹo Kera thấp hơn quảng cáo.

Về việc quảng cáo sản phẩm kẹo KERA, Giám đốc Chị Em Rọt khai rằng bị cáo Hằng, Quang Linh, Thuỳ Tiên cùng lên Đắk Lắk để quay video quảng cáo.

Đến thời điểm dừng bán, doanh thu bán kẹo KERA là hơn 17 tỷ đồng nhưng bị cáo Tuấn Linh không nhớ con số cụ thể của từng người.

Lời cuối cùng ở cuối phiên tòa, Lê Tuấn Linh vừa khóc vừa nói: “Bị cáo rất lấy làm tiếc và vô cùng hối hận về những việc làm đã gây ra lỗi lầm ngày hôm nay. Trong lúc xảy ra vụ việc, bị cáo cũng ý thức được hậu quả của nó và đã chủ động thu hồi sản phẩm, không cho bán ra thị trường nữa. Bị cáo cũng ý thức được việc này và hoàn trả, bồi thường lại cho khách hàng.

Qua việc này bị cáo cảm thấy những hành vi này là hành vi phạm tội và phải chịu trách nhiệm vì những hành vi phạm tội của mình. Bị cáo rất mong HĐXX giơ cao đánh khẽ để bị cáo có thể nhận sự khoan hồng của nhà nước và pháp luật”.

Lê Tuấn Linh nói lời cuối cùng trước toà (Clip: Di Anh)

Bị cáo cúi đầu sau khi về chỗ ngồi (Ảnh: Viết Thanh)

Trước đó, theo cáo trạng của vụ án, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cùng Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến.

Cáo trạng xác định, Lê Tuấn Linh là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Chị Em Rọt, trực tiếp ký kết Hợp đồng gia công và đóng gói với Công ty Asia. Bị cáo này cũng là người chịu trách nhiệm về hàng hóa trong hồ sơ công bố sản phẩm; an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm gia công theo hợp đồng đã ký kết; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo KERA.

Trên MXH, Hằng Du Mục và Lê Tuấn Linh có mối quan hệ và tương tác thân thiết, bắt đầu từ thời điểm Hằng mới về Việt Nam kinh doanh. Theo giới thiệu của Hằng, Lê Tuấn Linh là một người anh quen biết, cùng quê, học cùng trường và là quản lý của cô. Trong các phiên livestream bán hàng của Hằng Du Mục, Lê Tuấn Linh không chỉ chuẩn bị hậu cần mà còn lên sóng.

Hồi tháng 6/2024 - thời điểm Hằng Du Mục và chồng cũ (tên là Tôn Bằng) lục đục, Tôn Bằng trực tiếp ghen tuông với Lê Tuấn Linh, bất chấp việc Linh đã có gia đình riêng.

Ngày 19/6, theo lời Tôn Bằng nói trên livestream, Hằng và Linh luôn xuất hiện cạnh nhau từ Nam ra Bắc dù người quản lý này không phải nhân viên và cũng không lấy tiền lương. Tôn Bằng còn nói thêm rằng chính vì người quản lý này mà trước đó Hằng Du Mục không cho chồng về Việt Nam.

Song Hằng Du Mục phủ nhận chuyện này còn Lê Tuấn Linh gọi Hằng là “em gái”.

Ngày 22/6, Lê Tuấn Linh đăng ảnh cap màn hình từ phiên livestream của Hằng Du Mục và nói về thái độ của cô với công việc: “Ứng xử văn hoá, chuyên nghiệp trong công việc, có trách nhiệm với những lời đã hứa. Đó là những gì Linh đã và đang thấy ở em gái mình trong suốt 11 năm qua”.

Đến tháng 3/2025, Lê Tuấn Linh cũng cùng với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trực tiếp xuất hiện trong buổi gặp gỡ truyền thông, cúi đầu gửi lời xin lỗi đến khách hàng và mọi người.