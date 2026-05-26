Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi đăng tải một bức ảnh chụp cùng con trai cưng của mình.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Lệ Quyên diện một chiếc đầm đen quyến rũ, đứng selfie trước gương cùng con trai. Đáng chú ý, dù mới mười mấy tuổi nhưng cậu bé đã sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng (khoảng 1m8), vượt qua cả mẹ một cái đầu.

Cậu nhóc diện chiếc áo thun polo phối cùng quần ống rộng cá tính, tự tin tạo dáng hai ngón tay cái hướng lên trước ống kính. Sự trưởng thành và vẻ ngoài điển trai, chuẩn "soái ca tương lai" của con trai Lệ Quyên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Không chỉ khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên con, Lệ Quyên còn trải lòng về nguyên tắc sống của bản thân cũng như cách cô định hướng tương lai cho con trai. Nữ ca sĩ viết:

"Cả cuộc đời mẹ luôn dặn mình phải là người nghệ sỹ thật chỉn chu lành mạnh. Đến giờ phút này, đó là điều mẹ tự hào nhất về bản thân mình. Mẹ mong con trai mẹ ngoan, học giỏi và tránh xa tất cả tệ nạn dưới mọi hình thức như mẹ là quá happy rồi. Riêng với ma tuý, nói thẳng, Q cực kỳ căm thù ma tuý!!! Mong mọi người tránh xa" .

Có thể thấy, đứng trước những cám dỗ của cuộc sống, Lệ Quyên luôn giữ cho mình một lối sống lành mạnh, chỉn chu để làm gương cho con. Sự thẳng thắn và thái độ bài xích gay gắt đối với chất cấm của cô nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ khán giả.

Động thái này của giọng ca Giấc mơ có thật diễn ra ngay trong bối cảnh showbiz Việt đang xôn xao trước làn sóng tin đồn thất thiệt liên quan đến việc các nghệ sĩ sử dụng chất kích thích. Bản thân Lệ Quyên trước đó cũng vừa phải lên tiếng đầy bức xúc, phủ nhận các tin đồn vô căn cứ và khẳng định sẵn sàng đi xét nghiệm chất cấm bất cứ lúc nào để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Đứng trước những cạm bẫy cuộc sống, cô chọn cách giữ lối sống sạch để làm gương cho con trai.

Lệ Quyên tên thật là Vũ Lệ Quyên, sinh năm 1981 tại Hà Nội. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ là một nghệ sĩ hát chèo. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm 2000, Lệ Quyên nhanh chóng tạo nên hiện tượng với album đầu tay Giấc mơ có thật (2004) sở hữu loạt hit đình đám như Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em ... Sau khi Nam tiến, cô chuyển mình thành công với dòng nhạc xưa, nhạc trữ tình, Bolero và được khán giả ái mộ ưu ái gọi bằng danh xưng "Nữ hoàng phòng trà". Suốt hơn 2 thập kỷ hoạt động, cô là một trong những ca sĩ có mức cát-xê và lượng bán đĩa thuộc top đầu Việt Nam.

Năm 2011, Lệ Quyên kết hôn với doanh nhân Đức Huy, chủ phòng trà ca nhạc Không Tên nổi tiếng tại TP.HCM và sinh hạ con trai Kỳ Anh. Đến năm 2020, cặp đôi chính thức ly hôn trong hòa bình. Dù đường ai nấy đi, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con trai. Hiện tại, Lệ Quyên đang có mối tình hạnh phúc, ngọt ngào bên nam người mẫu, diễn viên kém tuổi Lâm Bảo Châu.

Ở tuổi ngoài 40, Lệ Quyên sở hữu khối tài sản "khủng" bao gồm căn biệt thự dát vàng xa hoa tại TP.HCM, dàn xế hộp hạng sang và bộ sưu tập kim cương, đồ hiệu đắt giá. Cô cũng đã tậu sẵn một biệt thự rộng 400m2 tại Mỹ để chuẩn bị cho con trai sang du học trong tương lai.

Sở hữu cả danh tiếng lẫn tiền tài, nhưng tài sản lớn nhất và là niềm tự hào số một của Lệ Quyên ở thời điểm hiện tại chính là sự trưởng thành, ngoan ngoãn của cậu con trai 15 tuổi. Quan điểm nuôi dạy con bài trừ tệ nạn, sống tử tế của nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định thiên chức làm mẹ cao quý phía sau ánh hào quang sân khấu.