Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 là sự kiện đặc biệt nhất lịch sử

Năm học 2025-2026 sẽ mở màn bằng một lễ khai giảng mang nhiều điểm mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố kế hoạch tổ chức sự kiện này kết hợp cùng Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – tiền thân của Bộ GD&ĐT. Nhờ đó, ngày khai giảng năm nay không chỉ đánh dấu khởi đầu năm học mới, mà còn trở thành dịp để toàn ngành cùng nhìn lại hành trình 8 thập kỷ xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế và truyền thống vẻ vang, đồng thời truyền đi thông điệp đổi mới, sáng tạo hướng tới một năm học hiệu quả và chất lượng.

Theo kế hoạch, buổi lễ sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) từ 8h đến 9h30 sáng ngày 5/9. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục công lập, tư thục từ bậc mầm non đến đại học trên cả nước, mang không khí khai giảng và tinh thần năm học mới đến từng lớp học.

Tất cả trường mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học sẽ tổ chức khai giảng đồng thời với thời gian diễn ra lễ kỷ niệm. Trong chương trình, đại biểu và khách mời sẽ cùng ôn lại chặng đường 80 năm của ngành giáo dục, lắng nghe diễn văn của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cùng phát biểu từ học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) sẽ hướng dẫn các trường tổ chức và tham dự lễ kỷ niệm - khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Năm học 2025-2026 cũng đánh dấu mốc quan trọng khi cả nước bắt đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, với các trường mầm non, tiểu học và THCS trực thuộc quản lý cấp xã. Trong năm học này, ngành giáo dục tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng cường dạy học 2 buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng dạy học STEM.