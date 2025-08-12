Từ 25/9 tới đây, người dạy và học bằng tiếng Anh, tiếng Trung… có thay đổi mới cần đặc biệt lưu ý

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222, quy định cụ thể về việc tổ chức giảng dạy và học tập bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo dục.

Theo nội dung nghị định, các cơ sở giáo dục phổ thông đang thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam được phép triển khai dạy và học một số môn, hoạt động giáo dục hoặc một số nội dung thuộc các môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài. Việc áp dụng được ưu tiên cho các môn thuộc lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.

Đối với bậc giáo dục đại học, những chương trình, giáo trình, môn học hoặc học phần đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có thể được giảng dạy một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng nước ngoài. Các giáo trình, tài liệu sử dụng cho việc giảng dạy và học tập này phải được Giám đốc hoặc Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học phê duyệt, dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng thành lập, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình thẩm định giáo trình và tài liệu.

Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với người dạy tối thiểu bậc 4

Nghị định nêu rõ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ của người giảng dạy.

Đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở: yêu cầu năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Đối với giáo viên trung học phổ thông: yêu cầu tối thiểu bậc 5.

Người dạy các trình độ giáo dục nghề nghiệp: yêu cầu tối thiểu bậc 5.

Giảng viên đại học: phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5.

Các trường hợp được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ bao gồm: người đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ giảng dạy là ngoại ngữ và có văn bằng được công nhận theo quy định; hoặc người có bằng cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Quy định về mức thu học phí

Với cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, học phí để tổ chức dạy và học bằng tiếng nước ngoài được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi, có sự đồng thuận của người học; việc thu, quản lý và sử dụng học phí tuân theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ sở giáo dục đại học công lập căn cứ vào mức độ tự chủ tài chính và khả năng chi trả của người học để xây dựng mức học phí, dựa trên định mức kinh tế, kỹ thuật theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định của Chính phủ về quản lý học phí. Mức học phí phải được công khai trước khi tuyển sinh và cơ sở giáo dục có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội.

Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng học phí cho từng năm học, khóa học, môn học, học phần hoặc nội dung được dạy và học bằng tiếng nước ngoài, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Các đơn vị này phải công khai và giải trình với người học, xã hội; đồng thời, phải thuyết minh rõ học phí bình quân trên mỗi học sinh, mức học phí hằng năm, toàn cấp học, cùng lộ trình và tỷ lệ tăng học phí trong các năm tiếp theo, bảo đảm minh bạch theo quy định pháp luật.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)