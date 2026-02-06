Lễ hội mùa xuân Suối Tiên 2026, hoạt động không thể bỏ qua với người dân TPHCM dịp Tết Nguyên đán 2026

Khơi dậy ký ức Việt trong dòng chảy hiện đại

Lễ hội Mùa Xuân Suối Tiên 2026 chính thức khai hội từ Mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Với chủ đề xuyên suốt "Tết Người Việt - Ký Ức Trăm Năm", sự kiện không chỉ tái hiện một Tết cổ truyền đơn thuần mà còn là sự giao thoa hài hòa giữa nét nếp nhà xưa và tinh thần hiện đại.

Du khách sẽ được đắm mình trong không gian rực rỡ của sắc hoa, tiếng trống lân rộn ràng và chuỗi hoạt động tôn vinh phong tục ngày Tết. Đây là điểm hẹn lý tưởng để các gia đình nhiều thế hệ cùng nhau gắn kết, và cũng là nơi để bạn bè quốc tế trải nghiệm một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện.

Những "siêu phẩm" nghệ thuật không thể bỏ lỡ

Điểm nhấn rực rỡ nhất của mùa lễ hội năm nay chính là Show diễn đêm nghệ thuật đại cảnh sân khấu nước.

- Nội dung: Tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh kết hợp cùng hình tượng 14 vị anh hùng dân tộc.

- Trải nghiệm: Sự kết hợp giữa võ thuật đặc sắc, âm nhạc truyền thống - hiện đại trên sân khấu nước tại Hồ Long Qui Ẩn Thủy.

- Hiệu ứng: Hệ thống LED, khói lửa và pháo hoa rực trời mang lại cảm xúc bùng nổ.

- Thời gian: Diễn ra lúc 18h00 từ Mùng 2 đến Mùng 6 Tết.

Tại khu vực Mega Central, du khách sẽ đi qua 4 tầng không gian cảm xúc:

- Tết Nguồn Cội: Ngược dòng thời gian với tiếng trống đồng, múa Lân - Sư - Rồng và trải nghiệm vẽ nón lá, mành tre.

- Tết Hòa Bình: Không gian xúc động về ngày đoàn tụ và hạnh phúc sum vầy.

- Tết Văn Hóa: Thưởng thức Tuồng, Chèo, Cải lương và tham gia vẽ mặt nạ.

- Tết Gen Z: Tọa độ check-in rực rỡ với múa lửa, dance, và remix dân gian dành riêng cho giới trẻ năng động.

Vui chơi cực nhiệt, trải nghiệm cực "chill"

Bên cạnh các yếu tố văn hóa, Suối Tiên 2026 còn ra mắt hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh "mới toanh":

- Đường Đua Tốc Độ Go Kart: Thử thách bản thân như một tay đua F1 chuyên nghiệp.

- Xe Tăng hành trình chiến xa: Trải nghiệm cầm lái vượt địa hình đầy kịch tính.

- Đường trượt vô cực Infinity Slide: "Siêu phẩm" tại Biển Tiên Đồng với hiệu ứng ánh sáng ảo diệu.

Nếu muốn tìm một khoảng lặng an nhiên, du khách có thể ghé thăm Suối Tiên Farm. Tại đây, bạn có thể tự tay hái và thưởng thức các loại trái cây cao cấp như nho mẫu đơn, vú sữa hoàng kim, sung Mỹ đang vào mùa thu hoạch. Đừng quên nạp năng lượng với chuỗi ẩm thực đa dạng từ Á sang Âu và đặc sản ba miền Việt Nam.

