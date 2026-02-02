Lễ hội Đèn Trời Bình Khê - Điểm hẹn lãng mạn bậc nhất Đài Loan

(Nguồn ảnh: Sở Du lịch và Lữ hành thành phố Tân Bắc)

Mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, các thành phố trên khắp Đài Loan lại rộn ràng với hàng loạt sự kiện lễ hội đặc sắc. Trong số đó, Lễ hội Đèn Trời Bình Khê (Pingxi Sky Lantern Festival) tại thành phố Tân Bắc nổi lên như một điểm nhấn đầy mê hoặc. Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, lễ hội này còn được mệnh danh là một trong những sự kiện lãng mạn nhất hành tinh.

Khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn chiếc đèn lồng đồng loạt bay lên, mang theo những "ước vọng gửi trời cao", thắp sáng cả một vùng thung lũng Bình Khê. Khoảnh khắc ấy vừa huyền ảo, vừa thiêng liêng, để lại những rung cảm khó quên trong lòng du khách quốc tế.

Trải nghiệm thiên nhiên và đường sắt đặc trưng tại Tân Bắc

Thành phố Tân Bắc không chỉ có phố thị sầm uất mà còn quyến rũ du khách bởi địa hình đồi núi trập trùng và hệ thống đường sắt địa phương mang đậm màu sắc hoài cổ. Đây là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du xuân, nơi bạn có thể vừa tận hưởng không khí trong lành, vừa khám phá nhịp sống chậm rãi của thị trấn vùng cao.

Điểm nhấn cho những người yêu vận động chính là tuyến đường mòn Smiling Mountain. Trong đó, cung đường núi Wufen (Pingxi) là lựa chọn hoàn hảo để bắt đầu hành trình. Với tầm nhìn bao quát và địa hình không quá thách thức, du khách có thể thong dong dạo bước cùng bạn bè, hít căng lồng ngực mùi cỏ cây và thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Tân Bắc.

(Nguồn ảnh: Sở Du lịch và Lữ hành thành phố Tân Bắc)

Phố cổ Bình Khê: Nơi nhịp sống đời thường giao thoa cùng lễ hội

Dọc theo tuyến đường sắt Bình Khê huyền thoại, Phố cổ Bình Khê hiện lên như một thước phim điện ảnh sống động. Điểm đặc biệt nhất tại đây chính là hình ảnh đường tàu chạy xuyên qua lòng phố cổ, nơi các cửa hàng thủ công và quầy ẩm thực địa phương san sát nhau, tạo nên một không gian văn hóa bản địa độc đáo.

Trong những ngày lễ hội, phố cổ càng trở nên nhộn nhịp. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác tự tay viết lên những lời cầu chúc bình an, tài lộc trên chiếc đèn giấy, rồi nhìn chúng bay cao giữa không trung. Sự hòa quyện giữa nhịp sống thường nhật của người dân địa phương và không khí lễ hội rộn ràng tạo nên một sức hút khó cưỡng cho bất kỳ ai đặt chân đến.

(Nguồn ảnh: Hiệp hội Du lịch Đài Loan)

Tĩnh Đồng (Jingtong) và những điểm dừng chân mang hơi thở sáng tạo

Cách Bình Khê không xa là Tĩnh Đồng, một điểm dừng chân khác đầy sức hút, đặc biệt là với giới trẻ yêu thích nghệ thuật và sự hoài niệm. Điểm đến không thể bỏ qua tại đây chính là "Carbon Field Café".

Được cải tạo từ một xưởng khai thác than đá cũ, quán cà phê này là sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc công nghiệp lịch sử và phong cách thiết kế hiện đại. Tại "Carbon Field Café", bạn có thể chọn cho mình một góc nhỏ, nhâm nhi tách cà phê thơm nồng và lặng yên ngắm nhìn nhịp sống thư thái của thị trấn vùng cao. Đây chính là trạm dừng chân lý tưởng để "sống chậm" lại sau một ngày dài khám phá.

(Nguồn ảnh: Hiệp hội Du lịch Đài Loan)

Lễ hội đèn trời Bình Khê từ lâu đã được truyền thông quốc tế vinh danh là một trong những "lễ hội nhất định phải ghé thăm một lần trong đời". Từ hành trình leo núi ngắm cảnh ban ngày, dạo bước qua những phố cổ kính cho đến giây phút thả đèn lung linh trong đêm, mỗi khoảnh khắc tại Bình Khê đều mang đến sự kết nối diệu kỳ giữa vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa Đài Loan.