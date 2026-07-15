Cách đây không lâu, quán cà phê của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh bị kẻ gian đột nhập gây thiệt hại lớn. Đến mới đây, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải đoạn camera an ninh ghi lại thêm một vụ trộm khác. Lần này, điều khiến nhiều người bất ngờ là hai đối tượng ngang nhiên xuất hiện giữa ban ngày, ung dung đi vào khu vực nhà của nam diễn viên để lấy tài sản rồi rời đi.

Trong đoạn CCTV được chia sẻ, hai người đàn ông lần lượt tiến vào khuôn viên nhà. Chỉ trong ít phút, cả hai đã lấy đi một cây thang cùng xe rùa rồi nhanh chóng mang ra ngoài. Cách hành động bình tĩnh, không hề có dấu hiệu vội vàng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì sự táo bạo của các đối tượng.

Đăng kèm đoạn clip, Lê Dương Bảo Lâm cho biết thời điểm xảy ra sự việc, gia đình vô tình quên tháo màn che camera, trong khi thiết bị lại được lắp ở vị trí khá khuất nên hình ảnh ghi lại không đủ rõ để nhận diện gương mặt của hai người này. Dù vậy, nam diễn viên khẳng định camera vẫn ghi lại được toàn bộ quá trình các đối tượng lấy tài sản. Lê Dương Bảo Lâm cũng nhắn nhủ đến những người đã lấy đồ rằng anh mong họ sớm mang trả lại tài sản.

Kẻ trộm vào nhà giữa ban ngày, lấy đi cái thang nam diễn viên vừa mua để sửa chữa đường dây diện sau lần bị trộm trước

Ở 1 góc khác, kẻ trộm này cũng lấy đi 1 chiếc xe rùa đẩy hàng

Trước đó không lâu, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ quán cà phê của vợ chồng anh bị kẻ gian đột nhập sau hai ngày không có người trông coi. Theo lời nam diễn viên, các đối tượng đã cắt điện, vô hiệu hóa camera, tháo nhiều cánh cửa nhà vệ sinh, lấy thiết bị pha chế, nước ngọt, trà cùng nhiều vật dụng khác. Không chỉ nhắm đến nước ngọt hay nguyên liệu trong quán, kẻ gian còn tháo cả những thiết bị được lắp cố định. Chia sẻ trong clip, Lê Dương Bảo Lâm cho biết: "Tháo hết cửa nhà vệ sinh, người ta báo giá 1 triệu/cái, là mất 5 cái là 5 triệu. Nặng nhất là dàn cốt xây sinh tố với giá triệu mấy cái. Người ta lấy chục thùng nước ngọt, mấy ký trà, dây ống đồng... Họ dọn ra ngoài hết để tối nay quay lại lấy nữa hay gì đó. Họ cắt điện, cắt camera hết, bao nhiêu công sức của vợ chồng tôi".

Theo lời nam diễn viên, điều khiến anh quan tâm không chỉ là giá trị tài sản bị ảnh hưởng mà còn là công sức hai vợ chồng dành nhiều thời gian gây dựng. Việc hệ thống điện và camera bị cắt trước khi xảy ra vụ việc cũng khiến nhiều người cho rằng đối tượng đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Dù bức xúc trước sự việc, Lê Dương Bảo Lâm cho biết nếu toàn bộ tài sản được trả lại thì sẵn sàng bỏ qua. "Trả đồ lại, nói một tiếng xin lỗi vợ chồng tôi là vợ chồng tôi cho qua liền. Mấy thùng nước ngọt vợ chồng tôi tặng", nam diễn viên nói.

Clip: Lê Dương Bảo Lâm bị trộm đột nhập quán cafe

Vốn nổi tiếng với hình ảnh vui vẻ, lạc quan và thường xuyên mang tiếng cười đến khán giả, lần hiếm hoi Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về một sự cố nghiêm trọng trong công việc kinh doanh đã khiến nhiều người không khỏi đồng cảm. Ai cũng mong nam diễn viên sớm giải quyết ổn thỏa vụ việc để quán cà phê có thể trở lại hoạt động bình thường.

Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ về lý do mở quán cafe này là muốn các thành viên trong gia đình gắn kết hôn. Anh nói: "Tôi mở quán và kêu ba mẹ tôi và ba mẹ vợ cùng lên phụ, lúc đó mẹ vợ tôi chưa bệnh. Khi bắt đầu ra, ông bà thấy con mình vất vả thì quên đi và bắt đầu thương nhau, hiểu ra vấn đề. Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi làm được đến bây giờ, từ cưới đến giờ là 8-9 năm".

Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm từng mở quán cafe, có nhiều nghệ sĩ đến giao lưu

Ảnh: FBNV