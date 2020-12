Lễ đón Năm mới 2021 ở Quảng trường Thời đại sẽ tổ chức thế nào?

“Sự an toàn của người dân New York là ưu tiên hàng đầu trong Năm mới 2021”, Times Square Alliance trích dẫn ấn phẩm cho biết. Theo đó, các sự kiện lễ hội sẽ được tổ chức dưới hình thức truyền hình trực tuyến.

Lễ đón Năm mới 2021 ở Quảng trường Thời đại New York sẽ được tổ chức trực tuyến. (Ảnh: AP)

Trước đó, trong một đoạn giới thiệu sơ bộ về những gì sẽ diễn ra vào ngày 31/12, Times Square Alliance cho biết lễ hạ quả cầu pha lê nổi tiếng đón năm 2021 sẽ là sự kiện trực tuyến đối với tất cả mọi người, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Lễ đón Giao thừa ở Quảng trường Thời đại ở thành phố New York là một trong những lễ hội lớn nhất trên thế giới, đã có tuyền thống từ hơn 100 năm nay, thường thu hút khoảng 1 triệu người, với hơn 1 tỷ người theo dõi trên tivi để xem quả cầu pha lê trên đỉnh Quảng trường Thời đại được hạ xuống khi năm mới đến.

Nghi thức đón Năm mới đầu tiên được tổ chức trên Quảng trường Thời đại diễn ra vào năm 1904, với mục đích nâng cao tầm vóc cho trụ sở mới của New York Times, khi tờ báo lâu đời này tìm được một vị trí để an cư, đó chính là tại tòa nhà One Times Square ngày nay.

Lấy cảm hứng từ truyền thống hạ quả cầu thường được tiến hành ngoài bến cảng để đánh dấu thời điểm giữa trưa, giúp cho các tàu thuyền cập cảng ở Mỹ có thể thay đổi giờ trên đồng hồ của họ cho khớp với thời gian bản địa, người ta liền nghĩ ra lễ hạ cầu đón Năm mới.

Theo cổng thông tin Worldometer, Mỹ vẫn đứng vị trí đầu tiên về tỷ lệ mắc Covid-19. Trong đại dịch này, hơn 17 triệu trường hợp mắc bệnh đã được ghi nhận ở Mỹ, trong đó 10.007.956 người khỏi bệnh và 311.073 người tử vong.

Hôm 15/12, người sáng lập Microsoft Bill Gates dự đoán rằng tình trạng tự cách ly của Mỹ sẽ tiếp tục cho đến năm 2022. Ông ủng hộ các biện pháp cứng rắn để chống lại Covid-19, bao gồm việc tự cách ly và đóng cửa các quán cà phê, nhà hàng. Quỹ từ thiện của ông đã phân bổ 650 triệu USD để chống lại dịch bệnh. Đây cũng trở thành khoản quyên góp lớn nhất trong số các quỹ độc lập.

Hôm 14/12, Mỹ đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 quy mô lớn, phức tạp nhất trong lịch sử Mỹ. Tướng Gustave Perna - phụ trách triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19, cho biết đợt tiêm chủng 2,9 triệu liều vắc-xin đầu tiên ở Mỹ sẽ diễn ra trong tháng 12, bắt đầu với việc tiêm cho các nhân viên y tế sớm nhất từ 14/12 và những người cao tuổi tại các viện dưỡng lão vào cuối tuần tới.

Vắc-xin Covid-19 của Pfizer đã được các cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho đối tượng từ 16 tuổi trở lên vào ngày 11/12 trong bối cảnh đại dịch đang gia tăng ở nước này, với hàng nghìn ca tử vong mỗi ngày, và các đơn vị chăm sóc đặc biệt trên toàn quốc đã hoạt động gần hết công suất.

Theo Tướng Perna, vắc-xin Covid-19 của Pfizer và BioNTech sẽ được chuyển đến 145 địa điểm trên khắp nước Mỹ từ 14/12. Số còn lại trong 636 địa điểm phân phối do các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Mỹ lựa chọn sẽ nhận được vắc-xin vào ngày 15/12 và 16/12. Cứ sau mỗi tuần, Pfizer sẽ cung cấp nhiều liều vắc-xin có sẵn để phân phối và sử dụng. Pfizer là loại vắc-xin Covid-19 đầu tiên được cấp phép tại Mỹ, Anh, Canada và ba quốc gia khác.