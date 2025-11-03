Lazada chơi tất tay từ đầu tháng, giảm đến 40% từ các thương hiệu đình đám như Enfagrow, Nestlé, Anlene, Moony, VinaCafé

Khi khắp nơi rộn ràng không khí lễ hội, Lazada cũng khuấy động với mùa sale bùng nổ nhất năm. Từ sữa, tã, đồ chăm sóc bé đến những món quà cho mẹ và cả nhà – tất cả đều đang giảm sâu, quà khủng, freeship 0đ. Mẹ nào đang muốn "nạp năng lượng" cho gia đình, chuẩn bị đủ đầy cho bé yêu hay chiều chuộng thú cưng ở nhà thì giờ chính là lúc vàng để xuống tay. Cùng điểm danh ngay loạt deal đỉnh mùa lễ mà mẹ không thể bỏ lỡ!

Chăm con khỏe, mua sắm khéo, ví vẫn nhẹ tênh

Enfagrow- Mua 2 tặng 1 kèm voucher đến 20% từ 1-3/11. Nếu có thương hiệu nào khiến mẹ bỉm yên tâm thì đó chính là Enfa – cái tên quen thuộc luôn nằm trong top đầu sữa công thức cho bé yêu. Nổi bật, dòng Enfagrow A+ NeuroPro 4 vị nhạt dễ uống được biết đến với công thức tiên tiến giúp bé tiêu hóa khỏe, tăng đề kháng và phát triển trí não vượt trội. Nhân ngày sale của riêng Enfagrow chỉ có trên Lazada, mua 2 lon 1,7kg hoặc 2 hộp 2,2kg sẽ được giảm 15%, tặng thêm 1 lon cùng loại 830g và voucher 20% cho đơn từ 1 triệu đồng (giảm tối đa 300.000 đồng). Deal đỉnh thế này, mẹ nào cũng phải "chốt nhanh kẻo lỡ".

Nestlé NAN OPTIPRO Plus 4- duy nhất 3/11 - giảm tới 17% kèm quà khủng. Trong thế giới sữa mát, Nestlé NAN OPTIPRO Plus 4 (1500g, Thụy Sĩ) luôn được mẹ Việt tin tưởng. Sản phẩm giúp bé hấp thu tốt, tăng cường đề kháng và phát triển trí não. Lazada đang "chiêu đãi cực khủng": giảm tới 17%, lại tặng thêm máy phun sương hoặc bộ 3 hộp đựng thực phẩm cao cấp, kèm voucher 200.000 đồng cho đơn từ 1.499.000 đồng. Chỉ một đơn mà đủ sữa, đủ quà, đủ niềm vui cho cả mẹ lẫn bé! Sẵn sàng bổ sung dinh dưỡng ngay cho bé với Nestlé NAN OPTIPRO Plus 4.

Anlene Total 10 - mua 2 tặng 1, giảm thêm 16%. Càng lớn tuổi, sức khỏe càng cần được nâng niu. Vì vậy, trong giỏ hàng mùa sale này, Anlene Total 10 chắc chắn là món quà sức khỏe không thể thiếu dành người lớn. Một ly Anlene mỗi ngày là cách mẹ gửi gắm yêu thương, để cả nhà cùng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và vui vẻ bên nhau. Hiện Lazada đang ưu đãi cực hời: mua combo 2 lon 800g giảm 16%, tặng thêm 1 lon 400g và freeship toàn quốc – cơ hội tuyệt vời để mẹ gửi trọn yêu thương cho cả gia đình.

Ba sản phẩm trên đều thuộc chương trình Cam Kết Sữa Chính Hãng do Lazada phối hợp cùng các hãng sữa lớn trên thị trường để triển khai. Theo đó, nếu khách hàng mua sản phẩm sữa chính hãng từ sàn Lazada nhưng nhận được sản phẩm mà thời hạn sử dụng còn lại dưới 6 tháng tính từ ngày giao hàng thành công, khách hàng sẽ được hoàn lại 100% và được đền bù thêm 50% giá trị đơn hàng.

Moony - giảm đến 40% combo 2 tã thêm quà tặng kèm. Những mẹ sành tã đều biết: Moony là "tượng đài" của dòng tã Nhật siêu êm, siêu thấm. Dòng tã quần Moony Organic M46/L36/XL32 sở hữu thành phần dưỡng ẩm glycerin tự nhiên, mang lại cho bé cảm giác ẩm mịn dễ chịu. Trong đợt sale Lazada này, mua combo 2 bịch được giảm đến 40%, lại được tặng thêm bộ khăn ướt, balo, quần bơi hoặc bản vẽ cho bé. Vừa tiết kiệm, vừa đáng yêu – deal "xịn" đến mức mẹ nào cũng phải bỏ vào giỏ hàng!

Milo- giảm đến 28%. Đơn từ 299.000 đồng thêm quà tặng kèm. Buổi sáng của bé sẽ khởi đầu thật hứng khởi khi có MILO – thức uống giúp đánh thức tinh thần vận động và niềm vui khám phá mỗi ngày. Với năng lượng từ lúa mạch, sữa và vitamin thiết yếu, thùng 48 hộp MILO 110ml là "bí kíp nhỏ" để mẹ tiếp thêm sức mạnh cho bé học tốt, chơi giỏi và luôn tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, mua đơn từ 299.000 đồng tặng ngay hộp bút chì màu 12 cây cho bé. Mẹ chốt đơn liền tay, để bé vui khỏe mỗi ngày nhé! Check liền tay sản phẩm tại đây!

Pigeon - mua 2 tặng 1, giảm thêm 6%. Thương hiệu chăm sóc bé đến từ Nhật Bản Pigeon từ lâu đã là "người bạn thân" của các mẹ bỉm trên khắp thế giới nhờ sự dịu lành, an toàn và đáng tin cậy trong từng sản phẩm. Không phải ngẫu nhiên mà mẹ nào cũng có ít nhất một chai Pigeon trong nhà tắm của con. Dòng Sữa tắm gội Pigeon Jojoba/Hoa Hướng Dương 700ml ghi điểm nhờ chiết xuất thiên nhiên, công nghệ dưỡng ẩm Nhật Bản và mùi hương thư giãn, giúp bé sạch thơm mà da vẫn mềm mịn. Lazada đang tung khuyến mãi "mua 2 tặng 1 full size 700ml" và giảm thêm 6% – cơ hội "gom hàng" lý tưởng để mẹ chuẩn bị cho những tháng khô lạnh cuối năm.

Combo nạp năng lượng cho cả nhà với deal cực hời

Vinacafe- mua 2 tặng 2. Buổi sáng của cả nhà sẽ thật tràn đầy năng lượng khi có một tách cà phê thơm lừng khởi đầu ngày mới. Combo 2 hộp cà phê hòa tan Vinacafe Special (18 gói x 17g) mang đến vị đậm đà, quyến rũ đặc trưng của cà phê Việt, giúp gia đình tỉnh táo và hứng khởi. Trong đại tiệc sale này, mua 2 tặng 2 hộp, nghĩa là gấp đôi niềm vui, giá chỉ bằng một nửa – deal quá hời để cả nhà "nạp năng lượng yêu thương" mỗi ngày!

Mars Petcare- quà từ đơn 199.000 đồng, giảm thêm với xu. Nếu nhà có "em mèo nhỏ" từ 1 tuổi trở lên thì deal này là "must have"! Bộ 24 túi thức ăn dạng sốt Whiskas 80g cho mèo trưởng thành không chỉ thơm ngon, đủ dinh dưỡng mà còn giúp boss "sang chảnh" hơn mỗi bữa ăn. Lazada đang tặng quà cho đơn từ 199.000 đồng, lại lên đến 10% trên LazCoins. Click vào LINK mua ngay!

Sàn thương mại điện tử Lazada đúng là "trợ thủ đắc lực" của mẹ bỉm mùa cuối năm. Mua gì cũng có, giá rẻ như cho! Cứ mở app là thấy vui, cứ săn deal là thấy lời! Khám phá các deal bách hóa, mẹ và bé khác tại đây. Còn chần chừ gì mà không chốt đơn ngay trong mùa sale có 1-0-2 này!