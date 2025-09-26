Lạy trời đến giờ mới biết 5 chiêu "đỉnh của chóp": Biến nhà chật thành rộng thênh thang, sang như điện ảnh

Đồ đạc ngày một nhiều trong khi diện tích nhà có hạn khiến việc sắp xếp gọn gàng trở thành thách thức lớn. Thực tế, có những chi tiết lưu trữ tưởng như nhỏ nhặt hay tốn kém, nhưng khi đưa vào sử dụng mới thấy giá trị vì không chỉ giúp tiết kiệm diện tích mà còn nâng tầm sự tiện nghi cho ngôi nhà.

Dưới đây là 5 giải pháp lưu trữ thông minh được nhiều gia đình lựa chọn và đánh giá cao, bạn có thể tham khảo.

1. Tủ bếp treo kèm giỏ kéo xuống

Nhiều người nghĩ chỉ cần làm tủ bếp treo cao là đã có thêm chỗ cất đồ. Nhưng thực tế, những ngăn quá cao thường bị bỏ phí vì khó với tới, mỗi lần lấy lại phải kê ghế rất bất tiện. Giải pháp thông minh mà nhiều gia đình áp dụng hiện nay là lắp kệ lưu trữ kéo xuống dưới tủ treo.

Chỉ cần nhẹ nhàng kéo xuống, mọi thứ sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tầng trên có thể để gia vị, tầng dưới đặt lọ dầu, hũ muối hay những chai lọ nhỏ gọn. Khi không dùng, kệ tự trượt lên gọn gàng, vừa tiết kiệm diện tích vừa đảm bảo thẩm mỹ cho căn bếp.

2. Tận dụng khoảng trống sau cửa ra vào

Với những ngôi nhà nhỏ, từng centimet diện tích đều đáng giá. Ít ai để ý rằng khoảng trống phía sau cửa chính hoàn toàn có thể biến thành một góc lưu trữ cực thông minh.

Chỉ cần một chiếc kệ mỏng gắn ẩn phía sau cánh cửa là có ngay chỗ treo áo khoác, để túi xách, chìa khóa, thậm chí cả ghế ngồi thay giày. Ưu điểm là tận dụng được không gian bị bỏ quên, lại không ảnh hưởng đến việc mở cửa. Với độ dày khoảng 10cm và chiều cao vừa tầm, khu vực lối vào sẽ luôn gọn gàng, sạch sẽ, không còn cảnh giày dép bừa bộn.

3. Bàn gấp gắn tường

Trong những căn hộ nhỏ, bàn ăn hay bàn làm việc thường chiếm khá nhiều diện tích. Một giải pháp được nhiều gia đình ưa chuộng hiện nay là dùng bàn gấp gắn tường.

Khi gập lại, chiếc bàn này trông như một tấm ốp tường hay chiếc tủ mỏng, gần như không tốn diện tích. Khi cần, chỉ với một thao tác mở ra, bạn đã có ngay chiếc bàn chắc chắn để làm việc, đọc sách hoặc ăn uống. Đặc biệt, mặt trong của bàn có thể thiết kế thêm các ngăn nhỏ để cất giấy tờ, bút viết. Đây là lựa chọn giúp tiết kiệm không gian, đồng thời mang lại sự gọn gàng và hiện đại cho ngôi nhà.

4. Hộc kéo dưới gầm giường

Với những gia đình có trẻ nhỏ, đồ chơi thường bày la liệt khắp phòng cũng là một gánh nặng dọn dẹp. Thay vì chỉ dùng hộp nhựa, nhiều nhà hiện nay lựa chọn thiết kế hộc kéo dưới gầm giường để chứa đồ.

Chỉ cần kéo nhẹ, bé có thể tự lấy hoặc cất đồ chơi gọn gàng. Các ngăn được chia riêng cho từng loại giúp dễ tìm và đồng thời rèn cho trẻ thói quen sắp xếp. Phụ huynh cũng yên tâm hơn vì hộc kéo có khóa an toàn, hệ thống giảm chấn chống kẹt tay. Nhờ vậy, không gian phòng ngủ vừa rộng rãi, vừa dễ dọn dẹp hơn hẳn.

5. Khoang chứa đồ bên dưới ghế

Nhiều gia đình chọn thiết kế bàn ăn kèm ghế băng để tiết kiệm diện tích, lại tạo cảm giác ấm cúng. Tuy nhiên, phần ghế băng này thường bị bỏ phí bên dưới. Giải pháp mới chính là thiết khoang chứa đồ ngay dưới ghế.

Thay vì phải chèn từng ngăn kéo nhỏ, khoang chứa này tạo ra một không gian lớn, cực kỳ thích hợp để cất đồ cồng kềnh chỉ với một thao tác đơn giản là nâng mặt ghế lên.

Nguồn: Toutiao